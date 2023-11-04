У Украины нет проблем с новым правительством Словакии, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии, глава которого Роберт Фицо выступил против военной помощи Украине и санкций против россии.

Об этом она сказала в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"У нас не было проблем со Словакией. И сейчас их нет. У нас нет проблем с новосформированным словацким правительством. Мы спокойно воспринимаем заявления, оговорки, прозвучавшие от премьер-министра Словакии, в частности на заседании Европейского совета", – сказала чиновник.

Она обратила внимание на то, что с начала полномасштабной войны и после подачи заявки на членство в ЕС Украина стала частью европейской политики. В то же время следует помнить, что существует разница между публичными заявлениями и реальными решениями и действиями.

Читайте также: Премьер Словакии Фицо требует от Украины гарантий того, что помощь от ЕС не будут разворовывать

"Есть публичные заявления на брюссельскую аудиторию, на украинскую и на внутреннюю. Мы анализируем их и понимаем, где нужно реагировать, а где нет. Конечно, мы понимаем, что определенная радикализация позиций может иметь место. Популистские тренды сейчас пользуются большим спросом – в нынешнее время наибольших испытаний", – отметила вице-премьер-министр.

Стефанишина подчеркнула, что и Словакия, и Венгрия являются членами ЕС и НАТО, где существуют факторы сдерживаний и противовесов.

"В отличие от Венгрии, Словакия является активным членом НАТО. Военная способность Словакии, части восточного фланга НАТО зависит от взаимодействия между союзниками. Поэтому мы будем судить по конкретным действиям, а не по заявлениям", - сказала чиновник.

Читайте также: Фицо не будет поддерживать военную помощь Украине