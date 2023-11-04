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ВСУ ликвидировали командира российского батальона "Терек" Попова. ФОТО

В сеть попала информация о том, что ВСУ ликвидировали командира батальона "Терек" полковника полиции в отставке Владимира Попова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

ВСУ ликвидировали командира российского батальона Терек Попова 01

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Блогер Necro mancer отметил: "Пожилой атаман Святоокрестовского районного общества Ставропольского края, участник Афгана и Чечни, командир батальона "Терек", полковник полиции в отставке Попов Владимир Владимирович 1954 г.р. по кличке "Кедр" 03/11/23 героически все".


ВСУ ликвидировали командира российского батальона Терек Попова 02

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ВСУ ликвидировали командира российского батальона Терек Попова 03

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Автор: 

армия РФ (19715) ликвидация (3711) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+35
давай, підар сиволисий - пака...
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04.11.2023 20:37 Ответить
+20
кедр, тєрєк, атаман, а в натурє мусарок
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04.11.2023 20:38 Ответить
+17
Закінчив своє нікчемне життя кізяком.
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04.11.2023 20:42 Ответить
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давай, підар сиволисий - пака...
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04.11.2023 20:37 Ответить
Десь завив його дагестанський чоловік.
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05.11.2023 08:39 Ответить
кедр, тєрєк, атаман, а в натурє мусарок
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04.11.2023 20:38 Ответить
Той випадок, коли кедри в поліетилені
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04.11.2023 21:19 Ответить
піну на їбло наклав але не встиг побритися?
ридає узькоглазий батальон.
інколи в Україні таке трапляєтся з командирами кацапських батальнів...
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04.11.2023 20:42 Ответить
Закінчив своє нікчемне життя кізяком.
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04.11.2023 20:42 Ответить
Нічого не змінилося: був кизяком - ним і лишився... Лише тепер у вигляді добрива
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04.11.2023 20:42 Ответить
У кобзона в чані, а вагнерівці-раби і в пеклі дрова носять…
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04.11.2023 20:44 Ответить
владимир владимирович склеил ласты за маниакальные идеи владимир владимировича...
Предлагаю на памятнике написать "Попка - дурак"....
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04.11.2023 20:47 Ответить
це був третій - перших двох закопали без розголосу...
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04.11.2023 21:34 Ответить
точняк немолодий атаман))) вже мав би сам померти на раісії але прискорився
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04.11.2023 20:49 Ответить
Одним тупым кИзЯком-утырком меньше на этом свете и одним ушлёпком больше на галёрке на концерте Кобзона.
Да неупокоит Господь твою паскудную душонку и не дарует тебе своего прощения и Царствия Небесного. Земля тебе снизу стекловатой а сверху бетоном.
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04.11.2023 20:51 Ответить
знаю шо факультет фізкультури в його часи називали коротко "дурфак" ))
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04.11.2023 20:52 Ответить
Старый контрацептив давно шол к логическому финалу.
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04.11.2023 20:57 Ответить
68 лет русский вояка и ещё живой и не спившийся это думаю раритет. Был. Туда ему и дорога животному.
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04.11.2023 21:01 Ответить
1954 року народження військовий. За їх мірками глибокий старець.

А що молоді командири в росіян вже закінчилися?
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04.11.2023 21:00 Ответить
совсєм пропал под-тьорскій казак
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04.11.2023 21:00 Ответить
Нє для нєво прідьот вєсна...
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04.11.2023 21:06 Ответить
Нє для нєво Дон разальйотса...
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04.11.2023 21:08 Ответить
Схоже що багато людської крові було на цьому старому рашистському вбивці-але сколь вєрьовачькє не віцца...
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04.11.2023 21:11 Ответить
Спі спакойна, Ган Дон! 😁
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04.11.2023 21:16 Ответить
Та і йух з ним. Ділов то.
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04.11.2023 21:21 Ответить
Закобзонился "Кедр" ну і йух з ним
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04.11.2023 21:23 Ответить
одеть очки и будет на Жданова похож
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04.11.2023 21:24 Ответить
Командир батальона как правило один не погибает. Наверняка там целая компашка орков закабзонилась.
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04.11.2023 21:26 Ответить
ІБО НЄ фУЙ !!......
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04.11.2023 21:31 Ответить
Как говорила подруга мое детства Инга Зоёнс---,,и на старуху бывает проруха,,. Остап Бендер.
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04.11.2023 21:32 Ответить
ПАпАл на кАнцЄрт кАБЗДОна
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04.11.2023 21:33 Ответить
Земля скловатой йому!
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04.11.2023 21:34 Ответить
Попов Володимир Володимирович 1954 р.н. на прізвисько "Кедр" 03/11/23 героїчно все" Джерело:
майже 70 років
Рідкий москаль доживає ...
А тут - і не своєю смертью
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04.11.2023 21:47 Ответить
На Росії дійсно - день народного єднання - зек-рецідівіст і мусор-вертухай сидять в одному окопі...
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04.11.2023 21:55 Ответить
все ще з великої літери шану віддаєш гівноросії?
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04.11.2023 21:57 Ответить
Добре тушку забаранили.
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04.11.2023 21:56 Ответить
Ще на одного фашиста менше стало! Бетоном йому земля!
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04.11.2023 21:57 Ответить
Первая хорошая новость за сегодня.
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04.11.2023 22:46 Ответить
земля всім узкім залізобетоном.
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04.11.2023 22:57 Ответить
від муджахедів ушол, від чеченців ушол, а від бандерівців хіба втечеш? лише здохнеш втомленим... так воно й сталось.
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04.11.2023 23:03 Ответить
Вашу йолочьку под самый коркшек! Не б і коріння видати..
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05.11.2023 00:29 Ответить
І що тепер срко соко твко робитиме????? *******@ка кацапська мова!!!
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05.11.2023 01:02 Ответить
Намалюйте йому роги - бо воно кобздонівська чертяка.
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05.11.2023 02:18 Ответить
кедр соснул
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05.11.2023 08:55 Ответить
Два раза быд замужем...
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05.11.2023 12:29 Ответить
..эту тварь мацковии нашли,еще его друганов надо к червям отправить..Редкостные гниды...
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05.11.2023 12:31 Ответить
 
 