Враг бьет по Харькову, есть прилеты по гражданским объектам, - мэр Терехов
В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Есть попадание по гражданским объектам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
"Враг бьет по Харькову. Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", - сообщил Терехов в телеграм-канале.
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Саме президент має взяти на себе відповідальність, за наказ дати адекватну відповідь по ворожій території.