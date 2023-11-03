Никаких тайных переговоров с рф Украина не ведет, - Кулеба
Украина не ведет с россией никаких переговоров "за закрытыми дверями".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава МИД заявил в эфире ZDF.
Министра спросили, ведет ли Украина переговоры с рф "за закрытыми дверями".
"Нет", - ответил он.
По словам Кулебы, основой Мирной формулы является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Если переводить с дипломатического (языка. - Ред.) на обычный, то это означает, что россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры", - добавил он.
Глава МИД призвал верить в Украину, поддерживать Украину, и тогда ее победа станет победой Германии.
Топ комментарии
+14 Володимир Мик
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+14 kelt kant
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+11 Serhiy Talatynnik
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в той час, коли окупанти перелаштовують свою, хоч і рагульну, але в РАЗИ більшу економіку на умовні "військові" рейки, наші можновладці роблять усе, щоб скиздити якнайбільше з бюджету та з допомоги від союзників.
Влада https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-society/3353776-**********-dla-zsu-ak-prosuvaetsa-virobnictvo.html досі не спромоглася побудувати, купити, позичити, родити ЖОДНОЇ нової лінії по випуску набоїв ! ЖОДНОЇ!
Про державне виробництво ФПВ для фронту я взагалі мовчу...
https://t.me/usinfantryman1/15575 Зате дебілуваті тендери на всіляку хєрь постійно потрапляють в поле зору небайдужих людей.
Про https://t.me/usinfantryman1/15535?single 60% від світового виробництва мавіків, які нібито купує шмигаль , я навіть згадувати не хочу...
Якщо міноборони та рєзніков киздили мільярди на харчах для ЗСУ абсолютно без наслідків, то уявіть скільки вони вкрали на інших контрактах.
Більше того, нещодавно роботу ЄДИНОГО українського виробника унікальних пристроїв https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=23895308730113828&id=100001841060278 Archer було паралізовано , через відверто ворожі дії НАБУ. Так-так, під час війни, палки в колеса...
Допомога заходу не безкінечна, там все бачать: і розкішне життя усіх чиновників, і їх рашистські паспорти, і міліярдні схеми по розпилу та мародерству під час війни... і безкарність з якою це все проходить. Своїми діями та бездіяльністю, непокараною коррупцією та відвертим ідиотизмом влада підіграє підарам, а за це, хлопці та дівчата, платять своєю кров'ю та життями.
Бачите щось подібне - не мовчіть, бо це шлях у прірву.
https://t.me/usinfantryman1/ Американський піхотинець
то тепер про що говорити,
зазишилось виконати обіцяне
все.
Попри війну Україна та РФ продовжують вести переговори щодо гуманітарних питань. Зокрема, країни домовляються про обмін військовополоненими, прохід суден з портів Чорного моря України та повернення українських дітей.
Про це повідомляє із посиланням на https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/24/ukraine-russia-backchannel-talks-war/ The Washington Post .
Як зазначає видання, "подалі від громадськості та кривавої лінії фронту Україна та Росія досі розмовляють".
"Країни, які зараз є затятими ворогами, ведуть жорстоку війну, встигають домовитися про кілька основних гуманітарних питань: обмін військовополоненими та тілами загиблих солдатів, прохід суден з Чорноморських портів, а також нещодавно почали обговорювати повернення українських дітей з Росії", - йдеться у матеріалі.
У деяких випадках Україна та РФ використовують посередників, зокрема Туреччину, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ватикан і Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Однак більша частина воєнного обміну здійснюється безпосередньо окремими представниками, зокрема під час "жорстких і неприємних особистих зустрічей" на українсько-російському кордоні та в Стамбулі, а також телефонних дзвінків, за словами деяких українських посадовців, залучених до дискусій.
Окрім того, жодна сторона не хоче афішувати існування цих зворотних каналів.