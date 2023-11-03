Ночная атака шахедов: взрывы прозвучали во Львовской области
Во Львовской области ночью дважды работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Козицкий сначала сообщил, что вражеские беспилотники в воздушном пространстве области и особое внимание должно быть уделено Стры. и Моршину. Около 2 часов ночи на Львовщине работала ПВО.
В 4.09 - второй раз за ночь работала ПВО.
В 4:34 Козицкий подчеркнул, что большая опасность существует для самого Львова и райцентра Яворов.
"Отбой воздушной тревоги на Львовщине. Детали позже", - написал Козицкий.
Топ комментарии
+12 Gary Grant
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+5 Марта Шепель #549182
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+4 петро удеч #477971
показать весь комментарий03.11.2023 07:08 Ответить Ссылка
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або ППО типу бук, гепорд надто мало ...
або хтось здає кацапам місця приблизного їх розташування, що є можливість прокласти відносно безпечну трасу підльоту навіть до Львова, через окуповану такацапи бульбофюрію це не так далеко ...
1-ше і 2-ге разом ...
Це війна, а не серіали найвеличнішого.
ППО не Господь Бог, не всемогутня і не всюдисуща. Повертайтесь з тєлєбрєдофона в реальність і будьте вдячні нашим військовим, що збивають, хоча.б частину дронів