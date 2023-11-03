Ночная атака шахедов: взрывы прозвучали во Львовской области

Во Львовской области ночью дважды работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Козицкий сначала сообщил, что вражеские беспилотники в воздушном пространстве области и особое внимание должно быть уделено Стры. и Моршину. Около 2 часов ночи на Львовщине работала ПВО.

В 4.09 - второй раз за ночь работала ПВО.

В 4:34 Козицкий подчеркнул, что большая опасность существует для самого Львова и райцентра Яворов.

"Отбой воздушной тревоги на Львовщине. Детали позже", - написал Козицкий.

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