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Новости Война
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Никаких тайных переговоров с рф Украина не ведет, - Кулеба

кулеба

Украина не ведет с россией никаких переговоров "за закрытыми дверями".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава МИД заявил в эфире ZDF.

Министра спросили, ведет ли Украина переговоры с рф "за закрытыми дверями".

"Нет", - ответил он.

По словам Кулебы, основой Мирной формулы является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Если переводить с дипломатического (языка. - Ред.) на обычный, то это означает, что россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры", - добавил он. 

Глава МИД призвал верить в Украину, поддерживать Украину, и тогда ее победа станет победой Германии.

Читайте: Зеленский остается категорически против даже временного перемирия, - Timе

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+14
Великий колгосп завжди переможе менший колгосп, тому, щоб перемогти великий колгосп необхідно не бути колгоспом. (с)

в той час, коли окупанти перелаштовують свою, хоч і рагульну, але в РАЗИ більшу економіку на умовні "військові" рейки, наші можновладці роблять усе, щоб скиздити якнайбільше з бюджету та з допомоги від союзників.

Влада https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-society/3353776-**********-dla-zsu-ak-prosuvaetsa-virobnictvo.html досі не спромоглася побудувати, купити, позичити, родити ЖОДНОЇ нової лінії по випуску набоїв ! ЖОДНОЇ!

Про державне виробництво ФПВ для фронту я взагалі мовчу...

https://t.me/usinfantryman1/15575 Зате дебілуваті тендери на всіляку хєрь постійно потрапляють в поле зору небайдужих людей.

Про https://t.me/usinfantryman1/15535?single 60% від світового виробництва мавіків, які нібито купує шмигаль , я навіть згадувати не хочу...

Якщо міноборони та рєзніков киздили мільярди на харчах для ЗСУ абсолютно без наслідків, то уявіть скільки вони вкрали на інших контрактах.

Більше того, нещодавно роботу ЄДИНОГО українського виробника унікальних пристроїв https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=23895308730113828&id=100001841060278 Archer було паралізовано , через відверто ворожі дії НАБУ. Так-так, під час війни, палки в колеса...

Допомога заходу не безкінечна, там все бачать: і розкішне життя усіх чиновників, і їх рашистські паспорти, і міліярдні схеми по розпилу та мародерству під час війни... і безкарність з якою це все проходить. Своїми діями та бездіяльністю, непокараною коррупцією та відвертим ідиотизмом влада підіграє підарам, а за це, хлопці та дівчата, платять своєю кров'ю та життями.

Бачите щось подібне - не мовчіть, бо це шлях у прірву.

https://t.me/usinfantryman1/ Американський піхотинець
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03.11.2023 10:48 Ответить
+14
переговорів з кацапами в Оманї не було, спецоперації по вагнерівцям не було, яєць па 17 не було, вайни нє будєт а будут шашличкі... ну канєшна же вєрім...
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03.11.2023 10:55 Ответить
+11
Значить веде …
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03.11.2023 10:52 Ответить
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Чтоб може у це не вірити. Такі чесні зелені покидьки у владі
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03.11.2023 10:48 Ответить
Великий колгосп завжди переможе менший колгосп, тому, щоб перемогти великий колгосп необхідно не бути колгоспом. (с)

в той час, коли окупанти перелаштовують свою, хоч і рагульну, але в РАЗИ більшу економіку на умовні "військові" рейки, наші можновладці роблять усе, щоб скиздити якнайбільше з бюджету та з допомоги від союзників.

Влада https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-society/3353776-**********-dla-zsu-ak-prosuvaetsa-virobnictvo.html досі не спромоглася побудувати, купити, позичити, родити ЖОДНОЇ нової лінії по випуску набоїв ! ЖОДНОЇ!

Про державне виробництво ФПВ для фронту я взагалі мовчу...

https://t.me/usinfantryman1/15575 Зате дебілуваті тендери на всіляку хєрь постійно потрапляють в поле зору небайдужих людей.

Про https://t.me/usinfantryman1/15535?single 60% від світового виробництва мавіків, які нібито купує шмигаль , я навіть згадувати не хочу...

Якщо міноборони та рєзніков киздили мільярди на харчах для ЗСУ абсолютно без наслідків, то уявіть скільки вони вкрали на інших контрактах.

Більше того, нещодавно роботу ЄДИНОГО українського виробника унікальних пристроїв https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=23895308730113828&id=100001841060278 Archer було паралізовано , через відверто ворожі дії НАБУ. Так-так, під час війни, палки в колеса...

Допомога заходу не безкінечна, там все бачать: і розкішне життя усіх чиновників, і їх рашистські паспорти, і міліярдні схеми по розпилу та мародерству під час війни... і безкарність з якою це все проходить. Своїми діями та бездіяльністю, непокараною коррупцією та відвертим ідиотизмом влада підіграє підарам, а за це, хлопці та дівчата, платять своєю кров'ю та життями.

