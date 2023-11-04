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Новини Війна
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У Херсоні знову вибухи: росіяни обстрілюють місто з лівого берега

вибух

У Херсоні чути вибухи, російські загарбники ведуть обстріл з лівого берега.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні знову вибухи! Російські окупаційні війська атакують з лівого берега. Тримайтеся подалі від вікон! Перейдіть до більш безпечних місць!" - розповів він.

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"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали троє людей. Двоє з них ушпиталені. 82-річна жінка з осколковим пораненням грудної клітини у тяжкому стані. Стан 84-річного чоловіка оцінюється як середній. Ще одна поранена - жінка 65 років після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась. На момент ворожої атаки на Корабельний район міста всі троє травмованих перебували на вулиці", - повідомив Мрочко.

Автор: 

обстріл (29262) Херсон (3445)


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Десь писали,що західна зброя аж Крим накриває.Невже ствольна артилерія москалів так себе веде на лівому березі безпечно?Чому?
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04.11.2023 19:40 Відповісти
Нажаль, люди не розуміють, що ніякого бога немає. Хоча їх можна зрозуміти, іноді дуже важко сприймати реальність, от вони і створюють собі богів.
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04.11.2023 19:51 Відповісти
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04.11.2023 20:27 Відповісти
 
 