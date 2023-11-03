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Сирия передаст "Хезболле" российский ЗРК "Панцирь", - CNN

панцир

У США есть разведывательные данные о том, что президент Сирии Башар аль-Асад согласился предоставить ливанской боевой группировке "Хезболла" систему противоракетной обороны российского производства.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Действующая в Сирии "ЧВК Вагнер" получила задачу осуществить поставку зенитного ракетного комплекса SA-22 ("Панцирь").

Непонятно, его уже доставили, или только планируют. По словам источников, систему россия изначально предоставила для использования сирийским правительством. США следят за движениями системы "Панцирь", говорится в материале.

CNN отметил, что другой источник сообщил, что оценка США частично базируется на разведданных, полученных по дискуссиям между Асадом, "ЧВК Вагнер" и "Хезболлой" по доставке системы.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Вагнер может предоставить систему "Хезболле". О роли Асада не сообщалось.

Читайте: У разведки США есть данные, что ЧВК "Вагнер" передала систему ПВО ливанской "Хезболле", - WSJ

Боевики "ЧВК Вагнер" и "Хезболла" годами действовали в Сирии против сирийской оппозиции, где они сотрудничали с российскими и сирийскими вооруженными силами, чтобы укрепить режим Асада. "Хезболла" начала выводить своих боевиков в последние годы, но эта группировка также поддерживает Иран, являющийся близким союзником Асада.

Третий источник, знакомый с западной разведкой, заявил, что есть доказательства расширения сотрудничества между Хезболлой и ЧВК Вагнер в Сирии.

Вероятность того, что у "Хезболлы" вскоре будет новая система противовоздушной обороны, возникает на фоне опасений, что боевики рассматривают возможность открытия нового фронта в войне Израиля против ХАМАС на северной границе Израиля с Ливаном. США неоднократно предупреждали "Хезболлу" и другие поддерживаемые Ираном группы держаться подальше от конфликта и разместили авианосцы и войска в регионе, чтобы попытаться сдержать потенциальную эскалацию.

Читайте: "Вагнер" уходит из Сирии. Этим может воспользоваться Иран, - ISW

Автор: 

Сирия (3151) CNN (117) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+7
Весільні дрони добре виковирюють черепаху з панцирю.
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03.11.2023 07:19 Ответить
+3
Сьогодні Насралла виголосить промову, від якої залежить подальший перебіг війни. ХАМАС у Газі розчарований, "другого фронту" проти Ізраїлю на Півночі немає. Дрібні прикордонні сутички, вони стріляють протитанковими ракетами, по ним б'ють артилерією і авіацією, але все це в межах кордону. Іран вкрай незадоволений, у Хізбаллу вкладено десятки мільярдів, а віддачі немає.
З іншого боку війна в Газі йде вже незабаром місяць і на що перетворилася Газа, Насралла бачить і розуміє. Бачити свій Ліван зруйнованим дощенту за дрібне задоволення направити на Ізраїль пару десятків ракет йому явно не хочеться. От і побачимо, що він скаже сьогодні.
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03.11.2023 07:38 Ответить
+3
бо ті пацири проти ВПС Ізраілю - пукалки

а вот за такі понти розмазати ППО Дамаска варто!
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03.11.2023 09:10 Ответить
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Весільні дрони добре виковирюють черепаху з панцирю.
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03.11.2023 07:19 Ответить
І на дах якої будівлі вони його поставлять?
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03.11.2023 07:31 Ответить
Кардинально це нічого не змінить, бо є сумніви, що мусліми вміють нормально користуватись цією технікою. До того ж ми знаємо, наскільки недосконала ця руснява техніка. Та й взагалі, при нагоді її знищать однозначно. Але прецедент, звичайно ж неприємний.
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03.11.2023 07:36 Ответить
хіба Сирия виробляє панцирі?
хіба Сирія навчає на панцирях?
посил очевіден - пуйло поставить ПВО і кацапів до хезболи проти ізраїльської авіації
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03.11.2023 11:35 Ответить
Сьогодні Насралла виголосить промову, від якої залежить подальший перебіг війни. ХАМАС у Газі розчарований, "другого фронту" проти Ізраїлю на Півночі немає. Дрібні прикордонні сутички, вони стріляють протитанковими ракетами, по ним б'ють артилерією і авіацією, але все це в межах кордону. Іран вкрай незадоволений, у Хізбаллу вкладено десятки мільярдів, а віддачі немає.
З іншого боку війна в Газі йде вже незабаром місяць і на що перетворилася Газа, Насралла бачить і розуміє. Бачити свій Ліван зруйнованим дощенту за дрібне задоволення направити на Ізраїль пару десятків ракет йому явно не хочеться. От і побачимо, що він скаже сьогодні.
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03.11.2023 07:38 Ответить
Він вже поставив ультіматум, закінчити бойові діі в Газі до 15 години. Але відповіді на питання "а то что"? в нього немає))
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03.11.2023 09:26 Ответить
Як то кажуть "доброго чоловіка "насралла" не назвуть"
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03.11.2023 10:24 Ответить
ЗСУ щоденно знищують по кілька ЗРК і не жужать, а тут аж одна штука і прям ціла істерика від СNN...
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03.11.2023 08:00 Ответить
у пелестині є зрк?
ти справді віриш ізраїльській пропаганда?
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03.11.2023 11:36 Ответить
Нетаньяху прибыл в среду в Москву, где присутствовал по приглашению Кремля на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом России Владимиром Путиным израильский премьер принял участие в шествии "Бессмертного полка".
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03.11.2023 08:28 Ответить
🤣 биби там после разбора с хамасом натянут так,что даже 1 литр бубалеха от зохана не спасет)
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03.11.2023 09:10 Ответить
Бессмертные зубы на полке.
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03.11.2023 08:37 Ответить
З точки зору ВПС Ізраїлю можна сказати що нічого кацапи не передадуть Хєзболі.
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03.11.2023 08:58 Ответить
бо ті пацири проти ВПС Ізраілю - пукалки

а вот за такі понти розмазати ППО Дамаска варто!
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03.11.2023 09:10 Ответить
 
 