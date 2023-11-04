Україна не має проблем із новим урядом Словаччини, - віцепрем’єр Стефанішина
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в України немає проблем із новим урядом Словаччини, очільник якого Роберт Фіцо виступив проти військової допомоги Україні та санкцій проти росії.
Про це вона сказала в інтерв’ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
"У нас не було проблем зі Словаччиною. І зараз їх немає. У нас немає проблем із новосформованим словацьким урядом. Ми спокійно сприймаємо заяви, застереження, які пролунали від прем’єр-міністра Словаччини, зокрема на засіданні Європейської ради", – сказала урядовець.
Вона звернула увагу на те, що від початку повномасштабної війни і після подання заявки на членство в ЄС Україна стала частиною європейської політики. Водночас слід пам'ятати, що існує відмінність між публічними заявами та реальними рішеннями і діями.
"Є публічні заяви на брюссельську аудиторію, на українську і на внутрішню. Ми аналізуємо їх і розуміємо, де треба реагувати, а де ні. Звичайно, ми розуміємо, що певна радикалізація позицій може мати місце. Популістичні тренди зараз користуються великим попитом - у час найбільших випробувань", – зазначила віцепрем'єр-міністр.
Стефанішина підкреслила, що і Словаччина, і Угорщина є членами ЄС і НАТО, де існують фактори стримувань і противаг.
"На відміну від Угорщини, Словаччина є активним членом НАТО. Військова спроможність Словаччини, частини східного флангу НАТО, залежить від взаємодії між союзниками. Тому ми будемо судити за конкретними діями, а не за заявами", – сказала урядовець.
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Чого б це ватні узурпатори мали проблеми з братами по розуму?
ЗЄ хотів зійтися посередині і Фіцу пропонує те ж саме. І Орбан пропонує те ж саме. І ***** пропонує те ж саме.
невиправні ідіоти безуглі...
а так да, проблем нема
Помните слова зеленскогов Париже при сатрече зеленский-Маркон-Меркель - ***** в декабре 2019г? "Если я сейчас сделаю это, то меня сразу снесут". Ему тогда дали время на укрепление своей власти. Он до 24 февраля 2022 года готовил ликвидацию Украины. Украинский зеленский такой же самый, как венгерский Орбан и как словацкий Фицо.
Тобто якщо і інші заблокують то проблем і тоді не буде?
Який хороший і чіткий сигнал для тих хто ще допомагає Україні...