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Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о помощи Израилю

конгрес

Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов. Документ не предусматривает помощь для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Законопроект, предложенный республиканцами, поддержали 226 членов Палаты, против проголосовали 196, что является плохим результатом, поскольку все предыдущие пакеты помощи Израилю пользовались широкой поддержкой.

Проект предполагает, что основная часть суммы пойдет на вооружение для Израиля, включая 4 млрд долларов на системы ПРО Железный купол и Праща Давида. Сюда также входят 200 млн долларов на защиту американского персонала и эвакуацию граждан США. В законопроекте не учли гуманитарную помощь Газе, о которой просил президент  Байден.

Сенат может отклонить принятый Палатой представителей проект и вместо него разработать собственный двухпартийный законопроект, сказал сенатор от Демократической партии Чак Шумер. Он анонсировал проект, содержащий помощь Израилю и Украине, как ранее предлагал Байден.

Читайте также: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $425 млн, - Reuters

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27145)


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Топ комментарии
+20
спасли б 2022 році коли було звільнено Харківщину , погнали б до Ростова . за зиму і весну кацапи все замінували , а техніки для розмінування майже немає . дорога ложка до обіду .
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03.11.2023 03:25 Ответить
+19
Якщо ти дебілами назвав тих хто сьогодні Україною керує , то згідний з тобою на всі 100% . Саме вони причина цих кіл , бо коли президент України , звертаючись до американців , каже щоб вони не хвилювалися з приводу крадіжок українських коштів , то це крім дебілізму можна назвати хіба що ідіотизмом .
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03.11.2023 02:15 Ответить
+10
так сам преЗЕдент сказав про це в інтерв'ю американському виданню, що якщо і крадуть в Україні гроші, то крадуть свої, українські, а американська допомога іде вся адресно як заплановано. я не знаю які розумові здібності потрібно мати, щоб подібне ляпнути. та ще й в інтерв'ю на весь світ..
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03.11.2023 04:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А для України де допомога?
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03.11.2023 01:54 Ответить
Не будет Украине. Разве что Байден пойдет на какие-то уступки респам в чем-то другом. Тут и посмотрим чем он готов пожертвовать.
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03.11.2023 01:56 Ответить
серйозно? ) звідки така обізнаність? в Конгресі працюєте? ) чи то не обізнаність, а просто припущення?
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03.11.2023 01:59 Ответить
Респы не хотят. Почитай все эти заявления главы респов, что вот давайте помощь Украины к границе с Мексикой привяжем. Это желание себе что-то выторговать.
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03.11.2023 02:00 Ответить
буде видно. там зараз Сенат обіцяв той закон зарізати і внести в палату свій закон, де буде все в коплексі - допомога Ізраїлю, допомога Україні, допомога Тайваню, витрати на стіну з Мексикою. так що це не кінець Санта-Барбари. і про Україну там точно не забудуть.
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03.11.2023 02:49 Ответить
нам потрібна зброя і терміново , а не Санта Барбара .
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03.11.2023 02:58 Ответить
якщо терміново, то потрібно свою мати. а якщо просити у когось та ще й безкоштовно, то доведеться зачекати. а якщо тупати ногою і вимагати, то можуть взагалі послати і нічого не дати. та навіть продати цю зброю можуть нам не захотіти.
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03.11.2023 03:02 Ответить
чекати як з Абрамсами до контрнаступу ? причина провалу контрнаступу не своєчасне постачання зброї і мала її кількість . не треба тупати треба розмовляти і пояснювати . чому не запросити якогось генерала чи полковника Пентагону відвідати лінію фронта ?
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03.11.2023 03:08 Ответить
а що, абрамси спасли би контрнаступ? лишились би в полях на мінах як інші танки..
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03.11.2023 03:18 Ответить
спасли б 2022 році коли було звільнено Харківщину , погнали б до Ростова . за зиму і весну кацапи все замінували , а техніки для розмінування майже немає . дорога ложка до обіду .
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03.11.2023 03:25 Ответить
може й так.
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03.11.2023 03:30 Ответить
