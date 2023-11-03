россия атаковала объект критической инфраструктуры Львовской области, без пострадавших
Ночью силы ПВО уничтожили над Львовщиной 11 вражеских беспилотников.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Во Львовской области армия рф атаковала объект критической инфраструктуры, зафиксировано 5 попаданий. По информации начальника ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Всего на запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов.
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На нас, що, санкції наложили? Та скопіюйте ви цю ср*нь і заваліть усю паРашку ними!!! Чому в бобра лише 20кг. вибухівки? Де вони масово? Бл*дь, візьміть мільярд баксів, з тих що забираєте в громад, це буде більше 9000 Бобрів і заваліть усі московські болота ними! Масово! Двома-трьома запусками. Так як ХАМАС перевантажив ППО Ізраїля! По всіх військових заводах, по виробництву вибухівки, підстанціях, елеваторах... Подивимось, чи сподобається рашистам сидіти в темряві!
А не серіали з велодорожками....