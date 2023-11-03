Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о помощи Израилю

Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов. Документ не предусматривает помощь для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Законопроект, предложенный республиканцами, поддержали 226 членов Палаты, против проголосовали 196, что является плохим результатом, поскольку все предыдущие пакеты помощи Израилю пользовались широкой поддержкой.

Проект предполагает, что основная часть суммы пойдет на вооружение для Израиля, включая 4 млрд долларов на системы ПРО Железный купол и Праща Давида. Сюда также входят 200 млн долларов на защиту американского персонала и эвакуацию граждан США. В законопроекте не учли гуманитарную помощь Газе, о которой просил президент Байден.

Сенат может отклонить принятый Палатой представителей проект и вместо него разработать собственный двухпартийный законопроект, сказал сенатор от Демократической партии Чак Шумер. Он анонсировал проект, содержащий помощь Израилю и Украине, как ранее предлагал Байден.

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