я в курсі ! бо буде ескалація і кацапи нападуть на Америку . це коли дають пистолет для захисту , а стріляти можно тільки в гору ! саме так війни і виграють .
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03.11.2023 04:05 Ответить
А у кацапів напевно вся зброя своя - і танки 80 років також свої ( а не совкові ), а на рахунок зачекати - ну так дійсно тре зачекати , ну а шо цеж не штатівські солдати гинуть і не штатівські мирні жителі - а забув нам ніхто нічого не винен ( зате ми якогось хріна повинні були виконувати всякі там міжнародні угоди - а інші можуть їх не виконувати ).
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03.11.2023 04:33 Ответить
ви сильно рвалися допомагати сирійцям чи лівійцям, коли там була гаряча фаза війни? так само і американці думають. І сьогодні вже 41% американців вважають, що американці нам уже занадто багато допомагають. а у них там вибори на носі. і політики до цих опитувань теж якось мають дослухатись. а те, що гинуть наші солдати і мирне населення, то не думаю, що це сильно зачіпає американців. У них свої глобальні інтереси. навіть коли Хамас напав на Ізраїль, то в Америці вийшли маси людей, навіть в Гарварді, де люди повинні дружити з інтелектом, вийшли на мітинги на підтримку Палестини і Хамасу... от в такому світі ми живемо.
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03.11.2023 04:54 Ответить
"ви сильно рвалися допомагати сирійцям чи лівійцям, коли там була гаряча фаза війни?" - дійсно Україна могла втрутитися в нас ж є флот достатній шоб доставити необхідні частини і припаси , чи напевно в нас були домовленості з країнами які межують З Лівією і Сирією які б дозволили використовувати їх територію для розміщення наших сил. Ну а те шо в 2011 році президентом був "той шо ламає ручки" а в 2014 почалося те шо почалося то таке. Ми не мали і не маєм тих різнопланових можливостей шо має навіть Швеція не кажучи про Францію а про США ліпше і не згадувати. А шодо Сирії то я розумів шо робиться повний пі****** - але вибачайте в мене різнопланових можливостей як хомяк наплакав .
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03.11.2023 05:13 Ответить
я як приклад вам навів. кожна країна ставить інтереси власної країни на перше місце. і не дивно, що в США є багато таких, хто вважає, що вони і так занадто багато допомагають Україні. І нам за це потрібно не ображатися на американців, а ставитися до цього з розумінням і намагатися їх переконати, що збільшення військової допомоги Україні є в інтересах самих Штатів. а коли будемо фиркати і тупати ногами, що мало зброї нам даєте, то така риторика нам тільки нашкодити може, а не допомогти. і навіть по Будапештському меморандуму Штати з британцями свої зобов'язання виконали. почитайте текст Меморандуму, тоді зрозумієте: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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03.11.2023 15:53 Ответить
Ця ваша позиція є ієзуїтською позицією - якшо ви цього не розумієте нічим вам допомогти не можу .
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03.11.2023 16:07 Ответить
а яка ваша позиція?
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03.11.2023 16:14 Ответить
Позиція міжнародного права - кацапи порушили право і повинні бути покаранні, якшо країни не хочуть допомагати нам своїми військами - то нехай допомагають зброєю і санкціями. А всілякі відмовки кшталту - населення цих країн не бажає нас підтримувати о воно стомилося або шось подібне йде лісом ( політики цих країн повинно їм пояснити ситуацію - вони стомилися але ж вашу їх не ******** їх не катують і далі далі ). Якшо поясеня електорату не підходить і воно далі стомлене - то вибачайте слів тоді нема ( без мату ). Але якшо все таки постаратися без мату - тоді всі ці гуманістичні фігасини викидаються на смітник і ми вертаємся на тисячі років в своєму розвитку з подіями які не сподобаються потім цим виборцям. І ше дешо - до ситуації шо зараз є приклали руку країни Заходу також - але віддуватися маємо ми ічкерійці сирійці і ше багато хто ( а Захід вашу стомився - а гроші заробляти вони не стомлювалися ні?).
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03.11.2023 18:43 Ответить
все правильно, жирний плюс. проте не забувайте скільки зброї нам уже надали наші партнери і які суми економічної допомоги нам вже виділили. і так, на Заході теж багато срачів, проте вони там якось все одно знаходять вихід і продовжують надавати нам зброю і допомогу, незважаючи на вибркики різних Орбанів, трампістів, а тепер Фіцо.. так, хотілося би більше, однак і за те, що нам безплатно надають партнери, маємо бути вдячні. і не обурюватись, що мало. якщо обурюватись, то на адресу своєї влади - де наша зброя, чому яйця по 17, чому стадіони, бруківка тощо.
