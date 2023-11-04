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Санкции против россии должны работать на 100%, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против россии должны работать на 100%, чтобы война завершилась победой Украины.
Об этом он сказал в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Еще один - это вопрос санкций. И это подготовка нового санкционного пакета ЕС. Мы очень, очень рассчитываем на него. Это и недопущение обхода существующих санкций, в частности, через европейские компании и территории государств-соседей россии. Санкции должны работать на 100%, чтобы эта война скорее завершилась реальной победой Украины, Украины и всей Европы, нашего общего европейского дома", - заявил Зеленский.
Топ комментарии
+7 Наталия Гончар
показать весь комментарий04.11.2023 17:34 Ответить Ссылка
+6 Ярослав Іванович #542747
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+5 Анатолий К #427424
показать весь комментарий04.11.2023 17:40 Ответить Ссылка
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Headseller: Люди які вірять, що худ.керівник гумористичного шоу може керувати державою, та люди які стверджують, що Порошенко возить одне й те саме спорядження для зйомок в різних локаціях - часом одні й ті самі люди.
Denys Tsaruk: Виграти в ігрових автоматах можна з більшою вірогідністю, ніж виграти війну з зєлєнскім на чолі.
Бiла Левиця: Порошенко спеціально не закінчив війни (якої насправді не було, бо війна почалася тільки 24.02.22) тому, що вона була йому вигідна. А Зеленський не може закінчити війну лише тому, що ніхто-ніхто не вірить в перемогу більш за нього. Як це з'ясували? Мабуть, опросили всіх і кожного. "Король наш голый очень давно. Но во дворце уже давно не осталось тех, кто бы мог ему об этом сказать. А если кто-то заявляет об этом в королевстве - то он предатель и вражеский агент."
вже "НА ЧАСІ !", шановні Українці! 👿
вони з єрмаком бачать на місці Залужного, сирського, а начштаба, когось, в кого є паспорт рф.
Джерело: https://biz.censor.net/n3453411h
Не читайте кацапських офіційних змі , навіть якщо посилання на них дає Цензор .
Є купа нейтральних до кацапської влади ресурсів , які описують реальну ситуацію в їхній економіці . Вона дуже далека від цифр і статистики їхнього мінфіну .
А ще краще - мати свою голову , і сісти і подумати - а чи дійсно можливе таке щоб гаспром був в прибутку , втративши найбільший закордонний газовий ринок !?
Це - факт....
https://t.me/anatoly_nesmiyan Анатолий Несмиян
Иногда мне кажется, что https://t.me/rusbrief/171175 мне преподавали какую-то другую математику .
Известно, что в стране рухнули нефтегазовые доходы. Где-то примерно вдвое, что логично: ключевой и маржинальный рынок Европы потерян и, скорее всего, навсегда. Теперь нефтегаз пытается освоить бедный и очень прижимистый рынок Азии. Причем "пытается" - это очень оптимистично звучит. В реальности там все очень и очень печально.
Раз так, то все остальные отрасли экономики, если они не рухнули так же вдвое, просто обязаны увеличить свои удельные показатели в общем объеме. Ну пропорция же, самая обычная пропорция - алгебра за шестой класс.
И если вы не вливаете в экономику триллионы, а наоборот - изымаете из нее всё, что возможно и просаживаете на штурм Бахмута и Авдеевки, то вывод из этого очень простой - никакой заслуги власти в повышении процентов перерабатывающей промышленности в общем объеме экономики нет. Они выросли просто потому, что вы угробили нефтегаз. Здесь ваша заслуга несомненна.
бачили сина Клімкіна на халоувін в стілі мілітарі з великою котомкою за плечями?
я теж бачив...
https://dl-news.defence-line.org/?p=14868
Авжеж!
Атож!
А як же ж!
ЗЕсанкції.
"Я, напуліон бонапартович, наказую! Санкції мусять працювати на 100%", це ж так у серіалах працює?
А що там з кінобізнесом Кварталу на Роісє?