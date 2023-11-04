В Херсоне снова взрывы: россияне обстреливают город с левого берега

В Херсоне слышны взрывы, российские захватчики ведут обстрел с левого берега.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне снова взрывы! Российские оккупационные войска атакуют с левого берега. Держитесь подальше от окон! Перейдите к более безопасным местам!" – рассказал он.

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"На этот час в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии пострадали три человека. Двое из них госпитализированы. 82-летняя женщина с осколочным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Состояние 84-летнего мужчины оценивается как среднее. Еще одна раненая – женщина 65 лет - после получения медицинской помощи от госпитализации отказалась. В момент вражеской атаки на Корабельный район города все трое травмированных находились на улице", - сообщил Мрочко.