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03.11.2023 19:01 Ответить
До речі шодо зброї своєї - в кацапів совкового заліза стіко шо ( як у дурня фантиків ) , і не тре починати шо наші шось продавали і склади вибухали - в кацапів теж саме було ( читав статейку в їхній пресі - так там в 90 скіко складів бомбануло а в нас і близько напевно такого не було ) але й запаси совкового заліза в кацапів на порядок більше було ніж в нас ( + в них наприклад було сотні Тюльпанів - а в нас навіть не знаю чи вони були чи ні ). Я вдячний за допомогу ( без якої - хоч я ліпше помовчу) - але вона не така яка б могла бути а головне вона відстає від подій ( якшо би минулого року коли кацапів погнали з Херсону і Харківщини в нас була та зброя шо є зараз - дивись мож вже і до Азовського озера би вийшли , вибачайте але море не може бути глибиною 14 чи 11 метрів - бо Свитязь і то здається глибший). До речі ви писали шо в США вийшли на протести в звязку з подіями в Ізраїлі - ну так вони студенти не дурні , їзраїльтяни не будуть їм кхм як фанатики можуть зробити якшо шо їм не сподобається шось.
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03.11.2023 19:27 Ответить
Це в України повідбирал ядерну зброю ,порізали всі бомбардувальники і ракети середньої дальності,з лицемірними посмішками під зірково-смугастими прапорцями, взамін обіцяючи все на світі
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03.11.2023 09:10 Ответить
хто в України порізав ракети і бомбардувальники? Американці? Британці? чи це може ми самі порізали і віддали їх кацапам за борги за газ.. Стосовно меморандуму Будапештського - так там немає прописано, що Америка зобов'язується воювати за Україну. там прописано, що підписанти цього меморандуму зобов'язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність України і не застосовувати проти України ядерну зброю. а в разі нападу на Україну зобов'язуються скликати Радбез ООН, що вони і зробили.. ось, прочитайте: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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03.11.2023 15:41 Ответить
Ше де шо - ви адепт секти "невістки шо постійно відкладає відходи" і відповідно ніякого конструктиву у спілкуванні з вами не буде ( тре вміти бачити як в своїх очах колоди так і в інших також бачити свої колоди ).
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03.11.2023 16:11 Ответить
Під тиском країн Заходу Україна вимушена була порізати 60 бомбардувальників ТУ-22М та сім ТУ-142 під наглядом американських інструкторів. А ще Україна в межах виконання цієї програми утилізувала 487 крилатих ракет Х-55 та ще 581 передала росії, ніби як плату за газові борги.
Гугли джерела сам.
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03.11.2023 19:34 Ответить
то добре, що порізала. інакше Кучма віддав би їх кацапам за борги..
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03.11.2023 21:19 Ответить
это еще не факт. Если б не западные скоты, мы бы спокойно ими б кацапам звездюлей надавали
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03.11.2023 23:09 Ответить
може і не факт. а може і факт. цього тепер вже не дізнаємось. тож нема чого і далі це обговорювати, типу, що було би, якби...
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03.11.2023 23:20 Ответить
Республіканці пропонують проголосувати допомогу Україні в одному пакеті з фінансуванням муру на кордоні з Мексікою й боротьбу з нелегальними імігрантами .
Демократи ризукують програти вибори якщо не змінять свою парадігму на легалезацію рівно таких же бандитів й гвалтівників як хамас и чи ********* вже в у себе в дома . Бо навіть для самих простих американців це треш й дикунство . Коли інженер чи лікарь зі східної Євпропи вибігує по посольствах кілька років , а якийсь люмпен з Сирії чи Гази заїде нелегалом , а Байден йому автоматом грін-кард по факту перебування ... Це ж чистий Оруел ... Біженець те той , чиє життя й здороввя було під загрозою але виклчно через певні переслідуваня й переконання поваги до прав людини й вільного світу . А якщо якесь опудало їде встановлювати халіфат й нав"язувати якні свої порядки як у Сирії чи у Пакістані -- то звиняйте . Правовірний має жити там , де доміную його віра , а не де домунує інші правила гри . Так само й з мексиканцями -- особа повинна довести службі по натуралізації , що він не повязанний з нарко-трафіком , що поважає закони й Конституцію США . Це роблять навіть відомі в усьому світі професори, якщо подають на натуралізацію . А йще здають іспит по історії й по англійський мові
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03.11.2023 03:57 Ответить
Байден готовий заветувати бюджет країни - так розповідають демократи тобто ветуватиметься ветуватиметьс.... Сенатом усе від МАГА а 17 -остання дата прийняття бюджету на рік .

