Сирия передаст "Хезболле" российский ЗРК "Панцирь", - CNN

У США есть разведывательные данные о том, что президент Сирии Башар аль-Асад согласился предоставить ливанской боевой группировке "Хезболла" систему противоракетной обороны российского производства.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Действующая в Сирии "ЧВК Вагнер" получила задачу осуществить поставку зенитного ракетного комплекса SA-22 ("Панцирь").

Непонятно, его уже доставили, или только планируют. По словам источников, систему россия изначально предоставила для использования сирийским правительством. США следят за движениями системы "Панцирь", говорится в материале.

CNN отметил, что другой источник сообщил, что оценка США частично базируется на разведданных, полученных по дискуссиям между Асадом, "ЧВК Вагнер" и "Хезболлой" по доставке системы.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Вагнер может предоставить систему "Хезболле". О роли Асада не сообщалось.

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Боевики "ЧВК Вагнер" и "Хезболла" годами действовали в Сирии против сирийской оппозиции, где они сотрудничали с российскими и сирийскими вооруженными силами, чтобы укрепить режим Асада. "Хезболла" начала выводить своих боевиков в последние годы, но эта группировка также поддерживает Иран, являющийся близким союзником Асада.

Третий источник, знакомый с западной разведкой, заявил, что есть доказательства расширения сотрудничества между Хезболлой и ЧВК Вагнер в Сирии.

Вероятность того, что у "Хезболлы" вскоре будет новая система противовоздушной обороны, возникает на фоне опасений, что боевики рассматривают возможность открытия нового фронта в войне Израиля против ХАМАС на северной границе Израиля с Ливаном. США неоднократно предупреждали "Хезболлу" и другие поддерживаемые Ираном группы держаться подальше от конфликта и разместили авианосцы и войска в регионе, чтобы попытаться сдержать потенциальную эскалацию.

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