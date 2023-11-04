Євросоюз передав 371 автобус для українських школярів, - фон дер Ляєн

Євросоюз надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською.

За її словами, Євросоюз надав 371 автобус, щоб українські діти могли безпечно добиратися до віддалених шкіл.

"Російські бомби зруйнували так багато шкіл. Але діти України повинні продовжувати навчання", – заявила фон дер Ляєн.

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