А я Вас запрошую подивитися єдине на сьогодні шоу на ЮТУБ ПРЯМИЙ з усіма депутатими, окрім ОПЗЖ , й послухати там немарафетьскі дискусії Єрамакомарафону. а справжні у ТОК-ШОУ"ВЖЕ НА ЧАСІ " За ТРИ!!! місяці до початку виборчої компанії президента повинне бути оголошення про наступні вибори - це Грудень цього року . Й якщо за конституцією не буду переобраний президент - не буде легітимним цей !
Й там сиділо з СН - й як воно реагувало на дискусію , й чим це закінчилося https://www.youtube.com/watch?v=dOB6k3QtGr0
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03.11.2023 04:38 Ответить
The United States House of Representatives) - нижня палата Конгресу США, яка разом з верхньою палатою - Сенатом США утворює американський парламент. Ініціює і приймає федеральні закони, які діють на території всіх штатів (для приведення їх в дію потрібна також згода верхньої палати і Президента).
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03.11.2023 05:48 Ответить
трампісти, ви чого всі поховались?
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03.11.2023 01:55 Ответить
Я не трампіст й не дай боже , його обируть . Але якщо він продовжить сфої ідеї по натурулізації нелегалів , то таким чином він посилює позиції саме трампістів в таборі республіканці . Тоді у нормальних послідовників Авраама Лінкольна не залишаться жодного шансу перемогти трампа на праймеріз .
Погодьтеся -- це дуже хвора (й непослідовна) ідея , платити міліарди на війну з дикунами чито з болот , чито з півпустелі Газа й потім давати дикунам грін кард по більш привелегійному скороченному шляху ніж професору з Молдови зі патентами й науковими досягненнями .
Якщо Байден не зрозуміє , що ***** 23.02.2022 й хамас 07.10.2023 повністтю змінив настрої американців до спільнот які пропогандують насилля , вбивства й гвалтування як легальне засіб диктувати світу свою волю й свої норми життя й вони не можуть однією рукою підтримувати грошима и голосуванням війну проти таких ворогів демократії , а у себе дома їх приймати з відкритими обійма . Експеремент в Газі повністтю провалився саме через те , що ліваки в світі нав"язували іншим ідею , що проблема культу дикунства , вбивств , диктатури вирішується виключно грошима й піклуванням .
Ранйше обидві головні партії США ніколи не танцювали джигу пере виборцями екстремістами , а ні республіканці перед клу-клус-кланом , ані демократи перед більшовиками й троцкістами . Й тем більш -- перед чорношкірими расистами типа BLM . А тут трампізм , там легалізація ЛСД й терорізму . Забули демократи , як 11 вересня мігранти підірвали Твін Тауверс , а 2006 почали валитися кредитні іпотечні установи через реформу Біла Клінтона , який змушував банки видавати іпотеку нанадійним клієнтам : безробітним й безхатькам (типу "Шанс") -- довічна лівацька ідея , що більшість безробітних відтого , що вони чорношкірі , а не тому , що вимагають до себе особистого ставлення . Ось й сказали безхатіки , вони мовляв , що білі щоб повертати кредіти -- так й вмикнувся гачок світової кризи
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03.11.2023 05:03 Ответить
"...ліваки в світі нав"язували іншим ідею , що проблема культу дикунства , вбивств , диктатури вирішується виключно грошима й піклуванням ."
================================================================
💯👍👍👍
Не тільки нав*язували, а і продовжують нав*язувати! Вже націлились на гуманітарну допомогу джихадистському анклаву Газа. Якого чорта?!!! Є ж маса країн, багатих при цьому, так званого ісламського світу - от вони хай допомагають своїм хамасівцям та їхнім сімейкам. Чому в основному християнські США та поки що необмусульманені країни Європи повинні це робити?
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03.11.2023 08:09 Ответить
Не лізьте в американську внутрішню політику і буде вам щастя. Пора було б навчитися за десять років.
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03.11.2023 05:47 Ответить
С чего вдруг? Американская внутренняя политика влияет на внешнюю. Трампистский изоляционизм aka "America First" - это катастрофа для Украины и всего демократического мира. Это то, о чем мечтает ***** и его союзники во всем мире.
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03.11.2023 08:11 Ответить
Тому що втручання в американську внутрішню політику вас битимуть з двох рук.
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04.11.2023 04:53 Ответить
***** помог трампу избраться в президенты США с помощью грубого вмешательства в американские выборы. Рыжий диверсант до сих пор отрабатывает оказанную ему услугу - блокирует как может помощь Украине. И где ответ США путину хотя бы с одной руки, а не двух?
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04.11.2023 08:48 Ответить
Республіканський законопроєкт був схвалений 226-196 за допомогою 12 демократів. Двоє республіканців проголосували проти.

