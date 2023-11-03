Следком рф обвиняет Пашинского в принятии решения о проведении АТО

Следственные органы России обвиняют экснардепа и и.о. главы Администрации Президента Украины Сергея Пашинского в "принятии преступного решения" о проведении АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское пропагандистское издание Известия.

Так, российский Следственный комитет предъявил заочное обвинение Сергею Пашинскому, который с 5 марта по 10 июня 2014 исполнял обязанности главы Администрации Президента.

Следком рф обвиняет его в якобы "принятии преступного решения" о проведении АТО на территории Донбасса.

Также следственные органы страны-оккупанта обвиняют бывшего и.о. главы МИД Андрея Дещицу и экс-премьера Арсения Яценюка.

Всего в перечне обвиняемых – 47 человек.

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