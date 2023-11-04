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Новости Война
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В Херсоне снова взрывы: россияне обстреливают город с левого берега

вибух

В Херсоне слышны взрывы, российские захватчики ведут обстрел с левого берега.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне снова взрывы! Российские оккупационные войска атакуют с левого берега. Держитесь подальше от окон! Перейдите к более безопасным местам!" – рассказал он.

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"На этот час в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии пострадали три человека. Двое из них госпитализированы. 82-летняя женщина с осколочным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Состояние 84-летнего мужчины оценивается как среднее. Еще одна раненая – женщина 65 лет - после получения медицинской помощи от госпитализации отказалась. В момент вражеской атаки на Корабельный район города все трое травмированных находились на улице", - сообщил Мрочко.

Автор: 

обстрел (27941) Херсон (2900)


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Десь писали,що західна зброя аж Крим накриває.Невже ствольна артилерія москалів так себе веде на лівому березі безпечно?Чому?
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04.11.2023 19:40 Ответить
Нажаль, люди не розуміють, що ніякого бога немає. Хоча їх можна зрозуміти, іноді дуже важко сприймати реальність, от вони і створюють собі богів.
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04.11.2023 19:51 Ответить
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04.11.2023 20:27 Ответить
 
 