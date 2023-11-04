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Новости Санкции против России
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Санкции против россии должны работать на 100%, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против россии должны работать на 100%, чтобы война завершилась победой Украины.

Об этом он сказал в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще один - это вопрос санкций. И это подготовка нового санкционного пакета ЕС. Мы очень, очень рассчитываем на него. Это и недопущение обхода существующих санкций, в частности, через европейские компании и территории государств-соседей россии. Санкции должны работать на 100%, чтобы эта война скорее завершилась реальной победой Украины, Украины и всей Европы, нашего общего европейского дома", - заявил Зеленский.

Читайте также: Еврокомиссия очень скоро представит двенадцатый пакет санкций против России, - фон дер Ляйен

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) санкции (11485)


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Топ комментарии
+7
Цьому клоуну привозили партнери список зрадників для вичищення - ДВІЧІ! а він завхозом ЗСУ міністром Умєровим міняє на Єрмаківського полковника генерала найсекретнішої служби?
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04.11.2023 17:34 Ответить
+6
вофка, а як же твоя "ліпецка фабріка" під назвою 95-анал: три вартири в мацкве, одна з них в будинку де живе "еліта" мацковії, закрема алкоголік, тимчасовий )(уйло-заміник, діма айфончик, квартира в анексованому Криму куплена вже після окупації та анексії ???
Headseller: Люди які вірять, що худ.керівник гумористичного шоу може керувати державою, та люди які стверджують, що Порошенко возить одне й те саме спорядження для зйомок в різних локаціях - часом одні й ті самі люди.
Denys Tsaruk: Виграти в ігрових автоматах можна з більшою вірогідністю, ніж виграти війну з зєлєнскім на чолі.
Бiла Левиця: Порошенко спеціально не закінчив війни (якої насправді не було, бо війна почалася тільки 24.02.22) тому, що вона була йому вигідна. А Зеленський не може закінчити війну лише тому, що ніхто-ніхто не вірить в перемогу більш за нього. Як це з'ясували? Мабуть, опросили всіх і кожного. "Король наш голый очень давно. Но во дворце уже давно не осталось тех, кто бы мог ему об этом сказать. А если кто-то заявляет об этом в королевстве - то он предатель и вражеский агент."

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04.11.2023 17:32 Ответить
+5
Як тут російська церква, як має нзиватися Російська церква в Україні (бувша УПЦ МП) і займає наших більше 11 тисяч храмів, працює? Звичайно прцює і бубоси відправляють на росію, а звідти на їхню армію. Якби були ці секти закриті, то і обдурені бабусі не виносили з дому для ворога останні копійки, які перетворюються в мільярди, потім в танки і ракети на їхні ж голови. Вовка, краще роби щось, а не бреши.
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04.11.2023 17:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вофка, а як же твоя "ліпецка фабріка" під назвою 95-анал: три вартири в мацкве, одна з них в будинку де живе "еліта" мацковії, закрема алкоголік, тимчасовий )(уйло-заміник, діма айфончик, квартира в анексованому Криму куплена вже після окупації та анексії ???
Headseller: Люди які вірять, що худ.керівник гумористичного шоу може керувати державою, та люди які стверджують, що Порошенко возить одне й те саме спорядження для зйомок в різних локаціях - часом одні й ті самі люди.
Denys Tsaruk: Виграти в ігрових автоматах можна з більшою вірогідністю, ніж виграти війну з зєлєнскім на чолі.
Бiла Левиця: Порошенко спеціально не закінчив війни (якої насправді не було, бо війна почалася тільки 24.02.22) тому, що вона була йому вигідна. А Зеленський не може закінчити війну лише тому, що ніхто-ніхто не вірить в перемогу більш за нього. Як це з'ясували? Мабуть, опросили всіх і кожного. "Король наш голый очень давно. Но во дворце уже давно не осталось тех, кто бы мог ему об этом сказать. А если кто-то заявляет об этом в королевстве - то он предатель и вражеский агент."

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04.11.2023 17:32 Ответить
Звільнення Командуючого ССО бойового Генерала Хоренка -

вже "НА ЧАСІ !", шановні Українці! 👿
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04.11.2023 18:17 Ответить
Вова, а ти, що не знаєш, що в Україні ще працюють московські контори?
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04.11.2023 17:34 Ответить
Цьому клоуну привозили партнери список зрадників для вичищення - ДВІЧІ! а він завхозом ЗСУ міністром Умєровим міняє на Єрмаківського полковника генерала найсекретнішої служби?
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04.11.2023 17:34 Ответить
воно, паскудб боїться Залужного, тому прибирає його людей
вони з єрмаком бачать на місці Залужного, сирського, а начштаба, когось, в кого є паспорт рф.
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04.11.2023 18:44 Ответить
То має, це має, ото має. Якісь одні смердючі прокламації. Як в реалі працюють санкції всі бачать.
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04.11.2023 17:34 Ответить
Знову кокс.
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04.11.2023 17:36 Ответить
Доходи російського бюджету від нафти і газу зросли до рекорду за останні півтора року
Джерело: https://biz.censor.net/n3453411h
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04.11.2023 17:39 Ответить
Ага , особливо від газу 😂.. Ціна на який впала проти торішньої , + 2 найбільші газогони зупинились , Газпром майже банкрот , а Міллєр вже ледве не плаче .
Не читайте кацапських офіційних змі , навіть якщо посилання на них дає Цензор .
Є купа нейтральних до кацапської влади ресурсів , які описують реальну ситуацію в їхній економіці . Вона дуже далека від цифр і статистики їхнього мінфіну .
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04.11.2023 18:01 Ответить
Вірим лідору і марафону все інше кацапське ІПСО.
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04.11.2023 18:09 Ответить
Діло хазяйське , можете вірити чи не вірити - кому хочете . Але треба бути зовсім вже малохольному щоб вірити кацапській офіційній пропаганді .
А ще краще - мати свою голову , і сісти і подумати - а чи дійсно можливе таке щоб гаспром був в прибутку , втративши найбільший закордонний газовий ринок !?
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04.11.2023 18:22 Ответить
Зросли рекордно.
Це - факт....
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04.11.2023 18:18 Ответить
А звідки дані .? З офіційних касабських пабліків , цифри яким - для опублікування надсилають прямо з хоромів сЦаря .? Ну ну .
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04.11.2023 18:26 Ответить
А ось що описує чувак , під ніком Єль Мюрід , який є іноагентом на кацапії , але критикує політику тотальної брехні на паРаші .

