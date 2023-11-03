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Новости Война
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Следком рф обвиняет Пашинского в принятии решения о проведении АТО

пашинский,пашинський

Следственные органы России обвиняют экснардепа и и.о. главы Администрации Президента Украины Сергея Пашинского в "принятии преступного решения" о проведении АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское пропагандистское издание Известия.

Так, российский Следственный комитет предъявил заочное обвинение Сергею Пашинскому, который с 5 марта по 10 июня 2014 исполнял обязанности главы Администрации Президента.

Следком рф обвиняет его в якобы "принятии преступного решения" о проведении АТО на территории Донбасса.

Также следственные органы страны-оккупанта обвиняют бывшего и.о. главы МИД Андрея Дещицу и экс-премьера Арсения Яценюка.

Всего в перечне обвиняемых – 47 человек.

Читайте: Атака дронов на Россию и оккупированный Крым: Следком РФ обвиняет Буданова, Неижпапу, Олещука и Бурденюка в "терактах"

Автор: 

Пашинский Сергей (756) россия (96184) Антитеррористическая операция (18284) Следком рф (278)


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Топ комментарии
+26
Досить вже дебільних жартів про "стіну" чи "кулю". Нинішнім керманичам дуже далеко до проф.рівня Яценюка, краще їм щось запропонуйте.
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03.11.2023 11:40 Ответить
+25
Пашинському, Дещиці, Яценюка та загалом 47 чоловікам - наша шана!

Гідні Українці!
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03.11.2023 11:25 Ответить
+19
🤣 вы еще анунаков в розыск обьявите клоуны кремлевские,еще говорят 95кв. клоуны)
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03.11.2023 11:23 Ответить
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🤣 вы еще анунаков в розыск обьявите клоуны кремлевские,еще говорят 95кв. клоуны)
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03.11.2023 11:23 Ответить
Це має певну логіку. Якщо ситуація повернеться так, що Пашинському потрібно буде тікати з території України без можливості повернення, на базі матеріалів "слідства" його можуть оголосити у міжнародний розшук. Також "матеріали слідства" можуть бути використані у якихось міжнародних судах як докази "агрєссіі кієвского рєжіма". "Прокуратури ОРДЛО" вже десятки тисяч карних справ понароджували на всіх командирів у зоні ООС. Між іншим, як думаєте, нащо усі ці war prosecutors по руїнах після обстрілів повзають? Тим самим займаються: матеріал для майбутніх судових розслідувань збирають. А раптом рашку таки почнуть десь в Гаазі судити? От і поїдуть туди оті сотні томів зібраних матеріалів.
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03.11.2023 11:28 Ответить
Не вийде, бо слєдком їхній не має права розслідувати дії, які відбувалися за межами кацапії... Тому міжнароді організації болт на це покладуть!
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03.11.2023 11:38 Ответить
Так само, як і на ?
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03.11.2023 11:47 Ответить
У відповідь на цей "звіт" деякі парламенти світу навіть визнали рашу страною-спонсором тероризму... Таке вже щось ліпиш...
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03.11.2023 11:50 Ответить
Вони створюють нехай і недолугі, але приводи для "прівлєчєнія к отвєтствєнності".
Навіть в СРСР буле "правосудіє", були і "адвокати". Одного ми добре знаємо.
Видимість потрібна, навіть якщо вона тільки видимість.
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03.11.2023 11:51 Ответить
Нє гоні, "у якихось міжнародних судах", це в шаріатському суді Ірану чи в Талібанському.
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03.11.2023 11:48 Ответить
Скоріш за все його так званий друг Портков перебрався (добрався) до Москви і колобродить. Він стояв, як "стратег за поганялом Казбек" за всіма тілорухами, проти ЗСУ та АТО, навіть "пробив"протокол проведення стартегічних воєнних експертиз і пана Рувіма зробив українським Клаузевіцем.
П.Сергію на мою думку, потрібно закидати Бастрикіна скаргами, часи мінливі, через рік два ситуація в бункері може кардинально змінитись і вотяцьку потвору Порткова "наздоженуть".
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03.11.2023 14:04 Ответить
Кловани, вони всюди кловани.
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03.11.2023 11:29 Ответить
Битва гномов и у обоих клоунские партии.
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03.11.2023 11:33 Ответить
Видно, ДБР не справляється, тому звернулося за міжнародною допомогою в слідком рф
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03.11.2023 13:22 Ответить
no coment
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03.11.2023 11:24 Ответить
Одним словом... повний слєдком ! 😂👍
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03.11.2023 11:26 Ответить
І це після Гордона і Люські)Цирк.
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03.11.2023 11:24 Ответить
Пашинському, Дещиці, Яценюка та загалом 47 чоловікам - наша шана!

Гідні Українці!
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03.11.2023 11:25 Ответить
Досить вже дебільних жартів про "стіну" чи "кулю". Нинішнім керманичам дуже далеко до проф.рівня Яценюка, краще їм щось запропонуйте.
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03.11.2023 11:40 Ответить
Це не "дебільні жарти" а ворожа ІПСО яку завзято розповсюдживали ригівськи шмари Петров та Дурнєв, закономірно прийняті на утримання квартальною шоблою!
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03.11.2023 14:47 Ответить
Та ось вона. Та й ще не одна - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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03.11.2023 11:47 Ответить
Міністр юстиції Малюска з своїм міністерством Повинен відкривати аналогічні справи проти кацапів, як піріжки пекти!

