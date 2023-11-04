Санкции против россии должны работать на 100%, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против россии должны работать на 100%, чтобы война завершилась победой Украины.

Об этом он сказал в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще один - это вопрос санкций. И это подготовка нового санкционного пакета ЕС. Мы очень, очень рассчитываем на него. Это и недопущение обхода существующих санкций, в частности, через европейские компании и территории государств-соседей россии. Санкции должны работать на 100%, чтобы эта война скорее завершилась реальной победой Украины, Украины и всей Европы, нашего общего европейского дома", - заявил Зеленский.

Читайте также: Еврокомиссия очень скоро представит двенадцатый пакет санкций против России, - фон дер Ляйен