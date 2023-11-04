ЗСУ ліквідували командира російського батальйону "Терек" Попова. ФОТО

У мережу потрапила інформація про те, що ЗСУ ліквідували командира батальйону "Терек" полковника поліції у відставці Володимира Попова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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Блогер Necro mancer зазаначив: "Немолодий отаман Святоокрестівського районного товариства Ставропольського краю, учасник Афгана та Чечні, командир батальйону "Терек", полковник поліції у відставці Попов Володимир Володимирович 1954 р.н. на прізвисько "Кедр" 03/11/23 героїчно все"





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