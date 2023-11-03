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Новости Война
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В настоящее время рф производит по несколько десятков "шахедов" в месяц, использует иностранные детали, - ГУР МО

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Сейчас россия может производить по несколько десятков ударных дронов в месяц. Поставленные планы и результат отличаются.

Об этом в в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на территории россии продолжается крупноузловая сборка (из иностранных деталей) и определенное количество собственного производства, но она невелика.

"То есть поставленные планы и полученный результат отличаются. Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на данный момент самостоятельно", - отметил он.

Юсов заметил, что россия продолжает развивать производство дронов в Татарстане, где строят крупный завод.

"Но опять же на полноценные мощности они еще не вышли", - добавил Юсов.

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Автор: 

россия (96184) дроны (4107) ГУР (469)


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Топ комментарии
+13
На нас санкцій ніхто не накладав. Один наш Бобер, хоч і несе всього 20кг. вибухівки (проти 50 у Шахеда), коштує начебто 108 000 баксів. Дальність мінімум 700км.
Візьміть 1 мільярд з резервів НБУ, зробіть за півроку 9200 Бобрів. Запустіть їх за 1-3 рази на рашку. Продавіть їх ППО, як ХАМАС. І підірвіть усі військові заводи, підстанції, склади, елеватори, нафтобази, АЗС.... які вдасться. Потім повторити. Потім знову. І побачимо хто не витримає сидіння в темноті і страхі. Ми витримали, а от на Ваньок подивимось.
Але.....серіали......
Теж саме можна зробити з FPV дрона, долтетить 1 з 10, ну і чудово, якщо запускати по 10 000 в день (а це всього 5мільйонів баксів в день), то 1000 попадань, це буде чудово.
Звісно масове виробництво це не так і просто, але можливо. Просто завалити їх дронами, аж поки не заплачуть кровавими сльозами.
Але у влади інші пріоритети - корупційні, серіальні, і т.п.
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03.11.2023 09:38 Ответить
+7
Щось не дуже віриться, судячи по кількості запущених останнім часом.
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03.11.2023 09:36 Ответить
+7
Нашим ГУР керує або ДЕБІЛ або ЗРАДНИК! І про це вже знають, навіть, союзники!
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03.11.2023 09:47 Ответить
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Чому ж не ми лідери в цьому напрямку? Де тисячі дронів нашого виробництва? Чи є хоча б найближчі перспективи? Хотілось би сподіватися...
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03.11.2023 09:36 Ответить
Щось не дуже віриться, судячи по кількості запущених останнім часом.
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03.11.2023 09:36 Ответить
Можливо і ми накопичуємо певний запас ударних дронів на зиму для відповіді кацапам?
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03.11.2023 12:16 Ответить
Цьому хоть хтось вірить? Звідки дані? Із тік ток? Бо звучить,як переведення стрілок на інших. Розробляйте також із зарубіжних частин. В чому проблема
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03.11.2023 09:38 Ответить
На нас санкцій ніхто не накладав. Один наш Бобер, хоч і несе всього 20кг. вибухівки (проти 50 у Шахеда), коштує начебто 108 000 баксів. Дальність мінімум 700км.
Візьміть 1 мільярд з резервів НБУ, зробіть за півроку 9200 Бобрів. Запустіть їх за 1-3 рази на рашку. Продавіть їх ППО, як ХАМАС. І підірвіть усі військові заводи, підстанції, склади, елеватори, нафтобази, АЗС.... які вдасться. Потім повторити. Потім знову. І побачимо хто не витримає сидіння в темноті і страхі. Ми витримали, а от на Ваньок подивимось.
Але.....серіали......
Теж саме можна зробити з FPV дрона, долтетить 1 з 10, ну і чудово, якщо запускати по 10 000 в день (а це всього 5мільйонів баксів в день), то 1000 попадань, це буде чудово.
Звісно масове виробництво це не так і просто, але можливо. Просто завалити їх дронами, аж поки не заплачуть кровавими сльозами.
Але у влади інші пріоритети - корупційні, серіальні, і т.п.
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03.11.2023 09:38 Ответить
поганим піаністам яйця по 17 заважають...
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03.11.2023 10:33 Ответить
Пропоную тобі зайнятися особисто організацією цієї великої справи! Чи слабО?
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03.11.2023 11:44 Ответить
Я і так займаюсь тим, чим займаюсь. Втім можу і це організувати, але я хоч і не бідна людина, на 9200 Бобрів мене точно не вистачить. Давай ти займешся питанням фінансування?
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03.11.2023 13:07 Ответить
Нашим ГУР керує або ДЕБІЛ або ЗРАДНИК! І про це вже знають, навіть, союзники!
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03.11.2023 09:47 Ответить
шо, *****? та вони кожну ніч зараз кілька десятків запускають. закрийте пельки вже, розвідники куєві.
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03.11.2023 09:58 Ответить
виробляє де-кілька на місяць.прилітає в Україну сотня ,а то і більше.
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03.11.2023 10:56 Ответить
у всіеї мілітарі машини CША / НАТО е набагато дієвішші засоби ніж ці гребані "шахеди" / чому б не виснажувати ППО/ПВО кацапні, та наносити адекватні удари...- чому нам не надають їх сотнями / тисячами- це б було надто суттево та ефективно ще до застосування F-16
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03.11.2023 11:11 Ответить
А чому не ставить питання, де наші дрони до Боневтіка і його воровито-мародерської команди? Що ще потрібно для виготовлення безпілотників-дронів? Монобільшість є, уряд свій, силовики і міністерство оборони очолюють свої, у кожному місті і селі військово-цивільні адміністрації, весь бюджет свій, санкцій від європейських країн немає, тільки допомога, спеціалісти найкращі в світі, потужності "Дай Боже кожній країні такі мати", то де наші??? Чого нам все мають віддати США і НАТО? Ми вступили в НАТО чи ні? Якщо ні, то хто ставив палки в колеса у того і запитуйте, передусім у кравчука, кучми, тимошенко, януковича і Зеленського. А більше питань задавайте наріду, який ходив з лозунгами і кричав разом з ригами і комуняками "НАТО ні", а потім зі слугами Бені - зробимо всіх разом, "сойдемся посередине" і "перестать стрелять". Допомогло? Ні? Так поставте їм і собі, в першу чергу питання, навіщо вибирали таку недалекоглядну і продажну владу?
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03.11.2023 14:56 Ответить
1, " і його воровито-мародерської команди? "- у які часи були інші....??? Допоможу- небуло...
2. . Про таке напевне чули " " Кто "девушку" кормит...- тот ее и "танцует"....- а що, за всі 32 роки у нас була своя про- українська "політика"...- позиція....
3. "Імя - сестра ..., імя "- хто...., хто прийде і зробить все по іншому...- наприклад як в Норвегії...
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03.11.2023 20:31 Ответить
Свої би дрони краще рахували, а не кацапські...
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03.11.2023 11:39 Ответить
"...певна кількість власного виробництва, але вона невелика." -- колись подібне ми вже чули.
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03.11.2023 11:51 Ответить
 
 