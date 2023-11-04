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ЗСУ ліквідували командира російського батальйону "Терек" Попова. ФОТО
У мережу потрапила інформація про те, що ЗСУ ліквідували командира батальйону "Терек" полковника поліції у відставці Володимира Попова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Блогер Necro mancer зазаначив: "Немолодий отаман Святоокрестівського районного товариства Ставропольського краю, учасник Афгана та Чечні, командир батальйону "Терек", полковник поліції у відставці Попов Володимир Володимирович 1954 р.н. на прізвисько "Кедр" 03/11/23 героїчно все"
Топ коментарі
+35 discovery
показати весь коментар04.11.2023 20:37 Відповісти Посилання
+20 Dust
показати весь коментар04.11.2023 20:38 Відповісти Посилання
+17 Валентин Дейнеко #380139
показати весь коментар04.11.2023 20:42 Відповісти Посилання
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ридає узькоглазий батальон.
інколи в Україні таке трапляєтся з командирами кацапських батальнів...
Предлагаю на памятнике написать "Попка - дурак"....
Да неупокоит Господь твою паскудную душонку и не дарует тебе своего прощения и Царствия Небесного. Земля тебе снизу стекловатой а сверху бетоном.
А що молоді командири в росіян вже закінчилися?
майже 70 років
Рідкий москаль доживає ...
А тут - і не своєю смертью