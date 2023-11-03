Никаких тайных переговоров с рф Украина не ведет, - Кулеба

Украина не ведет с россией никаких переговоров "за закрытыми дверями".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава МИД заявил в эфире ZDF.

Министра спросили, ведет ли Украина переговоры с рф "за закрытыми дверями".

"Нет", - ответил он.

По словам Кулебы, основой Мирной формулы является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Если переводить с дипломатического (языка. - Ред.) на обычный, то это означает, что россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры", - добавил он.

Глава МИД призвал верить в Украину, поддерживать Украину, и тогда ее победа станет победой Германии.

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