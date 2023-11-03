Враг бьет по Харькову, есть прилеты по гражданским объектам, - мэр Терехов

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Есть попадание по гражданским объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг бьет по Харькову. Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", - сообщил Терехов в телеграм-канале.

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