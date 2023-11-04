ВСУ ликвидировали командира российского батальона "Терек" Попова. ФОТО

В сеть попала информация о том, что ВСУ ликвидировали командира батальона "Терек" полковника полиции в отставке Владимира Попова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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Блогер Necro mancer отметил: "Пожилой атаман Святоокрестовского районного общества Ставропольского края, участник Афгана и Чечни, командир батальона "Терек", полковник полиции в отставке Попов Владимир Владимирович 1954 г.р. по кличке "Кедр" 03/11/23 героически все".





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