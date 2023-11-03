В настоящее время рф производит по несколько десятков "шахедов" в месяц, использует иностранные детали, - ГУР МО

Сейчас россия может производить по несколько десятков ударных дронов в месяц. Поставленные планы и результат отличаются.

Об этом в в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на территории россии продолжается крупноузловая сборка (из иностранных деталей) и определенное количество собственного производства, но она невелика.

"То есть поставленные планы и полученный результат отличаются. Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на данный момент самостоятельно", - отметил он.

Юсов заметил, что россия продолжает развивать производство дронов в Татарстане, где строят крупный завод.

"Но опять же на полноценные мощности они еще не вышли", - добавил Юсов.

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