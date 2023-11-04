Россияне хотят провести аварийные учения на Запорожской АЭС. Уровень техобслуживания станции вызывает беспокойство, - гендиректор МАГАТЭ Гросси

Оккупационная администрация Запорожской АЭС планирует провести в ноябре аварийные учения - впервые после захвата электростанции в начале марта 2022 года. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ и дальше будет уделять пристальное внимание деятельности по техническому обслуживанию на Запорожской АЭС, поскольку это остается источником беспокойства.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время тринадцатой ротации миссии на ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали совершать обход станции, посетив хранилища "свежего" топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока №1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередачи, центральный склад и временный центр аварийного реагирования. Им было сообщено, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые с начала конфликта", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что после закрытия в прошлом месяце корпуса реактора энергоблока №3, который оставался открытым после проведения технического обслуживания в 2022 году, оккупационное руководство АЭС проинформировало экспертов МАГАТЭ, что "в настоящее время продолжаются гидравлические испытания парогенераторов энергоблока, которые завершатся на выходных, после чего будут проведены испытания на первичном и вторичном контурах охлаждения". Экспертам МАГАТЭ в пятницу было подтверждено, что по завершении гидравлических испытаний энергоблок №3 будет находиться в "холодном" состоянии.

Кроме того, экспертам МАГАТЭ было сказано, что оккупационное руководство ЗАЭС не планирует перезапускать ни один из энергоблоков, четыре из которых находятся в "холодном" и два - в "горячем" резерве для выработки пара для различных функций ядерной безопасности и отопления Энергодара в зимний период.

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В заявлении отмечается, что МАГАТЭ "продолжает уделять пристальное внимание техническому обслуживанию на площадке, при этом обслуживание оборудования, необходимого для безопасности станции, вызывает беспокойство".

"Уменьшение количества обслуживающего персонала на станции и ограниченное наличие всех необходимых запасных частей может повлиять на работу систем безопасности. Крайне важно, чтобы все необходимое техническое обслуживание выполнялось", - подчеркнул Гросси.

Кроме того, он отметил, что команда МАГАТЭ "продолжает подавать запрос о предоставлении доступа на крыши реакторных установок 1, 5 и 6 после того, как в последние месяцы они смогли попасть на эти участки трех других блоков ЗАЭС".

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"Экспертам МАГАТЭ также нужен доступ ко всем шести машинным залам. Однако 27 октября им был предоставлен лишь частичный доступ в машинный зал реакторного блока №2 после того, как ранее того же месяца они получили аналогичный ограниченный доступ к машинным залам энергоблоков №1 и №4 ", – говорится в заявлении.