Шумер заявив, що верхня палата Конгресу, яку його колеги-демократи контролюють, не пройде його.

Президент Джо Байден, демократ, пообіцяв накласти вето на законопроєкт, якщо він коли-небудь потрапить на його стіл.
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03.11.2023 02:01 Ответить
Байден заветує і знову по колу. А час йде. Дебіли,***.
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03.11.2023 02:03 Ответить
Якщо ти дебілами назвав тих хто сьогодні Україною керує , то згідний з тобою на всі 100% . Саме вони причина цих кіл , бо коли президент України , звертаючись до американців , каже щоб вони не хвилювалися з приводу крадіжок українських коштів , то це крім дебілізму можна назвати хіба що ідіотизмом .
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03.11.2023 02:15 Ответить
До чого тут це коли вони там в Вашингтоні один з одним не можуть домовитися в питаннях з якими начебто всі згодні.
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03.11.2023 02:49 Ответить
you scream like bitch babe,,так а де крадіжки, де вони, ти іх бачив? Доповідай одразу до УС Ембасси чі до нас, ми недако від Хресшатика.
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03.11.2023 03:35 Ответить
так сам преЗЕдент сказав про це в інтерв'ю американському виданню, що якщо і крадуть в Україні гроші, то крадуть свої, українські, а американська допомога іде вся адресно як заплановано. я не знаю які розумові здібності потрібно мати, щоб подібне ляпнути. та ще й в інтерв'ю на весь світ..
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03.11.2023 04:00 Ответить
не перекручуй, фантазьор
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03.11.2023 06:59 Ответить
А як не перекручено?
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03.11.2023 09:32 Ответить
то пошукайте це інтерв'ю.
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03.11.2023 15:43 Ответить
Зеслиз під vpn ? (( Про таких як ти приказка : "Колоди у власному оці не бачить " Бувай , "дипломате "
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03.11.2023 09:13 Ответить
Пентагон має і свої кошти.
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03.11.2023 02:26 Ответить
Взагалі то у Байдена є 5.8 млрд на допомогу Україні, але чомусь на ці гроші до нас нічого не їде. Зате себе у груди стукає, що він за допомогу Україні.
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03.11.2023 08:49 Ответить
згідно рішення Конгресу на ці гроші
зброя повинна була бути поставлена до 1 жовтня 2023
так як і на 1.6млрд до 1 жовтня 2022 - котрі просто не підписав, та вони повернулись до бюджету

