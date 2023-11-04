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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сочувствую воинам 128-й бригады, будут выяснены все обстоятельства произошедшего, - Умеров

свічка,свіча

Вечером 4 ноября министр обороны Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших воинов 128-й бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.

Наш враг – коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов".

В СтатКоме ВСУ также отметили: "Противник ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения разной степени тяжести получили и местные жители.

В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Вооруженные силы Украины соболезнуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия".

Как сообщали 4 ноября соцсети, в 128-й бригаде произошла ужасная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

Автор: Роман Свиридович

Автор: 

потери (4437) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) Умеров Рустем (577)


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Топ комментарии
+111
Шикування, блд... Мотиватори ху єві.
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04.11.2023 23:01 Ответить
+107
В трагедії зі 128 винен ворог!
Але всю показуху з нагородженнями і шикуваннями, майже в центрі бойових дій,бо у пдрса боневтіка яйця огого(насправді ні) і він типу нагороди роздає на нулі, започаткувала ОПшна пі*арасня, на чолі з головним уклоністом наркоманом. Це їх провина теж!
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04.11.2023 23:06 Ответить
+71
"шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії"
-----------
Якому дов*****у спало на думку проводити це у прифронтовій зоні?
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04.11.2023 23:04 Ответить
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Страница 4 из 4
Співчуваю воїнам 128-ї бригади, будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося, - Умєров Джерело:
Співчування від міністрів, депутатів не потрібні, вони повинні робити все щоб були меньші втрати серед захисників народу, якщо вони-б перед тім як стати міністрами, депутатами, мерами повоювали, хочаб побували фронті, на передку в окопах декілька місяців і заличилися живими і здоровими, вони б не крали і не отримували відкати, а всі кошти використовували на допомогум захисникам України. А так одні слова , а на ділі для кого війна, а для кого мити рідна.
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05.11.2023 14:57 Ответить
Ворог не тільки терорист, пане Умеров! Він і окупант, і завойовник, і підлий кацап і т. д.
Чи хтось того не знав з командирів??!!
Чи це секрет?? ХТО ДАВ ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ??
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05.11.2023 15:50 Ответить
Це точно,все по чернігівськи,одні ті самі граблі.
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05.11.2023 15:52 Ответить
Головотяпство попросту
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05.11.2023 16:24 Ответить
--ЗЕ- каліч-- все понти (задля власного : собі СЛАВУ --рокотаху !!! ) під відосики знімають ?! ( Давно відомо : чим вищий керманич--тим більшої шкоди чекайте від нього...) А тут іще й дурість НЕ сусвітня ... ( НЕ виключена і зрада ...) а саме : у зоні враження -- рашо--раклів--- шикувати підрозділ для випендрювання. якогось тило-диванного віоєнно-начальничка... За всієї НЕприязні до радянського кінематографу варто згадати улюблений к/ф наших батьків : " Все...що можу !!! " у головній ролі командарма --Григорій Жженов . Після жахливо--виснажливого . танкового бою з німчурою він НЕ шикував під лінійку героїв (які знищили танкову армаду ).-- а особисто ниряв по роздовбаних окопах і власноруч закріпляв ордени на груди воїнам . промовляючи : -- Все. що можу !!! Все . що можу ! !!
Думаю. що було б цілком справедливо : щоб за даної трагедії сам ЗЕ- чудило -- доставив батькам загиблих наших героїв--захисників ...І мав нагоду подивитися їм у вічі !!! ( оскільки вже взявся . одноосібно. ігноруючи комдива Залужного --наставляти своїх бездарних ЗЕ-- угодників !!! )
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05.11.2023 17:04 Ответить
Батьки загиблих, навряд чи б погодились, щоб ця неголена істотка, була поруч з тілами їхніх синів
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06.11.2023 09:11 Ответить
Коли вже Єрмак буде за гратами?

Тільки з його точення могли здати місце та час шикування!

Повний бред, коли на нульовий влаштувують такі шикуваня. Тільки Єрмак може таке налуштвати!
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05.11.2023 17:30 Ответить
Треба цього офіцера вдягти в парадну форму і на предок щоб всі солдати йому ще й честь там віддавали.
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05.11.2023 18:31 Ответить
BBC

"Всі пишуть - "загинули Герої". Хоча правильно писати - "Герої стали жертвами". Жертвами чиїхось амбіцій, зверхності, популізму", - пише про трагедію у 128-й бригаді військовий Іван Савицький.

Закарпаття поглинув траур, біль тут відчувається всюди.

Через брак деталей про трагедію, розгублені люди шукають будь-яку інформацію, щоб дізнатися, чи живі їхні рідні та знайомі.
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05.11.2023 18:34 Ответить
З'ясовувати всі обставини того, що сталося, треба починати з міністра оборони Умєрова.
Якщо цей Умєров може влазити без погодження з Залужним в кадрову політику командування збройними силами України, то тоді саме на Умєрові лежить і вся повнота відповідальності за життя і безглузду загибель військовослужбовців ЗСУ.
Умєров повинен сісти в тюрму за масову загибель найкращих військовослужбовців ЗСУ. Він повинен або визнати свою безпорадність в керуванні особовим складом ЗСУ, куди він влазить через голову безпосереднього командування, або вказати суду на осіб, які його незаконно примушують це робити.
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05.11.2023 18:35 Ответить
И по старой совковой традиции...невиновных наказать, непричастных наградить, о погибших забыть.
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05.11.2023 22:16 Ответить
співчуває. Гереоя йому. І всій опі. Не викликали ж до себе нагородити. І самі не поїхали. І винних нема. І дітей нема.
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06.11.2023 04:26 Ответить
больше 10 человек не должно собираться. Правила как во вреия ковида
Одно и тоже 100 раз. Село в Харьковской области ничему не научило.
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06.11.2023 07:55 Ответить
Наш ворог - підступний терорист, який заховався в ОПі
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06.11.2023 10:08 Ответить
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