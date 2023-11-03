Международная поддержка Украины не уменьшается, - Кулеба

Поддержка Украины со стороны международных партнеров не уменьшается, она будет продолжаться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сказал в эфире ZDF.

Министр заявил, что не видит, чтобы поддержка наших партнеров каким-то образом уменьшалась, несмотря на войну Израиля против террористов ХАМАСа.

Напротив, Киев, по словам Кулебы, "получил заверения на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться".

У партнеров также есть для этого возможности. Украина надеется, что ситуация на Ближнем Востоке не будет обостряться дальше, хотя и не исключает, что "обстоятельства могут измениться", добавил он.

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"Чем дольше длится эта война, тем больше ресурсов она будет забирать", - отметил Кулеба, говоря о Ближнем Востоке. Однако, по его мнению, "в основных столицах очень четкое понимание того, что поставлено на карту - как в Украине, так и на Ближнем Востоке". Речь идет не только о безопасности в этих регионах мира.