Україна не має проблем із новим урядом Словаччини, - віцепрем’єр Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в України немає проблем із новим урядом Словаччини, очільник якого Роберт Фіцо виступив проти військової допомоги Україні та санкцій проти росії.

Про це вона сказала в інтерв’ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"У нас не було проблем зі Словаччиною. І зараз їх немає. У нас немає проблем із новосформованим словацьким урядом. Ми спокійно сприймаємо заяви, застереження, які пролунали від прем’єр-міністра Словаччини, зокрема на засіданні Європейської ради", – сказала урядовець.

Вона звернула увагу на те, що від початку повномасштабної війни і після подання заявки на членство в ЄС Україна стала частиною європейської політики. Водночас слід пам'ятати, що існує відмінність між публічними заявами та реальними рішеннями і діями.

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"Є публічні заяви на брюссельську аудиторію, на українську і на внутрішню. Ми аналізуємо їх і розуміємо, де треба реагувати, а де ні. Звичайно, ми розуміємо, що певна радикалізація позицій може мати місце. Популістичні тренди зараз користуються великим попитом - у час найбільших випробувань", – зазначила віцепрем'єр-міністр.

Стефанішина підкреслила, що і Словаччина, і Угорщина є членами ЄС і НАТО, де існують фактори стримувань і противаг.

"На відміну від Угорщини, Словаччина є активним членом НАТО. Військова спроможність Словаччини, частини східного флангу НАТО, залежить від взаємодії між союзниками. Тому ми будемо судити за конкретними діями, а не за заявами", – сказала урядовець.

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