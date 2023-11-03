В настоящее время рф производит по несколько десятков "шахедов" в месяц, использует иностранные детали, - ГУР МО
Сейчас россия может производить по несколько десятков ударных дронов в месяц. Поставленные планы и результат отличаются.
Об этом в в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на территории россии продолжается крупноузловая сборка (из иностранных деталей) и определенное количество собственного производства, но она невелика.
"То есть поставленные планы и полученный результат отличаются. Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на данный момент самостоятельно", - отметил он.
Юсов заметил, что россия продолжает развивать производство дронов в Татарстане, где строят крупный завод.
"Но опять же на полноценные мощности они еще не вышли", - добавил Юсов.
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Візьміть 1 мільярд з резервів НБУ, зробіть за півроку 9200 Бобрів. Запустіть їх за 1-3 рази на рашку. Продавіть їх ППО, як ХАМАС. І підірвіть усі військові заводи, підстанції, склади, елеватори, нафтобази, АЗС.... які вдасться. Потім повторити. Потім знову. І побачимо хто не витримає сидіння в темноті і страхі. Ми витримали, а от на Ваньок подивимось.
Але.....серіали......
Теж саме можна зробити з FPV дрона, долтетить 1 з 10, ну і чудово, якщо запускати по 10 000 в день (а це всього 5мільйонів баксів в день), то 1000 попадань, це буде чудово.
Звісно масове виробництво це не так і просто, але можливо. Просто завалити їх дронами, аж поки не заплачуть кровавими сльозами.
Але у влади інші пріоритети - корупційні, серіальні, і т.п.
2. . Про таке напевне чули " " Кто "девушку" кормит...- тот ее и "танцует"....- а що, за всі 32 роки у нас була своя про- українська "політика"...- позиція....
3. "Імя - сестра ..., імя "- хто...., хто прийде і зробить все по іншому...- наприклад як в Норвегії...