У Украины нет проблем с новым правительством Словакии, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии, глава которого Роберт Фицо выступил против военной помощи Украине и санкций против россии.
Об этом она сказала в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
"У нас не было проблем со Словакией. И сейчас их нет. У нас нет проблем с новосформированным словацким правительством. Мы спокойно воспринимаем заявления, оговорки, прозвучавшие от премьер-министра Словакии, в частности на заседании Европейского совета", – сказала чиновник.
Она обратила внимание на то, что с начала полномасштабной войны и после подачи заявки на членство в ЕС Украина стала частью европейской политики. В то же время следует помнить, что существует разница между публичными заявлениями и реальными решениями и действиями.
"Есть публичные заявления на брюссельскую аудиторию, на украинскую и на внутреннюю. Мы анализируем их и понимаем, где нужно реагировать, а где нет. Конечно, мы понимаем, что определенная радикализация позиций может иметь место. Популистские тренды сейчас пользуются большим спросом – в нынешнее время наибольших испытаний", – отметила вице-премьер-министр.
Стефанишина подчеркнула, что и Словакия, и Венгрия являются членами ЕС и НАТО, где существуют факторы сдерживаний и противовесов.
"В отличие от Венгрии, Словакия является активным членом НАТО. Военная способность Словакии, части восточного фланга НАТО зависит от взаимодействия между союзниками. Поэтому мы будем судить по конкретным действиям, а не по заявлениям", - сказала чиновник.
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Чого б це ватні узурпатори мали проблеми з братами по розуму?
ЗЄ хотів зійтися посередині і Фіцу пропонує те ж саме. І Орбан пропонує те ж саме. І ***** пропонує те ж саме.
невиправні ідіоти безуглі...
а так да, проблем нема
Помните слова зеленскогов Париже при сатрече зеленский-Маркон-Меркель - ***** в декабре 2019г? "Если я сейчас сделаю это, то меня сразу снесут". Ему тогда дали время на укрепление своей власти. Он до 24 февраля 2022 года готовил ликвидацию Украины. Украинский зеленский такой же самый, как венгерский Орбан и как словацкий Фицо.
Тобто якщо і інші заблокують то проблем і тоді не буде?
Який хороший і чіткий сигнал для тих хто ще допомагає Україні...