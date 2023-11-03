Следком рф обвиняет Пашинского в принятии решения о проведении АТО
Следственные органы России обвиняют экснардепа и и.о. главы Администрации Президента Украины Сергея Пашинского в "принятии преступного решения" о проведении АТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское пропагандистское издание Известия.
Так, российский Следственный комитет предъявил заочное обвинение Сергею Пашинскому, который с 5 марта по 10 июня 2014 исполнял обязанности главы Администрации Президента.
Следком рф обвиняет его в якобы "принятии преступного решения" о проведении АТО на территории Донбасса.
Также следственные органы страны-оккупанта обвиняют бывшего и.о. главы МИД Андрея Дещицу и экс-премьера Арсения Яценюка.
Всего в перечне обвиняемых – 47 человек.
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+26 Tychus Findlay
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Навіть в СРСР буле "правосудіє", були і "адвокати". Одного ми добре знаємо.
Видимість потрібна, навіть якщо вона тільки видимість.
П.Сергію на мою думку, потрібно закидати Бастрикіна скаргами, часи мінливі, через рік два ситуація в бункері може кардинально змінитись і вотяцьку потвору Порткова "наздоженуть".
Гідні Українці!
Сотні та тисячи!!!
Де це все?!
Де юрідічні справи України проти параші?!
мілліони українців втратили житло та майно!
частина втратила життя та зізналася катувань.
Чиму нема наступальної позиції?
Чому нема справ у міжнародних судах?
Як вони готуються до Репарацій від рф?!
Відповідай -те!
Боб, ти дурак?
Але в тебе не медична проблема…
Людина яка цітуе фотожаби та інші картинки, та не може зрозуміти причин,
це проблема освіти.
А, не вийде - він же союзник і однодумець Пуйла.
Він звинувачує експрезидента в кровопролитті на Донбасі влітку 2014-го.
- Коли мене немає, мене навіть можуть бити!!!