США готовят Украине новый пакет военной помощи на $425 млн, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена планирует в пятницу объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов, в который войдут ракеты и боеприпасы для противодействия беспилотникам.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и документ с перечнем оружия, которое готовится к отправке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Новый пакет помощи Украине может содержать боеприпасы с лазерным наведением для сбивания беспилотников на сумму около 300 миллионов долларов. Их закажут через программу "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оружия у производителей, а не его передачу со складов армии США.

Остальной пакет, пишет Reuters, включает дополнительные боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерию калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые ракеты TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и тяжеловозы. Их, как ожидается, передадут из запасов армии США.

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Ожидается, что транш военной помощи не будет включать дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS, говорится в публикации.

Администрация Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов. Последний такой пакет Штаты объявляли на прошлой неделе на сумму 150 миллионов евро.

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