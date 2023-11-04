Румыния выделяет €50 миллионов в рамках программы ЕС по оплате долга Украины

Правительство Румынии выделит до 50 миллионов евро на субсидирование процентов для погашения кредита ЕС для Украины в размере 18 миллиардов евро, одобренного в декабре 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Romania Insider, передает Укринформ.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась Украина, Европейский Союз оказывает дополнительную поддержку со стороны стран-членов, покрывая расходы на уплату процентной ставки. Процентная субсидия будет возмещена государствами-членами за счет дополнительных добровольных взносов", - говорится в постановлении правительства Румынии.

Отмечается, что 50 миллионов евро из государственного бюджета Румынии будут перечислены в период 2024-2027 гг., в среднем по 12,3 миллиона евро в год.

Как сообщалось, утвержденная в декабре 2022 года макрофинансовая помощь ЕС Украине в 2023 году в объеме до 18 миллиардов евро будет предоставляться в форме кредитов, гарантии и проценты по этим кредитам будут предоставляться за счет бюджета ЕС и стран-членов.

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