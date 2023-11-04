ВСУ ликвидировали командира российского батальона "Терек" Попова. ФОТО
В сеть попала информация о том, что ВСУ ликвидировали командира батальона "Терек" полковника полиции в отставке Владимира Попова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Блогер Necro mancer отметил: "Пожилой атаман Святоокрестовского районного общества Ставропольского края, участник Афгана и Чечни, командир батальона "Терек", полковник полиции в отставке Попов Владимир Владимирович 1954 г.р. по кличке "Кедр" 03/11/23 героически все".
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+35 discovery
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+20 Dust
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+17 Валентин Дейнеко #380139
показать весь комментарий04.11.2023 20:42 Ответить Ссылка
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ридає узькоглазий батальон.
інколи в Україні таке трапляєтся з командирами кацапських батальнів...
Предлагаю на памятнике написать "Попка - дурак"....
Да неупокоит Господь твою паскудную душонку и не дарует тебе своего прощения и Царствия Небесного. Земля тебе снизу стекловатой а сверху бетоном.
А що молоді командири в росіян вже закінчилися?
майже 70 років
Рідкий москаль доживає ...
А тут - і не своєю смертью