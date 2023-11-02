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Новости Помощь Украине
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США готовят Украине новый пакет военной помощи на $425 млн, - Reuters

nasams

Администрация президента США Джо Байдена планирует в пятницу объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов, в который войдут ракеты и боеприпасы для противодействия беспилотникам.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и документ с перечнем оружия, которое готовится к отправке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Новый пакет помощи Украине может содержать боеприпасы с лазерным наведением для сбивания беспилотников на сумму около 300 миллионов долларов. Их закажут через программу "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оружия у производителей, а не его передачу со складов армии США.

Остальной пакет, пишет Reuters, включает дополнительные боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерию калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые ракеты TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и тяжеловозы. Их, как ожидается, передадут из запасов армии США.

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Ожидается, что транш военной помощи не будет включать дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS, говорится в публикации.

Администрация Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов. Последний такой пакет Штаты объявляли на прошлой неделе на сумму 150 миллионов евро.

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Автор: 

помощь (7878) США (27145)


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норм,только чего опять этот юсаид.давайте уже со складов)
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02.11.2023 21:47 Ответить
Дали б ще нам ракети ATACMS, бо вони нам дуже потрібні !!
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02.11.2023 21:54 Ответить
Коли вони дозріють та нададуть їх, потрібні вже будуть томагавки і мінітмени.
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02.11.2023 22:01 Ответить
лучше сразу минитмены,можно даж не в товарном количестве,штуки 3-4 хватит.
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02.11.2023 22:07 Ответить
Один раз дали, дадут ещё. Дорожка протоптана. Эффективность доказана, условия применения соблюдены. Сейчас уже обсуждается дальность поражения.
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02.11.2023 22:07 Ответить
Накінець-то нам надають лазерні мечі.
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02.11.2023 22:21 Ответить
З такими темпами, 5млрд вистачить ще на 5 років допомоги
Це саме ті кошти, на котрі повинні були надати допомогу до 1 жовтня 2023 року - згідно рішення Конгресу
До 1 жовтня 2022, Конгрес виділив 11млрд на PDA - адміністрація не встигла використати 1.6млрд, та повернулись в бюджет.
В 2023році - знову не встигли, вже на 5 млрд - добре хоч не повернулись в бюджет.

Чи може Конгес допомогти, адміністрації?

Цікаве про лендліз

https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
всі в США - знають що він безкоштовний для України
натомість всі в Україні - знають, що він не безкоштовний, а офіційна довідка - то для американців

В чому плюс лендліза, окрім того що він безкоштовний для України
надана зброя передаєтся в лізинг, тобто залишается у власності та на балансі США,
тому для цього не потрібні додаткові кошти та дозвіл Конгресу,
а надання коштів на PDA починають стикатися з проблемами при голосуванні

Черчіль просив лендліз, Сталін також просив, а Україна ?

арестович пояснив - що лендліз не потрібен, тому що вцілілу техніку потрібно буде повернути власнику - тобто уряду США
маркарова пояснила - що це запасний варіант, котрий поки не потрібен - поки дають кошти

ніхто не пояснив, чому наприклад отримати безкоштовно додаткові 10 Patriot за лендлізом, для захисту інфраструктури та людей - це не потрібно
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02.11.2023 23:10 Ответить
Та не треба так перейматися про забагато ...віддайте нам те шо розброїли . Підготували Україну для здачі х..лу,а тепер бомби ,ракети, літаки вертайте , як що кеба не працювала 20 р.по тому,відробляйте зараз !
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02.11.2023 23:11 Ответить
 
 