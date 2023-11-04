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Румунія виділяє €50 мільйонів у межах програми ЄС щодо оплати боргу України

румунія

Уряд Румунії виділить до 50 мільйонів євро на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України у розмірі 18 мільярдів євро, схваленому у грудні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Romania Insider, передає Укрінформ.

"З огляду на складну ситуацію, в якій опинилася Україна, Європейський Союз надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати на сплату відсоткової ставки. Відсоткова субсидія буде покрита державами-членами за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться у постанові уряду Румунії.

Зазначається, що 50 мільйонів євро із державного бюджету Румунії будуть перераховані в період 2024-2027 рр., в середньому це по 12,3 мільйона євро на рік.

Як повідомлялося, затверджена у грудні 2022 року макрофінансова допомога ЄС Україні у 2023 році в обсязі до 18 мільярдів євро надаватиметься у формі кредитів, водночас гарантії та відсотки за цими кредитами надаватимуться за рахунок бюджету ЄС та країн-членів.

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Автор: 

борг (2151) Румунія (1191) списання боргів (68)


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Оце друзі. Україна бере кредити, а інші країни віддають за неї. Ляпота
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04.11.2023 18:49 Відповісти
ЛЯПОТА !!!!

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04.11.2023 18:55 Відповісти
🤣
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04.11.2023 19:04 Відповісти
Спасибо Румынии. Украине повезло с западными соседями, жаль, не повезло с восточным.
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04.11.2023 19:02 Відповісти
Вклонююсь
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04.11.2023 19:36 Відповісти
Світ спасає Україну,тільки наша влада цього нехоче.Скільки всього вкрадено,напевне,ніхто не знає.
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04.11.2023 20:18 Відповісти
 
 