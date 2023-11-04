В Днепре сразу после объявления тревоги раздались взрывы

В Днепре через считанные минуты после объявления воздушной тревоги раздались взрывы, сообщают издания. Позже, по информации СМИ, раздались повторные взрывы.

Об этом сообщили Суспільне, Воздушные силы и глава области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. Позднее издание дважды сообщило о повторных взрывах в городе.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также попросили днепрян перейти в укрытие.

"Днепр. Информационная тишина. Вся информация - после отбоя воздушной тревоги", - сообщил Лысак.