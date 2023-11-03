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Новости Война
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Падение обломков БПЛА привели к пожару в общежитии на Ивано-Франковщине

ппо

Обломки российского БПЛА упали в Калушском районе области, в результате чего возник пожар в общежитии.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии", - говорится в сообщении.

На Одесщине рашисты ударили по территории инфраструктурного объекта. Прошло без жертв.

На Харьковщине в полночь российские войска направили беспилотник на Харьковский район. Возникли пожары в двух хозяйственных постройках. Уже через час под удар БПЛА попал Харьков. Повреждены восемь жилых домов, четыре автомобиля, в том числе два служебных автомобиля полиции, хозяйственная постройка и гараж. На территории одного из колледжей частично разрушено трехэтажное здание. Также пожары возникли в админздании, СТО, частном доме.

На Херсонщине с вечера враг начал атаковать Бериславский район. В результате удара по селу Урожайное пострадали 2 человека, повреждены 9 частных домов. Около 3 ночи под артиллерийский обстрел попал Херсон. Повреждены 7 частных домов и газопровод, ликвидированы пожары в двух хозяйственных постройках.

Вечером на Донетчине россияне обстреляли Бахмутский район. Спасатели потушили пожар в частном доме.

Читайте: Ночью на Николаевщине силы ПВО сбили три "шахеда", без пострадавших

Автор: 

обстрел (27860) Ивано-Франковская область (929)


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*** а наші БПЛА за мільйони, навіть після влучення лише фарбу на москва-сіті подряпали.
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03.11.2023 09:59 Ответить
Підбадьорюймо себе тим, що БПЛА у рузьге кінчаються, а нових вони виробляють менше!
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03.11.2023 10:19 Ответить
Менше? В них два заводи в кацапії + іран+китай? В них все є і на фронті це гарно відчувається особливо на передку. Ці басні, що в них щось кінчається хіба бабки на базарах вірять. Вони нафаршеровані добре і це гарно видно, хто працює на фронті, а от в нас недостача і *********** і дронів та броньованої техніки.
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03.11.2023 11:51 Ответить
все нормуль...не переживайте.У вечірньому "зеленому гівновкиді" буде чергове посилення ППО ВІД "ззвіздунця" ""
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03.11.2023 10:55 Ответить
 
 