Сотні та тисячи!!!

Де це все?!

Де юрідічні справи України проти параші?!

мілліони українців втратили житло та майно!

частина втратила життя та зізналася катувань.

Чиму нема наступальної позиції?

Чому нема справ у міжнародних судах?

Як вони готуються до Репарацій від рф?!

Відповідай -те!
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03.11.2023 17:00 Ответить
Нема краю дебілізму ...
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03.11.2023 11:29 Ответить
Треба бастиркіну пред'явити звинувачення. За дебілізм.)
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03.11.2023 11:34 Ответить
але це не звинувачення, а діагноз
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03.11.2023 12:01 Ответить
Ну значить за дебілізм в особливо великих розмірах)
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03.11.2023 12:10 Ответить
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03.11.2023 14:54 Ответить
Кацапи просто не знають,що таке дно. Може хтось підкаже?)
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03.11.2023 11:30 Ответить
завтра дбр почне новий наїзд на Пашинського все як завжди
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03.11.2023 11:34 Ответить
Та то ім КБ Луч стугнами трохи сраки підпалили... їх рєбятішек на танках, в трусіках...
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03.11.2023 11:35 Ответить
Яценюк то взагалі
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03.11.2023 11:36 Ответить
😂👍
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03.11.2023 11:57 Ответить
таааак)), це був треш))
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03.11.2023 12:29 Ответить
Смішно, як…

Боб, ти дурак?
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03.11.2023 17:01 Ответить
А ви лікар?
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03.11.2023 17:06 Ответить
Лікаря шукай собі у лікарнях.

Але в тебе не медична проблема…

Людина яка цітуе фотожаби та інші картинки, та не може зрозуміти причин,

це проблема освіти.
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03.11.2023 17:21 Ответить
Показательно то, что к Пашинскому есть претензии только у кацапов и у их местных шестерок.
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03.11.2023 11:36 Ответить
Згадайте, хто сказав: "Якщо вийдете на вулицю, і спитаєте, хто такий Пашинський, то всі скажуть, що він - бандит"
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03.11.2023 11:43 Ответить
Автору этого высказывания самому следует выйти на улицу и спросить у людей кем они считают его, думаю, что ответ его явно не обрадует.
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03.11.2023 11:47 Ответить
ДБР должна открыть на кремлядей уголовное дело из-за проведения "антитерористической операции" в Чечне.
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03.11.2023 11:39 Ответить
Ті ж самі обвинувачення висували зелені потвори
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03.11.2023 11:44 Ответить
Бо також ненавидять Україну
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03.11.2023 14:22 Ответить
і шо, навіщо на фашистів звертати увагу
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03.11.2023 11:49 Ответить
І головне, що він підбурював "царя рф" до проведення "сво" ...
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03.11.2023 11:49 Ответить
На Адіка ще заведіть кримінальну справу за напад на Совок, дєбіли блд.
А, не вийде - він же союзник і однодумець Пуйла.
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03.11.2023 11:49 Ответить
Правовой Идиотизм !!
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03.11.2023 11:52 Ответить
Всі хто зміг організувати спротив на самому початку кацапської інтервенції особисті вороги Пуйла. З приходом Зельоних портновщина навіть відкрила справу і проти Пашинського.
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03.11.2023 12:01 Ответить
ДБР відкрило кримінальне провадження щодо наступальної операції на Донбасі у червні 2014 року. Заяву подав Нестор Шуфрич - депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Він звинувачує експрезидента в кровопролитті на Донбасі влітку 2014-го.
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03.11.2023 12:32 Ответить
а треба було їм, підорам, квіти купити?
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03.11.2023 12:26 Ответить
цікаво, а Кривавого Пастора кацапня паскудна вже засудила?)
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03.11.2023 12:27 Ответить
Якщо кацапи вірять у існування диявола , то бачать його у образі Пашинського! 😂 Можливо вони вважають Пашинського ******** реінкарнацією Бандери? 🤔 Звиччйн, це перебільшення, але Пашинському мій респект!
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03.11.2023 12:38 Ответить
Та Кулявлоб взагалi першу ********** убив калькулятором
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03.11.2023 13:00 Ответить
Канєшна-канєшна, давайте вже проти всього населення кримінальні справи, бо як ми посміли чинити опір?
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03.11.2023 13:05 Ответить
Треба якось ЗЄвладі синхронизуватися з слідкомом РФ і висувати свої фейкові звинувачення одночасно, щоб вже ніяких сумнівів не було.
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03.11.2023 13:05 Ответить
Сміятись, звісно, можна, але як русня подасть їх у розшук в Інтерпол то може нормально так зіпсувати життя, десь за кордоном можуть арештувати і намагатись передати в рашку. І не факт що за того ж Пашинського наші вступляться, бо його теперішні ой як не *******.
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03.11.2023 13:06 Ответить
Видно ДБР не справляється, тому звернулося за міжнародною допомогою в слідком РФ
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03.11.2023 13:07 Ответить
- Моня, як би ви чули, що про вас розповідають, коли вас немає!
- Коли мене немає, мене навіть можуть бити!!!
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03.11.2023 14:03 Ответить
 
 