тобто станом на 03.11.2023, недопоставка десь на 7млрд, це 28%
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03.11.2023 09:29 Ответить
Ні. 6.2 млрд залишаються незалежно від закінчення фінансового року. https://www.youtube.com/watch?v=pIfb8bXVpnY 11 ЖОВТНЯ 2023 Р 6,2 мільярда доларів США, які можуть бути використані відповідно до дозволу Конгресу на скорочення для забезпечення зброєю та обладнанням для задоволення термінових вимог безпеки України. (Кошти залишається доступним для України незалежно від кінця фінансового року.) Безпекова співпраця США з Україною Офіційний веб-сайт уряду Сполучених Штатів
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03.11.2023 15:22 Ответить
там же про 5.5млрд, котрі встигли використати, а потім літом вияснили,
що ціна була за нову техніку, а по факту б/у - тому виникла ця різниця
а про 1.6млрд - це "згоріло" ще в бюджеті 2022, котрий не встигли використати до 01.10.2022

а по факту, зброя на котру дали кошти, та могла допомогти - недопоставка на 28% за 18 місяців
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03.11.2023 16:32 Ответить
Q.E.D.
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03.11.2023 02:07 Ответить
Байден обіцяв накласти вето, отже , накладе.
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03.11.2023 02:24 Ответить
толку. Время идет...
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03.11.2023 23:12 Ответить
наші любі сусіди з півночі завжди будут' допомаґати Украіні, трампа виберу' чі хумевер, сліва у том шо якис' депутат топ оф зе ворлд ******* 1УСД у юесей такспеєра, якоґос' нікчемноґо хомбре, отой топ оф зе ворлд ґай піде до тюрми де е компаніерос нікчемноґо хомбре, жах ок
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03.11.2023 03:16 Ответить
Торги розпочалися.
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03.11.2023 05:45 Ответить
Зараз США потрібно виділити достатню на найближчий час допомогу, і зразу об'явити, що наступна порція буде залежати від виконання вимоги США. А вимогою потрібно щоб Зе терміново пішов у відставку, а парламент призначив виконуючого обов'язки, якого вкаже США. Думаю, що вони знають хто тут у нас забезпечить нерозкрадання будь яких грошей і не буде хитрити.
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03.11.2023 06:02 Ответить
CNN

Джо Байден і його головні радники попереджають Ізраїль, що йому буде все важче досягати своїх військових цілей у Газі, оскільки глобальний протест посилюється щодо масштабів гуманітарних страждань там.

Байден, міністр оборони та держсекретар, які вирушили в четвер до Ізраїлю з посланням про захист життів цивільних, відкрито наполягали на цьому в нещодавніх приватних розмовах з ізраїльтянами, кажучи їм, що підрив підтримки матиме жахливі стратегічні наслідки для операцій Армії оборони Ізраїлю проти ХАМАСу.
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03.11.2023 06:19 Ответить
Чим більше Ізраїль буде вбивати невинних цивільних, тим далі США захоче стояти від цієї різні. Скоро Ізраїль сам захоче мати один фінансовий пакет разом з Україною.
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03.11.2023 06:51 Ответить
BBC

Сім спеціальних доповідачів ООН з різних гуманітарних питань заявили у спільній заяві, що, на їхню думку, цивільному населенню Гази загрожує геноцид, і що скоро буде занадто пізно намагатися запобігти цьому.

