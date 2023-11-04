Сочувствую воинам 128-й бригады, будут выяснены все обстоятельства произошедшего, - Умеров

Вечером 4 ноября министр обороны Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших воинов 128-й бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.

Наш враг – коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов".

В СтатКоме ВСУ также отметили: "Противник ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения разной степени тяжести получили и местные жители.

В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Вооруженные силы Украины соболезнуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия".

Как сообщали 4 ноября соцсети, в 128-й бригаде произошла ужасная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

Автор: Роман Свиридович