Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о помощи Израилю
Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов. Документ не предусматривает помощь для Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Законопроект, предложенный республиканцами, поддержали 226 членов Палаты, против проголосовали 196, что является плохим результатом, поскольку все предыдущие пакеты помощи Израилю пользовались широкой поддержкой.
Проект предполагает, что основная часть суммы пойдет на вооружение для Израиля, включая 4 млрд долларов на системы ПРО Железный купол и Праща Давида. Сюда также входят 200 млн долларов на защиту американского персонала и эвакуацию граждан США. В законопроекте не учли гуманитарную помощь Газе, о которой просил президент Байден.
Сенат может отклонить принятый Палатой представителей проект и вместо него разработать собственный двухпартийный законопроект, сказал сенатор от Демократической партии Чак Шумер. Он анонсировал проект, содержащий помощь Израилю и Украине, как ранее предлагал Байден.
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Гугли джерела сам.
Демократи ризукують програти вибори якщо не змінять свою парадігму на легалезацію рівно таких же бандитів й гвалтівників як хамас и чи ********* вже в у себе в дома . Бо навіть для самих простих американців це треш й дикунство . Коли інженер чи лікарь зі східної Євпропи вибігує по посольствах кілька років , а якийсь люмпен з Сирії чи Гази заїде нелегалом , а Байден йому автоматом грін-кард по факту перебування ... Це ж чистий Оруел ... Біженець те той , чиє життя й здороввя було під загрозою але виклчно через певні переслідуваня й переконання поваги до прав людини й вільного світу . А якщо якесь опудало їде встановлювати халіфат й нав"язувати якні свої порядки як у Сирії чи у Пакістані -- то звиняйте . Правовірний має жити там , де доміную його віра , а не де домунує інші правила гри . Так само й з мексиканцями -- особа повинна довести службі по натуралізації , що він не повязанний з нарко-трафіком , що поважає закони й Конституцію США . Це роблять навіть відомі в усьому світі професори, якщо подають на натуралізацію . А йще здають іспит по історії й по англійський мові
А я Вас запрошую подивитися єдине на сьогодні шоу на ЮТУБ ПРЯМИЙ з усіма депутатими, окрім ОПЗЖ , й послухати там немарафетьскі дискусії Єрамакомарафону. а справжні у ТОК-ШОУ"ВЖЕ НА ЧАСІ " За ТРИ!!! місяці до початку виборчої компанії президента повинне бути оголошення про наступні вибори - це Грудень цього року . Й якщо за конституцією не буду переобраний президент - не буде легітимним цей !
Й там сиділо з СН - й як воно реагувало на дискусію , й чим це закінчилося https://www.youtube.com/watch?v=dOB6k3QtGr0
Погодьтеся -- це дуже хвора (й непослідовна) ідея , платити міліарди на війну з дикунами чито з болот , чито з півпустелі Газа й потім давати дикунам грін кард по більш привелегійному скороченному шляху ніж професору з Молдови зі патентами й науковими досягненнями .
Якщо Байден не зрозуміє , що ***** 23.02.2022 й хамас 07.10.2023 повністтю змінив настрої американців до спільнот які пропогандують насилля , вбивства й гвалтування як легальне засіб диктувати світу свою волю й свої норми життя й вони не можуть однією рукою підтримувати грошима и голосуванням війну проти таких ворогів демократії , а у себе дома їх приймати з відкритими обійма . Експеремент в Газі повністтю провалився саме через те , що ліваки в світі нав"язували іншим ідею , що проблема культу дикунства , вбивств , диктатури вирішується виключно грошима й піклуванням .
