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Новости Агрессия России против Украины
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россия атаковала объект критической инфраструктуры Львовской области, без пострадавших

дрони,шахеди

Ночью силы ПВО уничтожили над Львовщиной 11 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Во Львовской области армия рф атаковала объект критической инфраструктуры, зафиксировано 5 попаданий. По информации начальника ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Всего на запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов.

Читайте также: В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "шахедов"

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обстрел (27860) дроны (4107) Львовская область (2935)


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Війна цинічна річ,тому і я буду такою- а чому атакували не по весіллях, а то якось вибірково? Коли багаті гуляють чи шоумен розважається,то тиша. Відео військового кладовища викладати і реально захищати це різні поняття про війну
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03.11.2023 09:10 Ответить
Зараза, якщо Шахеди летіли не з Бл*дорусії, то.... 16 штук, 50кг. вибухівки в кожному, пройшли над усією Україною і вийшли на ціль.... Добре хоч 11 знищили.
На нас, що, санкції наложили? Та скопіюйте ви цю ср*нь і заваліть усю паРашку ними!!! Чому в бобра лише 20кг. вибухівки? Де вони масово? Бл*дь, візьміть мільярд баксів, з тих що забираєте в громад, це буде більше 9000 Бобрів і заваліть усі московські болота ними! Масово! Двома-трьома запусками. Так як ХАМАС перевантажив ППО Ізраїля! По всіх військових заводах, по виробництву вибухівки, підстанціях, елеваторах... Подивимось, чи сподобається рашистам сидіти в темряві!
А не серіали з велодорожками....
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03.11.2023 09:22 Ответить
Такое было бы возможно если бы во главе страны стояло проукраинское руководство.
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03.11.2023 19:48 Ответить
Це як у сантехніка вимагати, щоб він зремонтував електричну схеиу квартири. Українці обрали до керування Державою велику групу коміків, на чолі з чорним клоуном, і тепер дивуються, що в хаті темно. Що вибрали 73 відсотки, те всі разом і смокчемо.
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03.11.2023 10:12 Ответить
Кацапам дійде, тільки якщо бити по Масквє та великим містам. Усілякі бомжі в курській, білгородській обл. нікого не цікавлять.
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03.11.2023 12:55 Ответить
 
 