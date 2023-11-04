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Новини Війна
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У Дніпрі відразу після оголошення тривоги пролунали вибухи

вибух

У Дніпрі за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомляють видання. Пізніше, за інформацією ЗМІ, пролунали повторні вибухи.

Про це повідомили Суспільне, Повітряні сили та глава області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Пізніше видання двічі повідомило про повторні вибухи у місті.

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Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а також попросили дніпрян перейти в укриття.

"Дніпро. Інформаційна тиша. Вся інформація - після відбою повітряної тривоги", - повідомив Лисак.

Автор: 

вибух (4526) Дніпро (3303)


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Топ коментарі
+15
Тримайтеся Дніпряни і моліться Богу, бо іншого спасіння сьогодні для вас немає. Які там сховища, якщо їх не будували. У "великому крадівництві" таких програм на бомбосховища не було. Немає їх і для військових ЗСУ на передовій. Гроші на брабани були і сьогодні є на дороги, які будуються з такою силою, ніби війна вже закінчена.
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04.11.2023 18:12 Відповісти
+12
Могло і таке бути. Кацапи його модернізували за рік, а в нас модернізували тільки марафон на телеканалі "1+1" за бюджетні гроші. Такі ракети не збиваються.
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04.11.2023 18:43 Відповісти
+3
Мабуть С400 прилетіло...
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04.11.2023 18:34 Відповісти
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Тримайтеся Дніпряни і моліться Богу, бо іншого спасіння сьогодні для вас немає. Які там сховища, якщо їх не будували. У "великому крадівництві" таких програм на бомбосховища не було. Немає їх і для військових ЗСУ на передовій. Гроші на брабани були і сьогодні є на дороги, які будуються з такою силою, ніби війна вже закінчена.
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04.11.2023 18:12 Відповісти
Мабуть С400 прилетіло...
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04.11.2023 18:34 Відповісти
Могло і таке бути. Кацапи його модернізували за рік, а в нас модернізували тільки марафон на телеканалі "1+1" за бюджетні гроші. Такі ракети не збиваються.
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04.11.2023 18:43 Відповісти
Патріот теж не встигає??
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04.11.2023 19:14 Відповісти
С-400 это ракета ПВО.
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04.11.2023 19:44 Відповісти
Если сбили Искандер это хорошо. Я лишь объяснил что С-400 это ракета против воздушных целей.
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04.11.2023 20:01 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_rf_dijsno_mozhe_modernizuvati_raketi_dlja_s_400_po_udarah_po_zemli_i_jaka_zagroza-12994.html не тільки
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04.11.2023 22:14 Відповісти
С300 теж класу ППО (земля-повітря). Але рашисти використовують її як ракету (земля-зеля).
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04.11.2023 20:53 Відповісти
С -300 переделали для нанесения ударов по земле, просто потому что их видимо много на складах. Но С-400 относительно новая их много вряд ли выпустили, и ее вряд ли будут переделывать.
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04.11.2023 21:20 Відповісти
https://defence-ua.com/video/rf_pochala_biti_z_s_400_raketami_48n6dm_po_mistah_zvidki_bjut_zagroza_ta_protidija-123.html РФ почала бити з С-400 ракетами 48Н6ДМ по містах: звідки б'ють, загроза та протидія
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04.11.2023 22:18 Відповісти
Це як що дотримуватися здорового глузду. Але як показує практика, у військових з рашки логіка здорового глузду, зачасту буває відсутня.
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05.11.2023 00:23 Відповісти
Горіти УСІМ кацапам у Вогні!
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04.11.2023 18:41 Відповісти
 
 