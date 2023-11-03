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Ночная атака шахедов: взрывы прозвучали во Львовской области

шахеди

Во Львовской области ночью дважды работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Козицкий сначала сообщил, что вражеские беспилотники в воздушном пространстве области и особое внимание должно быть уделено Стры. и Моршину. Около 2 часов ночи на Львовщине работала ПВО.

В 4.09 - второй раз за ночь работала ПВО.

В 4:34 Козицкий подчеркнул, что большая опасность существует для самого Львова и райцентра Яворов.

"Отбой воздушной тревоги на Львовщине. Детали позже", - написал Козицкий.

Читайте: Ночью оккупанты атаковали Украину 38 БпЛА и ракетой Х-59, ПВО уничтожило 24 "шахеда" и ракету, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (3765) обстрел (27860) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+12
А деталі такі, що дрони з вечора безперешкодно пролетіли до Львова через всю Україну.
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03.11.2023 06:57 Ответить
+5
Щось таки не так із ППО, якщо вони до Яворова долітають.
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03.11.2023 06:38 Ответить
+4
Дивно, що могли так далеко. Розумію, що ПВО не всесильна, але щоб так...
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03.11.2023 07:08 Ответить
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Проспав тривогу. Почув лише відбій о 5.21. Пиня таки здохне до Різдва 2023.
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03.11.2023 06:29 Ответить
Щось таки не так із ППО, якщо вони до Яворова долітають.
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03.11.2023 06:38 Ответить
одно з двох:
або ППО типу бук, гепорд надто мало ...
або хтось здає кацапам місця приблизного їх розташування, що є можливість прокласти відносно безпечну трасу підльоту навіть до Львова, через окуповану такацапи бульбофюрію це не так далеко ...
1-ше і 2-ге разом ...
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03.11.2023 07:12 Ответить
Все набагато простіше, про, про охороняє великі міста і стратегічні об'єкти, а звичайні села на..р кому потрібені, ось бпло і програмують так щоб вони летіли над селами, лісами. Таким чином вони і в Берегово долетіти можуть без проблем
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03.11.2023 10:12 Ответить
А деталі такі, що дрони з вечора безперешкодно пролетіли до Львова через всю Україну.
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03.11.2023 06:57 Ответить
Дивно, що могли так далеко. Розумію, що ПВО не всесильна, але щоб так...
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03.11.2023 07:08 Ответить
Цікаво, а що ж такого вони знайшли у курортному Моршині? Завод мінеральних вод вирішили атакувати? )
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03.11.2023 07:24 Ответить
А тобі це нащо знати?
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03.11.2023 07:47 Ответить
А ти хто такий???
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03.11.2023 08:32 Ответить
Мабуть це сам Буданофф )
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03.11.2023 08:48 Ответить
Так, завод Фельдмана, дружбана Садового... Хочуть, щоб не дістався він нікому...
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03.11.2023 09:43 Ответить
Люди, які дивуються, як шахеди долетіли до Львова - ви що електорат Зеленського?
Це війна, а не серіали найвеличнішого.
ППО не Господь Бог, не всемогутня і не всюдисуща. Повертайтесь з тєлєбрєдофона в реальність і будьте вдячні нашим військовим, що збивають, хоча.б частину дронів
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03.11.2023 08:31 Ответить
Кордон між п Кореєю і Пдв Кореєю 240 км, через кожні два км розташовані зенітні комплекси чи то на землі чи на вишках якщо в лісі чи в горах. Це щоб непролетів ні один дрон. В нас над селами і лісами бпла можуть літати поки бензину вистачить. Десь так((
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03.11.2023 10:30 Ответить
дорогу подолає той , хто йде...
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03.11.2023 10:31 Ответить
 
 