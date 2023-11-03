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Новости Война
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Враг бьет по Харькову, есть прилеты по гражданским объектам, - мэр Терехов

вибух,обстріл

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Есть попадание по гражданским объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг бьет по Харькову. Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", - сообщил Терехов в телеграм-канале.

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Автор: 

обстрел (27860) Харьков (7575) Терехов Игорь (258)


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Боже,коли це все закінчиться? Весь світ дивиться на оце все і не допомагає загнати людожерів у стойло!
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03.11.2023 01:57 Ответить
Відповідь очевидна коли ми почнемо гатити по їх цивільних.
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03.11.2023 03:34 Ответить
А как Израиль зашищает свой народ?Воюет с племенами у которых на вооружеии кроме калашей практически ничего нет?А как насчет серьезного противника типа Ирана или Турции?Потому то США пригнала парачку Авианосных групп ,ибо армия Израиля ,только с помощью Бога ,сможет наравных тягатся со среднинькими армиями.А что бы было если бы если бы против Израиля пошла войной супер держава?В 73 г уже после победы Израиля в войне Судного дня,одна только угроза вступления СССРв войну заставила руководства Израиля пойти на невыгодный мир и отдать ранее захваченные территории.
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03.11.2023 06:42 Ответить
До чого це скиглення? У Залужного є чарівна палка, чи лампа Алладіна?
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03.11.2023 07:43 Ответить
Це питання до верховного Бубочки.
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03.11.2023 08:23 Ответить
По суті, це питання не тільки до нього, а і до решти керманичів. Де наша зброя і чому ми не в ЄС і в НАТО, на відміну від Прибалтика. І чому в нас досі олігархічний устрій, зкалькований з раші. Ого д грн 8
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03.11.2023 10:14 Ответить
Без дозволу Щеневтіка, як верховного головнокомандувача, подібні операції НЕ проводяться.
Саме президент має взяти на себе відповідальність, за наказ дати адекватну відповідь по ворожій території.
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03.11.2023 10:33 Ответить
 
 