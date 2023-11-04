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Україна не має проблем із новим урядом Словаччини, - віцепрем’єр Стефанішина

ольга,стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в України немає проблем із новим урядом Словаччини, очільник якого Роберт Фіцо виступив проти військової допомоги Україні та санкцій проти росії.

Про це вона сказала в інтерв’ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"У нас не було проблем зі Словаччиною. І зараз їх немає. У нас немає проблем із новосформованим словацьким урядом. Ми спокійно сприймаємо заяви, застереження, які пролунали від прем’єр-міністра Словаччини, зокрема на засіданні Європейської ради", – сказала урядовець.

Вона звернула увагу на те, що від початку повномасштабної війни і після подання заявки на членство в ЄС Україна стала частиною європейської політики. Водночас слід пам'ятати, що існує відмінність між публічними заявами та реальними рішеннями і діями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер парламенту Словаччини Пеллегріні: Словаччина не має надавати Україні військову допомогу, але може продавати зброю

"Є публічні заяви на брюссельську аудиторію, на українську і на внутрішню. Ми аналізуємо їх і розуміємо, де треба реагувати, а де ні. Звичайно, ми розуміємо, що певна радикалізація позицій може мати місце. Популістичні тренди зараз користуються великим попитом - у час найбільших випробувань", – зазначила віцепрем'єр-міністр.

Стефанішина підкреслила, що і Словаччина, і Угорщина є членами ЄС і НАТО, де існують фактори стримувань і противаг.

"На відміну від Угорщини, Словаччина є активним членом НАТО. Військова спроможність Словаччини, частини східного флангу НАТО, залежить від взаємодії між союзниками. Тому ми будемо судити за конкретними діями, а не за заявами", – сказала урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Словаччини Фіцо вимагає від України гарантій того, що допомогу від ЄС не розкрадатимуть

Автор: 

Словаччина (1117) Фіцо Роберт (219) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (365)


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Топ коментарі
+13
Не Україна, а ЗЄвлада.

Чого б це ватні узурпатори мали проблеми з братами по розуму?

ЗЄ хотів зійтися посередині і Фіцу пропонує те ж саме. І Орбан пропонує те ж саме. І ***** пропонує те ж саме.
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04.11.2023 19:48 Відповісти
+10
Дебілка.
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04.11.2023 19:46 Відповісти
+9
Серед зєльоних є хоч одна притомна істота?
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04.11.2023 19:50 Відповісти
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🤣
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04.11.2023 19:44 Відповісти
Давно вже пересралися з усіма і просто "БЕЗ ПРОБЛЕМ"
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04.11.2023 23:08 Відповісти
Дебілка.
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04.11.2023 19:46 Відповісти
Не Україна, а ЗЄвлада.

Чого б це ватні узурпатори мали проблеми з братами по розуму?

ЗЄ хотів зійтися посередині і Фіцу пропонує те ж саме. І Орбан пропонує те ж саме. І ***** пропонує те ж саме.
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04.11.2023 19:48 Відповісти
Авжеж, у вас тепер стільки спільного...
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04.11.2023 19:49 Відповісти
Серед зєльоних є хоч одна притомна істота?
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04.11.2023 19:50 Відповісти
Риторичне питання
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04.11.2023 20:12 Відповісти
Очередная клоунесса из шапито-95. Как это нет проблем, когда была заблокирована отправка партии оружия, которая готовилась к поставке в Украину. И заблокирована именно после прихода к власти Фицо.
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04.11.2023 19:51 Відповісти
Пфф.... які можуть бути суперечки у антиукраїнського та ватного урядів?
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04.11.2023 19:53 Відповісти
нема відносин - нема проблем
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04.11.2023 19:56 Відповісти
Яке ж ти ******* вам на голову насрали в Словаччині а ви да нє то тілько понос воно все стікло….
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04.11.2023 20:01 Відповісти
а у зелених баранів все і завжди без проблем.
невиправні ідіоти безуглі...
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04.11.2023 20:01 Відповісти
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04.11.2023 20:19 Відповісти
Так ви одного поля (прокацапського) ягоди!
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04.11.2023 20:30 Відповісти
Не уряд,а якесь збиховесько. Який поп, такий і прихід.
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04.11.2023 20:35 Відповісти
приход (73%) выбрали этого попа.
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05.11.2023 07:00 Відповісти
Вони просто тепер нам зброю не дають
а так да, проблем нема
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04.11.2023 20:36 Відповісти
для ОП это как раз идеальные отношения. Это то, чего они добивались с 2019 года - разоружение Украины.
Помните слова зеленскогов Париже при сатрече зеленский-Маркон-Меркель - ***** в декабре 2019г? "Если я сейчас сделаю это, то меня сразу снесут". Ему тогда дали время на укрепление своей власти. Он до 24 февраля 2022 года готовил ликвидацию Украины. Украинский зеленский такой же самый, как венгерский Орбан и как словацкий Фицо.
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05.11.2023 06:59 Відповісти
Тоість заблоковані поставки зброї це нема проблем.
Тобто якщо і інші заблокують то проблем і тоді не буде?
Який хороший і чіткий сигнал для тих хто ще допомагає Україні...
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04.11.2023 20:40 Відповісти
Все сходиться, і ті і ті агентура кацапів🤬🤬🤬
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04.11.2023 20:55 Відповісти
Це таке осіннє загострення в них?
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04.11.2023 21:01 Відповісти
Da , na adnoi valne ? ....nu niudivlius iesli tak ....
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04.11.2023 21:09 Відповісти
Все по плану ОПешників?
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04.11.2023 21:29 Відповісти
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в України немає проблем із новим урядом Словаччини -немає співпраці України із Словаччиною у війсковій сфері.-немає ніяких проблем.
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04.11.2023 21:35 Відповісти
У Украины проблемы с большим количеством дебилов 73%, ОП, СН и наркоманом.
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05.11.2023 06:48 Відповісти
Так у них без проблем, а от наші проблеми зростають і множаться
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05.11.2023 10:47 Відповісти
 
 