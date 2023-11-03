Ночью на Николаевщине силы ПВО сбили три "шахеда", без пострадавших

В Николаевской области ночью силы противовоздушной обороны уничтожили три российских ударных дрона типа Shahed-131/136.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает областная военная администрация.

Днем 2 ноября по Николаевщине враг направил ракетный удар, ракеты неустановленного типа потеряли боевую способность. Обломки рухнули на открытой территории. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ночью ПВО уничтожила три ударных дрона Shahed-131/136. Попаданий в области не допущено.

В четверг, 2 ноября, в 09:20 и 16:32 враг нанес артиллерийские удары по селам Яселка и Днепровское Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также вчера в 11:40 фиксировались обстрелы акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, подчеркнули в ОВА.

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