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Международная поддержка Украины не уменьшается, - Кулеба

дмитро,кулеба

Поддержка Украины со стороны международных партнеров не уменьшается, она будет продолжаться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сказал в эфире ZDF.

Министр заявил, что не видит, чтобы поддержка наших партнеров каким-то образом уменьшалась, несмотря на войну Израиля против террористов ХАМАСа.

Напротив, Киев, по словам Кулебы, "получил заверения на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться".

У партнеров также есть для этого возможности. Украина надеется, что ситуация на Ближнем Востоке не будет обостряться дальше, хотя и не исключает, что "обстоятельства могут измениться", добавил он.

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"Чем дольше длится эта война, тем больше ресурсов она будет забирать", - отметил Кулеба, говоря о Ближнем Востоке. Однако, по его мнению, "в основных столицах очень четкое понимание того, что поставлено на карту - как в Украине, так и на Ближнем Востоке". Речь идет не только о безопасности в этих регионах мира.

Автор: 

помощь и поддержка (875) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
кому ти брешеш?
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03.11.2023 10:32 Ответить
+6
Та ти шо?
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03.11.2023 10:39 Ответить
+6
Гляньте на нього, ******* курва... аж позеленіла і не кається🤔🧐😁
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03.11.2023 10:44 Ответить
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кому ти брешеш?
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03.11.2023 10:32 Ответить
Кулеба, берет пример с шефа, который постигал дипломатию, когда голым выступал на сцене, в образе шута.
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03.11.2023 13:27 Ответить
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03.11.2023 10:34 Ответить
Краще б щось конкретне сказав по своїй роботі, а не загальні фрази, яким люди не повірять.
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03.11.2023 10:35 Ответить
Та ти шо?
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03.11.2023 10:39 Ответить
Рівень риторики Чемберленського миру часу 2 світової, сила гарантій менша Будапешського меморандуму.
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03.11.2023 10:43 Ответить
Гляньте на нього, ******* курва... аж позеленіла і не кається🤔🧐😁
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03.11.2023 10:44 Ответить
Міжнародна підтримка України не зменшується, але до плінтуса опустилася міжнародна довіра ,та довіра українського народу ,до "зе грабіжників і зрадників " при владі,що впливає і зменшує міжнародну підтримку ,кулєба .прорашистське брехло,якому немає довіри ніякої.Що з підтримкою від Англії,та Польщі після "зеленого поносу" ???
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03.11.2023 10:45 Ответить
Зпочатку Джавеліни, потім Хаймарси, Леопарди, Петіроти, касетні снаряди, ATACAMS то дрібниці. вывсеврете
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03.11.2023 10:47 Ответить
Ну дали по пару штук в урізаних версіях щоб не нили. Фактично не надали і половини що обіцяли.
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03.11.2023 10:51 Ответить
Ну дали якісь 4 Хаймарси теж в урізани версіях і 70 гаубиць, ну знищили потям якихось там 300 тисяч орків. Так, дрібниці
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03.11.2023 11:01 Ответить
Ох уже ця манта про 300 тисяч орків. Пора рожеві окуляри знімати. Зброї мало і в більшості застаріла.
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03.11.2023 11:04 Ответить
Та сам не вірю - якось маловато - уявляю скільки ще валяються у посадках і втихаря спалені у мобільних крематоріях. Коли звільнять території скільки скотомогильників з орками ще буде відкрито
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03.11.2023 11:09 Ответить
Залужний сказав 150 тисяч. Так що убійства дрістовічєм по 2 тис кацапів на день також виявилось про#бом і на#₴аловом.
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03.11.2023 11:15 Ответить
"Росія втратила щонайменше 150 000 загиблими", - Залужний Джерело - це сама скромна, обережна і неупереджена цифра, яку дає військовий професіонал з великох літери. Точніше це не цифра, а просто нижчий ліміт, який потім буде уточненими коли будуть знайдені рештки орків, які вдобряють нашу землю
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03.11.2023 11:27 Ответить
Допомога заходу не безкінечна, там все бачать: і розкішне життя усіх чиновників, і їх рашистські паспорти, і міліярдні схеми по розпилу та мародерству під час війни... і безкарність з якою це все проходить. Своїми діями та бездіяльністю, непокараною коррупцією та відвертим ідиотизмом влада підіграє окупантам, а за це, хлопці та дівчата, платять своєю кров'ю та життями.
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03.11.2023 10:50 Ответить
Але й не збільшується
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03.11.2023 10:50 Ответить
Забрехались вже так, що незнають як брехати далі
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03.11.2023 11:02 Ответить
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03.11.2023 12:10 Ответить
Ага!

«Нам солнца не надо, нам Бубочка светит,
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы Бубочку спросим, он нам ответит,
И честно поделит большой каравай.

Нас Бубочка кормит, нас Бубочка поит,
Талоны на мыло и сахар дает.
Нас Бубочка всех на работу устроит,
Он нас отправит в последний полет.

Без Бубочки бабы рожать перестанут,
Без Бубочки солнце не сможет взойти,
Без Бубочки ночь над страною настанет,
И мы не сумеем дорогу найти.

Без Бубочки свиньи разучатся хрюкать,
Коровы не будут давать молока,
Без Бубочки лошади станут мяукать,
Нужна для порядка стальная рука».

Что тут скажешь? Это о той однопартийной системе,
где «Народ и партия - едины».
Где всё решается единогласно.
От имени всего народа.
Часто - «...по просьбе трудящихся».
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03.11.2023 13:31 Ответить
41% американців вважають, що США роблять забагато для підтримки України, цей показник значно зріс з червня цього року, коли він складав 29%.
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03.11.2023 15:39 Ответить
 
 