Ночью на Николаевщине силы ПВО сбили три "шахеда", без пострадавших
В Николаевской области ночью силы противовоздушной обороны уничтожили три российских ударных дрона типа Shahed-131/136.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает областная военная администрация.
Днем 2 ноября по Николаевщине враг направил ракетный удар, ракеты неустановленного типа потеряли боевую способность. Обломки рухнули на открытой территории. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Ночью ПВО уничтожила три ударных дрона Shahed-131/136. Попаданий в области не допущено.
В четверг, 2 ноября, в 09:20 и 16:32 враг нанес артиллерийские удары по селам Яселка и Днепровское Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Также вчера в 11:40 фиксировались обстрелы акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, подчеркнули в ОВА.
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