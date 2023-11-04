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Евросоюз передал 371 автобус для украинских школьников, - фон дер Ляйен

ляєн

Евросоюз оказал помощь Украине в виде 371 автобуса для нужд школьников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской.

По ее словам, Евросоюз предоставил 371 автобус, чтобы украинские дети могли безопасно добираться в отдаленные школы.

"Российские бомбы разрушили так много школ. Но дети Украины должны продолжать обучение", – заявила фон дер Ляйен.

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Автор: 

школа (3021) Урсула фон дер Ляйен (543) автобус (98)


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Топ комментарии
+5
Дякуємо.
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04.11.2023 21:37 Ответить
+4
Підозрюю, що ці автобуси передані споживачам з наліпками, на яких вказані прізвища і організаціїї , що не мають ніякого відношення до Євросоюзу
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04.11.2023 21:49 Ответить
+3
Краще Шольца нагнула би, щоб надав Тауруси.
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04.11.2023 21:44 Ответить
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Євросоюз надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів. - 3,14дерації хана.
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04.11.2023 21:36 Ответить
Дякуємо.
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04.11.2023 21:37 Ответить
авжеж...тільки не передавайте їх на місця через обладміністації чи облради...бо до районів та громад вони майже не доходять
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04.11.2023 22:03 Ответить
Не по темі, але показово:

Перший Християнський цвинтар Одеси було зруйновано в 1937 р. На його місці був відкритий «Парк Ілліча» з розважальними атракціонами, а частина була передана зоопарку.
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04.11.2023 21:39 Ответить
А зоопарк той мав назву "руzzкій мір".
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04.11.2023 21:42 Ответить
З миру по нитці...
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04.11.2023 21:41 Ответить
голому рубашка, ходимо побираємось по світу, бо керівництво країни починаючи від часів кучми розікрало вже все, який сором
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04.11.2023 22:39 Ответить
Краще Шольца нагнула би, щоб надав Тауруси.
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04.11.2023 21:44 Ответить
Підозрюю, що ці автобуси передані споживачам з наліпками, на яких вказані прізвища і організаціїї , що не мають ніякого відношення до Євросоюзу
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04.11.2023 21:49 Ответить
підозрюю що наліпки зеленого кольору
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04.11.2023 22:14 Ответить
Я думал, у нас онлайн обучение везде.
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04.11.2023 21:54 Ответить
Побачите, що десь в Африці будуть їздити. У нас що отримуємо, практично все за кордон продається.
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04.11.2023 21:58 Ответить
Що за хєрню ти несеш?!
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05.11.2023 08:00 Ответить
А мільйон снарядів коли??
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04.11.2023 22:06 Ответить
******,одним словом.Жаль ,что не самолётов.
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04.11.2023 22:18 Ответить
 
 