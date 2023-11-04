У Дніпрі відразу після оголошення тривоги пролунали вибухи
У Дніпрі за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомляють видання. Пізніше, за інформацією ЗМІ, пролунали повторні вибухи.
Про це повідомили Суспільне, Повітряні сили та глава області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Пізніше видання двічі повідомило про повторні вибухи у місті.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а також попросили дніпрян перейти в укриття.
"Дніпро. Інформаційна тиша. Вся інформація - після відбою повітряної тривоги", - повідомив Лисак.
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