Ранйше обидві головні партії США ніколи не танцювали джигу пере виборцями екстремістами , а ні республіканці перед клу-клус-кланом , ані демократи перед більшовиками й троцкістами . Й тем більш -- перед чорношкірими расистами типа BLM . А тут трампізм , там легалізація ЛСД й терорізму . Забули демократи , як 11 вересня мігранти підірвали Твін Тауверс , а 2006 почали валитися кредитні іпотечні установи через реформу Біла Клінтона , який змушував банки видавати іпотеку нанадійним клієнтам : безробітним й безхатькам (типу "Шанс") -- довічна лівацька ідея , що більшість безробітних відтого , що вони чорношкірі , а не тому , що вимагають до себе особистого ставлення . Ось й сказали безхатіки , вони мовляв , що білі щоб повертати кредіти -- так й вмикнувся гачок світової кризи
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💯👍👍👍
Не тільки нав*язували, а і продовжують нав*язувати! Вже націлились на гуманітарну допомогу джихадистському анклаву Газа. Якого чорта?!!! Є ж маса країн, багатих при цьому, так званого ісламського світу - от вони хай допомагають своїм хамасівцям та їхнім сімейкам. Чому в основному християнські США та поки що необмусульманені країни Європи повинні це робити?
Шумер заявив, що верхня палата Конгресу, яку його колеги-демократи контролюють, не пройде його.
Президент Джо Байден, демократ, пообіцяв накласти вето на законопроєкт, якщо він коли-небудь потрапить на його стіл.
зброя повинна була бути поставлена до 1 жовтня 2023
так як і на 1.6млрд до 1 жовтня 2022 - котрі просто не підписав, та вони повернулись до бюджету
тобто станом на 03.11.2023, недопоставка десь на 7млрд, це 28%
що ціна була за нову техніку, а по факту б/у - тому виникла ця різниця
а про 1.6млрд - це "згоріло" ще в бюджеті 2022, котрий не встигли використати до 01.10.2022
а по факту, зброя на котру дали кошти, та могла допомогти - недопоставка на 28% за 18 місяців
Джо Байден і його головні радники попереджають Ізраїль, що йому буде все важче досягати своїх військових цілей у Газі, оскільки глобальний протест посилюється щодо масштабів гуманітарних страждань там.
Байден, міністр оборони та держсекретар, які вирушили в четвер до Ізраїлю з посланням про захист життів цивільних, відкрито наполягали на цьому в нещодавніх приватних розмовах з ізраїльтянами, кажучи їм, що підрив підтримки матиме жахливі стратегічні наслідки для операцій Армії оборони Ізраїлю проти ХАМАСу.
Сім спеціальних доповідачів ООН з різних гуманітарних питань заявили у спільній заяві, що, на їхню думку, цивільному населенню Гази загрожує геноцид, і що скоро буде занадто пізно намагатися запобігти цьому.
Доповідачі ООН закликали Ізраїль та його союзників негайно погодитися на припинення вогню, а ХАМАС - звільнити всіх заручників.
Ізраїльську відповідь на "крайню стривоженість ООН" українською я передати не можу, тому на загальноприйнятому.
"На все требования ООН Израиль ответил положительно. В смысле, что положил на них"".
Їх з їхніми дикими закидонами терпіли до останнього, навіть пішли на такий крайній захід, що взяли 2 млн. ледарів на своє утримання. Але їм одного хліба було мало, їм захотілося ще й видовищ. "Хліба і видовищ".
Ось вони отримали, що хотіли, видовищ буде більш ніж достатньо, а щодо хліба нехай тепер думають самі.
Тобі ж не раз уже писали - забирай цей натовп до себе, до Канади. Землі на всіх вистачить, соціальні служби теж приймуть 2 млн. спадкових нероб і, найголовніше - з незнищенним племенем "корисних ідіотів" у Канаді все ОК!
Забирай, через два роки отримаєш теракти, джихад та дикі вимоги - "Ви нам довічно винні".
Чи вже так не терпиться "Віктору Літарчуку" відправитись у небуття вслід за "Веданою", "Аква-Вітою", "Гіркою Правдою" та іншими веданиними іпостасями?
Який комент цього виродка не візьми, з нього лізе, як з мішка з голками:
"Україна уже програЄ війну і незабаром її прогрАє."
він не допоставив зброї всього лише на 7млрд (28% не допоставка від дозволу Конгресу)
з яких 1.6млрд 6.5%, вже ніколи не зможе поставити - повернулись в бюджет
є й гарна новина, ті 5млрд котрі повинні були поставлені до 01.10.2023
можна поставляти весь наступний рік, по 400млн в місяць