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Новости Война
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В Днепре сразу после объявления тревоги раздались взрывы

вибух

В Днепре через считанные минуты после объявления воздушной тревоги раздались взрывы, сообщают издания. Позже, по информации СМИ, раздались повторные взрывы.

Об этом сообщили Суспільне, Воздушные силы и глава области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. Позднее издание дважды сообщило о повторных взрывах в городе.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также попросили днепрян перейти в укрытие.

"Днепр. Информационная тишина. Вся информация - после отбоя воздушной тревоги", - сообщил Лысак.

Автор: 

взрыв (6814) Днепр (4444)


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Топ комментарии
+15
Тримайтеся Дніпряни і моліться Богу, бо іншого спасіння сьогодні для вас немає. Які там сховища, якщо їх не будували. У "великому крадівництві" таких програм на бомбосховища не було. Немає їх і для військових ЗСУ на передовій. Гроші на брабани були і сьогодні є на дороги, які будуються з такою силою, ніби війна вже закінчена.
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04.11.2023 18:12 Ответить
+12
Могло і таке бути. Кацапи його модернізували за рік, а в нас модернізували тільки марафон на телеканалі "1+1" за бюджетні гроші. Такі ракети не збиваються.
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04.11.2023 18:43 Ответить
+3
Мабуть С400 прилетіло...
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04.11.2023 18:34 Ответить
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Тримайтеся Дніпряни і моліться Богу, бо іншого спасіння сьогодні для вас немає. Які там сховища, якщо їх не будували. У "великому крадівництві" таких програм на бомбосховища не було. Немає їх і для військових ЗСУ на передовій. Гроші на брабани були і сьогодні є на дороги, які будуються з такою силою, ніби війна вже закінчена.
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04.11.2023 18:12 Ответить
Мабуть С400 прилетіло...
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04.11.2023 18:34 Ответить
Могло і таке бути. Кацапи його модернізували за рік, а в нас модернізували тільки марафон на телеканалі "1+1" за бюджетні гроші. Такі ракети не збиваються.
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04.11.2023 18:43 Ответить
Патріот теж не встигає??
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04.11.2023 19:14 Ответить
С-400 это ракета ПВО.
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04.11.2023 19:44 Ответить
Если сбили Искандер это хорошо. Я лишь объяснил что С-400 это ракета против воздушных целей.
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04.11.2023 20:01 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rf_dijsno_mozhe_modernizuvati_raketi_dlja_s_400_po_udarah_po_zemli_i_jaka_zagroza-12994.html не тільки
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04.11.2023 22:14 Ответить
С300 теж класу ППО (земля-повітря). Але рашисти використовують її як ракету (земля-зеля).
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04.11.2023 20:53 Ответить
С -300 переделали для нанесения ударов по земле, просто потому что их видимо много на складах. Но С-400 относительно новая их много вряд ли выпустили, и ее вряд ли будут переделывать.
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04.11.2023 21:20 Ответить
https://defence-ua.com/video/rf_pochala_biti_z_s_400_raketami_48n6dm_po_mistah_zvidki_bjut_zagroza_ta_protidija-123.html РФ почала бити з С-400 ракетами 48Н6ДМ по містах: звідки б'ють, загроза та протидія
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04.11.2023 22:18 Ответить
Це як що дотримуватися здорового глузду. Але як показує практика, у військових з рашки логіка здорового глузду, зачасту буває відсутня.
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05.11.2023 00:23 Ответить
Горіти УСІМ кацапам у Вогні!
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04.11.2023 18:41 Ответить
 
 