УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8251 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 199 44

ЗСУ ліквідували командира російського батальйону "Терек" Попова. ФОТО

У мережу потрапила інформація про те, що ЗСУ ліквідували командира батальйону "Терек" полковника поліції у відставці Володимира Попова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

ЗСУ ліквідували командира російського батальйону Терек Попова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського командира штурмового батальйону підполковника Федосєєва

Блогер Necro mancer зазаначив: "Немолодий отаман Святоокрестівського районного товариства Ставропольського краю, учасник Афгана та Чечні, командир батальйону "Терек", полковник поліції у відставці Попов Володимир Володимирович 1954 р.н. на прізвисько "Кедр" 03/11/23 героїчно все"


ЗСУ ліквідували командира російського батальйону Терек Попова 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського терориста на прізвисько Бабай на Запорізькому напрямку


ЗСУ ліквідували командира російського батальйону Терек Попова 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували майора, начальника штабу морської піхоти ЗС РФ Павлова. ФОТО

Автор: 

армія рф (17866) ліквідація (4094) Штефан Анатолій (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
давай, підар сиволисий - пака...
показати весь коментар
04.11.2023 20:37 Відповісти
+20
кедр, тєрєк, атаман, а в натурє мусарок
показати весь коментар
04.11.2023 20:38 Відповісти
+17
Закінчив своє нікчемне життя кізяком.
показати весь коментар
04.11.2023 20:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давай, підар сиволисий - пака...
показати весь коментар
04.11.2023 20:37 Відповісти
Десь завив його дагестанський чоловік.
показати весь коментар
05.11.2023 08:39 Відповісти
кедр, тєрєк, атаман, а в натурє мусарок
показати весь коментар
04.11.2023 20:38 Відповісти
Той випадок, коли кедри в поліетилені
показати весь коментар
04.11.2023 21:19 Відповісти
піну на їбло наклав але не встиг побритися?
ридає узькоглазий батальон.
інколи в Україні таке трапляєтся з командирами кацапських батальнів...
показати весь коментар
04.11.2023 20:42 Відповісти
Закінчив своє нікчемне життя кізяком.
показати весь коментар
04.11.2023 20:42 Відповісти
Нічого не змінилося: був кизяком - ним і лишився... Лише тепер у вигляді добрива
показати весь коментар
04.11.2023 20:42 Відповісти
У кобзона в чані, а вагнерівці-раби і в пеклі дрова носять…
показати весь коментар
04.11.2023 20:44 Відповісти
владимир владимирович склеил ласты за маниакальные идеи владимир владимировича...
Предлагаю на памятнике написать "Попка - дурак"....
показати весь коментар
04.11.2023 20:47 Відповісти
це був третій - перших двох закопали без розголосу...
показати весь коментар
04.11.2023 21:34 Відповісти
точняк немолодий атаман))) вже мав би сам померти на раісії але прискорився
показати весь коментар
04.11.2023 20:49 Відповісти
Одним тупым кИзЯком-утырком меньше на этом свете и одним ушлёпком больше на галёрке на концерте Кобзона.
Да неупокоит Господь твою паскудную душонку и не дарует тебе своего прощения и Царствия Небесного. Земля тебе снизу стекловатой а сверху бетоном.
показати весь коментар
04.11.2023 20:51 Відповісти
знаю шо факультет фізкультури в його часи називали коротко "дурфак" ))
показати весь коментар
04.11.2023 20:52 Відповісти
Старый контрацептив давно шол к логическому финалу.
показати весь коментар
04.11.2023 20:57 Відповісти
68 лет русский вояка и ещё живой и не спившийся это думаю раритет. Был. Туда ему и дорога животному.
показати весь коментар
04.11.2023 21:01 Відповісти
1954 року народження військовий. За їх мірками глибокий старець.

А що молоді командири в росіян вже закінчилися?
показати весь коментар
04.11.2023 21:00 Відповісти
совсєм пропал под-тьорскій казак
показати весь коментар
04.11.2023 21:00 Відповісти
Нє для нєво прідьот вєсна...
показати весь коментар
04.11.2023 21:06 Відповісти
Нє для нєво Дон разальйотса...
показати весь коментар
04.11.2023 21:08 Відповісти
Схоже що багато людської крові було на цьому старому рашистському вбивці-але сколь вєрьовачькє не віцца...
показати весь коментар
04.11.2023 21:11 Відповісти
Спі спакойна, Ган Дон! 😁
показати весь коментар
04.11.2023 21:16 Відповісти
Та і йух з ним. Ділов то.
показати весь коментар
04.11.2023 21:21 Відповісти
Закобзонился "Кедр" ну і йух з ним
показати весь коментар
04.11.2023 21:23 Відповісти
одеть очки и будет на Жданова похож
показати весь коментар
04.11.2023 21:24 Відповісти
Командир батальона как правило один не погибает. Наверняка там целая компашка орков закабзонилась.
показати весь коментар
04.11.2023 21:26 Відповісти
ІБО НЄ фУЙ !!......
показати весь коментар
04.11.2023 21:31 Відповісти
Как говорила подруга мое детства Инга Зоёнс---,,и на старуху бывает проруха,,. Остап Бендер.
показати весь коментар
04.11.2023 21:32 Відповісти
ПАпАл на кАнцЄрт кАБЗДОна
показати весь коментар
04.11.2023 21:33 Відповісти
Земля скловатой йому!
показати весь коментар
04.11.2023 21:34 Відповісти
Попов Володимир Володимирович 1954 р.н. на прізвисько "Кедр" 03/11/23 героїчно все" Джерело:
майже 70 років
Рідкий москаль доживає ...
А тут - і не своєю смертью
показати весь коментар
04.11.2023 21:47 Відповісти
На Росії дійсно - день народного єднання - зек-рецідівіст і мусор-вертухай сидять в одному окопі...
показати весь коментар
04.11.2023 21:55 Відповісти
все ще з великої літери шану віддаєш гівноросії?
показати весь коментар
04.11.2023 21:57 Відповісти
Добре тушку забаранили.
показати весь коментар
04.11.2023 21:56 Відповісти
Ще на одного фашиста менше стало! Бетоном йому земля!
показати весь коментар
04.11.2023 21:57 Відповісти
Первая хорошая новость за сегодня.
показати весь коментар
04.11.2023 22:46 Відповісти
земля всім узкім залізобетоном.
показати весь коментар
04.11.2023 22:57 Відповісти
від муджахедів ушол, від чеченців ушол, а від бандерівців хіба втечеш? лише здохнеш втомленим... так воно й сталось.
показати весь коментар
04.11.2023 23:03 Відповісти
Вашу йолочьку под самый коркшек! Не б і коріння видати..
показати весь коментар
05.11.2023 00:29 Відповісти
І що тепер срко соко твко робитиме????? *******@ка кацапська мова!!!
показати весь коментар
05.11.2023 01:02 Відповісти
Намалюйте йому роги - бо воно кобздонівська чертяка.
показати весь коментар
05.11.2023 02:18 Відповісти
кедр соснул
показати весь коментар
05.11.2023 08:55 Відповісти
Два раза быд замужем...
показати весь коментар
05.11.2023 12:29 Відповісти
..эту тварь мацковии нашли,еще его друганов надо к червям отправить..Редкостные гниды...
показати весь коментар
05.11.2023 12:31 Відповісти
 
 