https://t.me/anatoly_nesmiyan Анатолий Несмиян

Иногда мне кажется, что https://t.me/rusbrief/171175 мне преподавали какую-то другую математику .

Известно, что в стране рухнули нефтегазовые доходы. Где-то примерно вдвое, что логично: ключевой и маржинальный рынок Европы потерян и, скорее всего, навсегда. Теперь нефтегаз пытается освоить бедный и очень прижимистый рынок Азии. Причем "пытается" - это очень оптимистично звучит. В реальности там все очень и очень печально.

Раз так, то все остальные отрасли экономики, если они не рухнули так же вдвое, просто обязаны увеличить свои удельные показатели в общем объеме. Ну пропорция же, самая обычная пропорция - алгебра за шестой класс.

И если вы не вливаете в экономику триллионы, а наоборот - изымаете из нее всё, что возможно и просаживаете на штурм Бахмута и Авдеевки, то вывод из этого очень простой - никакой заслуги власти в повышении процентов перерабатывающей промышленности в общем объеме экономики нет. Они выросли просто потому, что вы угробили нефтегаз. Здесь ваша заслуга несомненна.
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04.11.2023 18:33 Ответить
Правильно! Росія банкрут. У червні розвалиться на 87 незалежних держав. Або у липні, я забув колись. Або на 83. Десь так і це приємно.
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05.11.2023 04:27 Ответить
Як тут російська церква, як має нзиватися Російська церква в Україні (бувша УПЦ МП) і займає наших більше 11 тисяч храмів, працює? Звичайно прцює і бубоси відправляють на росію, а звідти на їхню армію. Якби були ці секти закриті, то і обдурені бабусі не виносили з дому для ворога останні копійки, які перетворюються в мільярди, потім в танки і ракети на їхні ж голови. Вовка, краще роби щось, а не бреши.
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04.11.2023 17:40 Ответить
як і президент України на всі 100% - як виявилося це не робить в обох напрямках...
бачили сина Клімкіна на халоувін в стілі мілітарі з великою котомкою за плечями?
я теж бачив...
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04.11.2023 17:43 Ответить
Мы все прекрасно помним, как целый ряд высокопоставленных деятелей в правительствах стран-партнеров, четко и акцентированно обвинили янелоха в неблагодарности. Это было явное и безусловное предупреждение о том, что если ты не изменишь свою линию поведения, то правила игры изменятся. Но как мы помним, ему посоветовали быковать и рвать на себе тельняшку, что и было продемонстрировано на саммите НАТО в Литве. Все же помнят, как он устроил истерику, мол, не возьмете в НАТО, я по роялю еще и не таким стучать начну?
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04.11.2023 17:43 Ответить
...И вот все вернулась к тем самым условиям, которые правительство Украины должно выполнить для продолжения помощи, а именно - удаление из власти казнокрадов и шпионов по принципу: утром деньги, вечером - стулья. И тут надо понимать, что тому же Байдену никак не улыбается в год выборов получить выворот информации от республиканцев с конкретными фактами, именами и прочим, которые прямо укажут на то, что он - Байден, поддерживает просто ненасытных распильщиков и своими руками становление коррупционного режима, который сам попирает важные демократические принцип и плюс к тому - жирует на предоставляемой помощи...
https://dl-news.defence-line.org/?p=14868
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04.11.2023 17:44 Ответить
Санкції проти росії мають працювати на 100%, - Зеленський

Авжеж!
Атож!
А як же ж!
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04.11.2023 17:52 Ответить
Це що, вечірній висер найвеличнішого? я к ми заскучились за "геніальними висловами "
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04.11.2023 18:00 Ответить
Пихато заявив найвидатніший патріот Боневтік і відправив поліцаїв охороняти палаци Мудачука.

ЗЕсанкції.
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04.11.2023 18:24 Ответить
Бо мудачук його партнер по бізнесу. Телеканл "1+1" то мленький шматочок. Решту охороняють татаров і єрмак, а майно поліція охорони. І це на 5-му році монобільшості свого правління.
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04.11.2023 18:40 Ответить
потужно. краще видай указ всьому світові:

"Я, напуліон бонапартович, наказую! Санкції мусять працювати на 100%", це ж так у серіалах працює?
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04.11.2023 19:44 Ответить
То він такий рішучий після того, як у його Скумбрії недвіж у Ялті віджали.
А що там з кінобізнесом Кварталу на Роісє?
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04.11.2023 20:04 Ответить
А нехоче він перестати красти на усі 100 відсотків
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04.11.2023 20:28 Ответить
Вже треба,ще вчора ,проти тебе ввести і всього оп
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04.11.2023 20:55 Ответить
 
 