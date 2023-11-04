РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10714 посетителей онлайн
Новости
3 764 26

У Украины нет проблем с новым правительством Словакии, - вице-премьер Стефанишина

ольга,стефанішина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии, глава которого Роберт Фицо выступил против военной помощи Украине и санкций против россии.

Об этом она сказала в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"У нас не было проблем со Словакией. И сейчас их нет. У нас нет проблем с новосформированным словацким правительством. Мы спокойно воспринимаем заявления, оговорки, прозвучавшие от премьер-министра Словакии, в частности на заседании Европейского совета", – сказала чиновник.

Она обратила внимание на то, что с начала полномасштабной войны и после подачи заявки на членство в ЕС Украина стала частью европейской политики. В то же время следует помнить, что существует разница между публичными заявлениями и реальными решениями и действиями.

Читайте также: Премьер Словакии Фицо требует от Украины гарантий того, что помощь от ЕС не будут разворовывать

"Есть публичные заявления на брюссельскую аудиторию, на украинскую и на внутреннюю. Мы анализируем их и понимаем, где нужно реагировать, а где нет. Конечно, мы понимаем, что определенная радикализация позиций может иметь место. Популистские тренды сейчас пользуются большим спросом – в нынешнее время наибольших испытаний", – отметила вице-премьер-министр.

Стефанишина подчеркнула, что и Словакия, и Венгрия являются членами ЕС и НАТО, где существуют факторы сдерживаний и противовесов.

"В отличие от Венгрии, Словакия является активным членом НАТО. Военная способность Словакии, части восточного фланга НАТО зависит от взаимодействия между союзниками. Поэтому мы будем судить по конкретным действиям, а не по заявлениям", - сказала чиновник.

Читайте также: Фицо не будет поддерживать военную помощь Украине

Автор: 

Словакия (994) Фицо Роберт (197) Стефанишина Ольга вице-премьер (253)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Не Україна, а ЗЄвлада.

Чого б це ватні узурпатори мали проблеми з братами по розуму?

ЗЄ хотів зійтися посередині і Фіцу пропонує те ж саме. І Орбан пропонує те ж саме. І ***** пропонує те ж саме.
показать весь комментарий
04.11.2023 19:48 Ответить
+10
Дебілка.
показать весь комментарий
04.11.2023 19:46 Ответить
+9
Серед зєльоних є хоч одна притомна істота?
показать весь комментарий
04.11.2023 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣
показать весь комментарий
04.11.2023 19:44 Ответить
Давно вже пересралися з усіма і просто "БЕЗ ПРОБЛЕМ"
показать весь комментарий
04.11.2023 23:08 Ответить
Дебілка.
показать весь комментарий
04.11.2023 19:46 Ответить
Не Україна, а ЗЄвлада.

Чого б це ватні узурпатори мали проблеми з братами по розуму?

ЗЄ хотів зійтися посередині і Фіцу пропонує те ж саме. І Орбан пропонує те ж саме. І ***** пропонує те ж саме.
показать весь комментарий
04.11.2023 19:48 Ответить
Авжеж, у вас тепер стільки спільного...
показать весь комментарий
04.11.2023 19:49 Ответить
Серед зєльоних є хоч одна притомна істота?
показать весь комментарий
04.11.2023 19:50 Ответить
Риторичне питання
показать весь комментарий
04.11.2023 20:12 Ответить
Очередная клоунесса из шапито-95. Как это нет проблем, когда была заблокирована отправка партии оружия, которая готовилась к поставке в Украину. И заблокирована именно после прихода к власти Фицо.
показать весь комментарий
04.11.2023 19:51 Ответить
Пфф.... які можуть бути суперечки у антиукраїнського та ватного урядів?
показать весь комментарий
04.11.2023 19:53 Ответить
нема відносин - нема проблем
показать весь комментарий
04.11.2023 19:56 Ответить
Яке ж ти ******* вам на голову насрали в Словаччині а ви да нє то тілько понос воно все стікло….
показать весь комментарий
04.11.2023 20:01 Ответить
а у зелених баранів все і завжди без проблем.
невиправні ідіоти безуглі...
показать весь комментарий
04.11.2023 20:01 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2023 20:19 Ответить
Так ви одного поля (прокацапського) ягоди!
показать весь комментарий
04.11.2023 20:30 Ответить
Не уряд,а якесь збиховесько. Який поп, такий і прихід.
показать весь комментарий
04.11.2023 20:35 Ответить
приход (73%) выбрали этого попа.
показать весь комментарий
05.11.2023 07:00 Ответить
Вони просто тепер нам зброю не дають
а так да, проблем нема
показать весь комментарий
04.11.2023 20:36 Ответить
для ОП это как раз идеальные отношения. Это то, чего они добивались с 2019 года - разоружение Украины.
Помните слова зеленскогов Париже при сатрече зеленский-Маркон-Меркель - ***** в декабре 2019г? "Если я сейчас сделаю это, то меня сразу снесут". Ему тогда дали время на укрепление своей власти. Он до 24 февраля 2022 года готовил ликвидацию Украины. Украинский зеленский такой же самый, как венгерский Орбан и как словацкий Фицо.
показать весь комментарий
05.11.2023 06:59 Ответить
Тоість заблоковані поставки зброї це нема проблем.
Тобто якщо і інші заблокують то проблем і тоді не буде?
Який хороший і чіткий сигнал для тих хто ще допомагає Україні...
показать весь комментарий
04.11.2023 20:40 Ответить
Все сходиться, і ті і ті агентура кацапів🤬🤬🤬
показать весь комментарий
04.11.2023 20:55 Ответить
Це таке осіннє загострення в них?
показать весь комментарий
04.11.2023 21:01 Ответить
Da , na adnoi valne ? ....nu niudivlius iesli tak ....
показать весь комментарий
04.11.2023 21:09 Ответить
Все по плану ОПешників?
показать весь комментарий
04.11.2023 21:29 Ответить
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в України немає проблем із новим урядом Словаччини -немає співпраці України із Словаччиною у війсковій сфері.-немає ніяких проблем.
показать весь комментарий
04.11.2023 21:35 Ответить
У Украины проблемы с большим количеством дебилов 73%, ОП, СН и наркоманом.
показать весь комментарий
05.11.2023 06:48 Ответить
Так у них без проблем, а от наші проблеми зростають і множаться
показать весь комментарий
05.11.2023 10:47 Ответить
 
 