Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рассказала, как объясняла конгрессменам США, почему важно поддерживать Украину

Европейские политики объясняли конгрессменам США важность стабильной экономической поддержки Украины.

Об этом сегодня в Киеве на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналистов относительно отношения Еврокомиссии к дискуссии относительно продолжения помощи для Украины, которая продолжается в Соединенных Штатах, фон дер Ляйен отметила, что США мощно поддерживают Украину с первого дня после начала российской агрессии, являются надежным партнером, и предоставляют Украине не только финансовую поддержку, но и значительную военную помощь.

"Безусловно, это внутреннее и суверенное решение Соединенных Штатов - как продолжать такую поддержку. Но когда мы вели переговоры с Соединенными Штатами, например несколько недель назад состоялся саммит ЕС-США, то мы показали наш вклад, что мы делаем для этого. Мы объясняли мужчинам и женщинам в Конгрессе, почему мы убеждены, что финансовая стабильность и предсказуемость бюджета чрезвычайно важны для Украины", - добавила президент Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит поддерживать все мирные инициативы Украины по достижению справедливого мира и стабильности.

"Украина является суверенной страной и принимает суверенные решения. Я поздравляю вас с решением инициировать Формулу мира. Встречи на уровне советников по безопасности в Копенгагене, в Джидде и затем на Мальте демонстрируют, что вы берете на себя эту инициативу, продолжая бороться в этой войне за собственную территориальную целостность и суверенитет… Мы будем продолжать нашу поддержку и продвигаться к справедливому и устойчивому миру для Украины. Это наша общая цель, и наша поддержка непоколебима", - сказала фон дер Ляйен.

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