Бачите щось подібне - не мовчіть, бо це шлях у прірву.

https://t.me/usinfantryman1/ Американський піхотинець
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03.11.2023 10:48 Ответить
"Жодних таємних переговорів з рф Україна не веде, - Кулеба", це ж не біном Ньютона, спочатку поясніть, на яких базових основах можливі переговори з людожером, який прийшов вас з'їсти?
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03.11.2023 10:50 Ответить
А на початку війни переговори в Мінську вели з марсіанами ?
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03.11.2023 17:08 Ответить
А а Омане ,когда осёл встречался ,то было обсасывание сценария нового сериала ? А мы то думали пособничество на кремля,а оказывается ничего не было. Вы не верьте своим глазам, ТА ДА ,уже не верим не глазам не вам никому. А как тогда пытается пособник идти на выборы? Что на этот раз будет тыздеть? Ну тогда Порошенко был коньком ,который сработал,а в этот раз кого на сценарируцете сценаристы хреновы?
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03.11.2023 10:50 Ответить
якщо до детектора брехні підключити ОП "ззедента" і брехливого кулєбу..та поставити запитання про таємні переговори з 3,14дерацією , то детектор буде "червоний .як рак" від зеленого 3,14стєжу"
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03.11.2023 10:51 Ответить
Значить веде …
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03.11.2023 10:52 Ответить
Кулебу сьодні прохопив мовний понос.
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03.11.2023 10:53 Ответить
переговорів з кацапами в Оманї не було, спецоперації по вагнерівцям не було, яєць па 17 не було, вайни нє будєт а будут шашличкі... ну канєшна же вєрім...
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03.11.2023 10:55 Ответить
в Омані все порішали...
то тепер про що говорити,
зазишилось виконати обіцяне
все.
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03.11.2023 10:56 Ответить
потому что вас и ВСУ и Штаты крепко ваши яйцеклеточные яички натянули
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03.11.2023 11:04 Ответить
Шо, Оман вже не рахується? Чи його не було?
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03.11.2023 11:16 Ответить
У Стамбулі теж ні про що не встигли домовитися, егеж. Віримо
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03.11.2023 11:33 Ответить
А даремно. Пора вже починати.
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03.11.2023 11:17 Ответить
Нібито ця кулеба щось вирішує, що ермак скаже - те і буде!
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03.11.2023 11:33 Ответить
Кулеба, про Оманську зустріч зеленського і патрушева щось скажи, чи "єта другоє"?
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03.11.2023 11:40 Ответить
Я не пукну....я не пукну.....Я не обісрався...
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03.11.2023 11:41 Ответить
Мне одно совпадение не дает покоя-по москве перестало прилетать и по Киеву,причем одновременно.Как киевлянин я конечно рад,но москва в военном отношении гораздо важнее,чем Киев,особенно подмосковье,всякие там королёвы с мытыщами...
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03.11.2023 11:52 Ответить
Альтернатівниє варіанти від опи. Читайте Таймс
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03.11.2023 12:04 Ответить
Просто він ні в курсах
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03.11.2023 11:54 Ответить
Ці як завжди кричать "Тримай злодія!". Регулярно тільки і чуємо "Ми про вибори не говоримо!", " Ніякого конфлікту між Самимверховним і Головнокомандуючим!", "Ніякі підняття тарифів до кінця війни!", "Ніякі підняття податків до Перемоги не буде!", "Ніяких таємних переговорів!"
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03.11.2023 12:09 Ответить
Україна ні, а ОП ?
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03.11.2023 12:20 Ответить
25.10.23

Попри війну Україна та РФ продовжують вести переговори щодо гуманітарних питань. Зокрема, країни домовляються про обмін військовополоненими, прохід суден з портів Чорного моря України та повернення українських дітей.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/24/ukraine-russia-backchannel-talks-war/ The Washington Post .

Як зазначає видання, "подалі від громадськості та кривавої лінії фронту Україна та Росія досі розмовляють".

"Країни, які зараз є затятими ворогами, ведуть жорстоку війну, встигають домовитися про кілька основних гуманітарних питань: обмін військовополоненими та тілами загиблих солдатів, прохід суден з Чорноморських портів, а також нещодавно почали обговорювати повернення українських дітей з Росії", - йдеться у матеріалі.

У деяких випадках Україна та РФ використовують посередників, зокрема Туреччину, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ватикан і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Однак більша частина воєнного обміну здійснюється безпосередньо окремими представниками, зокрема під час "жорстких і неприємних особистих зустрічей" на українсько-російському кордоні та в Стамбулі, а також телефонних дзвінків, за словами деяких українських посадовців, залучених до дискусій.

Окрім того, жодна сторона не хоче афішувати існування цих зворотних каналів.
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03.11.2023 13:53 Ответить
 
 