В Днепре сразу после объявления тревоги раздались взрывы
В Днепре через считанные минуты после объявления воздушной тревоги раздались взрывы, сообщают издания. Позже, по информации СМИ, раздались повторные взрывы.
Об этом сообщили Суспільне, Воздушные силы и глава области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. Позднее издание дважды сообщило о повторных взрывах в городе.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также попросили днепрян перейти в укрытие.
"Днепр. Информационная тишина. Вся информация - после отбоя воздушной тревоги", - сообщил Лысак.
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