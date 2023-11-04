Евросоюз передал 371 автобус для украинских школьников, - фон дер Ляйен
Евросоюз оказал помощь Украине в виде 371 автобуса для нужд школьников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской.
По ее словам, Евросоюз предоставил 371 автобус, чтобы украинские дети могли безопасно добираться в отдаленные школы.
"Российские бомбы разрушили так много школ. Но дети Украины должны продолжать обучение", – заявила фон дер Ляйен.
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