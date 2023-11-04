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Новини
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Євросоюз передав 371 автобус для українських школярів, - фон дер Ляєн

ляєн

Євросоюз надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською.

За її словами, Євросоюз надав 371 автобус, щоб українські діти могли безпечно добиратися до віддалених шкіл.

"Російські бомби зруйнували так багато шкіл. Але діти України повинні продовжувати навчання", – заявила фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні реформують шкільне харчування. Мета - знизити ожиріння серед дітей

Автор: 

школа (2226) фон дер Ляєн Урсула (794) автобус (355)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо.
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04.11.2023 21:37 Відповісти
+4
Підозрюю, що ці автобуси передані споживачам з наліпками, на яких вказані прізвища і організаціїї , що не мають ніякого відношення до Євросоюзу
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04.11.2023 21:49 Відповісти
+3
Краще Шольца нагнула би, щоб надав Тауруси.
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04.11.2023 21:44 Відповісти
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Євросоюз надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів. - 3,14дерації хана.
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04.11.2023 21:36 Відповісти
Дякуємо.
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04.11.2023 21:37 Відповісти
авжеж...тільки не передавайте їх на місця через обладміністації чи облради...бо до районів та громад вони майже не доходять
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04.11.2023 22:03 Відповісти
Не по темі, але показово:

Перший Християнський цвинтар Одеси було зруйновано в 1937 р. На його місці був відкритий «Парк Ілліча» з розважальними атракціонами, а частина була передана зоопарку.
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04.11.2023 21:39 Відповісти
А зоопарк той мав назву "руzzкій мір".
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04.11.2023 21:42 Відповісти
З миру по нитці...
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04.11.2023 21:41 Відповісти
голому рубашка, ходимо побираємось по світу, бо керівництво країни починаючи від часів кучми розікрало вже все, який сором
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04.11.2023 22:39 Відповісти
Краще Шольца нагнула би, щоб надав Тауруси.
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04.11.2023 21:44 Відповісти
Підозрюю, що ці автобуси передані споживачам з наліпками, на яких вказані прізвища і організаціїї , що не мають ніякого відношення до Євросоюзу
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04.11.2023 21:49 Відповісти
підозрюю що наліпки зеленого кольору
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04.11.2023 22:14 Відповісти
Я думал, у нас онлайн обучение везде.
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04.11.2023 21:54 Відповісти
Побачите, що десь в Африці будуть їздити. У нас що отримуємо, практично все за кордон продається.
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04.11.2023 21:58 Відповісти
Що за хєрню ти несеш?!
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05.11.2023 08:00 Відповісти
А мільйон снарядів коли??
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04.11.2023 22:06 Відповісти
******,одним словом.Жаль ,что не самолётов.
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04.11.2023 22:18 Відповісти
 
 