Доповідачі ООН закликали Ізраїль та його союзників негайно погодитися на припинення вогню, а ХАМАС - звільнити всіх заручників.
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03.11.2023 07:01 Ответить
Любий мій.
Ізраїльську відповідь на "крайню стривоженість ООН" українською я передати не можу, тому на загальноприйнятому.
"На все требования ООН Израиль ответил положительно. В смысле, что положил на них"".
Їх з їхніми дикими закидонами терпіли до останнього, навіть пішли на такий крайній захід, що взяли 2 млн. ледарів на своє утримання. Але їм одного хліба було мало, їм захотілося ще й видовищ. "Хліба і видовищ".
Ось вони отримали, що хотіли, видовищ буде більш ніж достатньо, а щодо хліба нехай тепер думають самі.
Тобі ж не раз уже писали - забирай цей натовп до себе, до Канади. Землі на всіх вистачить, соціальні служби теж приймуть 2 млн. спадкових нероб і, найголовніше - з незнищенним племенем "корисних ідіотів" у Канаді все ОК!
Забирай, через два роки отримаєш теракти, джихад та дикі вимоги - "Ви нам довічно винні".
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03.11.2023 07:25 Ответить
💯 👍 👍 👍
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03.11.2023 08:16 Ответить
Може, вже досить цитувати рашатудей?
Чи вже так не терпиться "Віктору Літарчуку" відправитись у небуття вслід за "Веданою", "Аква-Вітою", "Гіркою Правдою" та іншими веданиними іпостасями?
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03.11.2023 07:38 Ответить
Скільки часу, панове адміни, українці в коментарях Цензора ще повинні терпіти тут кацапське кирзове мурло .
Який комент цього виродка не візьми, з нього лізе, як з мішка з голками:
"Україна уже програЄ війну і незабаром її прогрАє."
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03.11.2023 08:21 Ответить
Ти як той шмаркач, що дразниться зі всіма, показує язика, тримаючись за таткову штанину. Наведи аргументи проти. Наприклад - про (уже) оперативне оточення Авдіївки, про т.з. "наступ" біля Роботіного, про захоплення Бахмута, про те, що Україну уже на всіх векторах зовнішньої політики посилають нах, про фактично відмову (учора) США від подальшої допомоги, про срач зі Словаччиною, Угорщиною, Польщею ... з ким ще зелені іуди не посралися. Ти аргументуй, а не закликай адміна до блокування. І не матюкайся - навіть таке я можу робити краще за тебе. У мене надто велика перевага перед такими гівнюками, як ти.
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03.11.2023 08:33 Ответить
проблема не тільки в тому, що нових грошей нема в новому бюджеті, а в тому, що навіть на ВЖЕ НАЯВНІ мільярди доларів не дають закуповувати нормальну зброю!!!!
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03.11.2023 06:29 Ответить
"...на ВЖЕ НАЯВНІ мільярди доларів не дають закуповувати"... - Не дає великий друг України Байден
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03.11.2023 08:52 Ответить
Да ладно, станом на 01.10.2023
він не допоставив зброї всього лише на 7млрд (28% не допоставка від дозволу Конгресу)
з яких 1.6млрд 6.5%, вже ніколи не зможе поставити - повернулись в бюджет

є й гарна новина, ті 5млрд котрі повинні були поставлені до 01.10.2023
можна поставляти весь наступний рік, по 400млн в місяць
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03.11.2023 09:57 Ответить
а казали там тільки шапіто дебілов трампа воду каламутять, та там вся партія лайно.
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03.11.2023 09:31 Ответить
Байден обісрався?
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03.11.2023 11:18 Ответить
Этого следовало ожидать, есть люди первого сорта и остальные, а вообще это предательство даже не цинизм.
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03.11.2023 13:30 Ответить
 
 