Сочувствую воинам 128-й бригады, будут выяснены все обстоятельства произошедшего, - Умеров
Вечером 4 ноября министр обороны Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших воинов 128-й бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил: "Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
Наш враг – коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов".
В СтатКоме ВСУ также отметили: "Противник ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения разной степени тяжести получили и местные жители.
В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Вооруженные силы Украины соболезнуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия".
Как сообщали 4 ноября соцсети, в 128-й бригаде произошла ужасная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
Автор: Роман Свиридович
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Співчування від міністрів, депутатів не потрібні, вони повинні робити все щоб були меньші втрати серед захисників народу, якщо вони-б перед тім як стати міністрами, депутатами, мерами повоювали, хочаб побували фронті, на передку в окопах декілька місяців і заличилися живими і здоровими, вони б не крали і не отримували відкати, а всі кошти використовували на допомогум захисникам України. А так одні слова , а на ділі для кого війна, а для кого мити рідна.
Чи хтось того не знав з командирів??!!
Чи це секрет?? ХТО ДАВ ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ??
Думаю. що було б цілком справедливо : щоб за даної трагедії сам ЗЕ- чудило -- доставив батькам загиблих наших героїв--захисників ...І мав нагоду подивитися їм у вічі !!! ( оскільки вже взявся . одноосібно. ігноруючи комдива Залужного --наставляти своїх бездарних ЗЕ-- угодників !!! )
Тільки з його точення могли здати місце та час шикування!
Повний бред, коли на нульовий влаштувують такі шикуваня. Тільки Єрмак може таке налуштвати!
"Всі пишуть - "загинули Герої". Хоча правильно писати - "Герої стали жертвами". Жертвами чиїхось амбіцій, зверхності, популізму", - пише про трагедію у 128-й бригаді військовий Іван Савицький.
Закарпаття поглинув траур, біль тут відчувається всюди.
Через брак деталей про трагедію, розгублені люди шукають будь-яку інформацію, щоб дізнатися, чи живі їхні рідні та знайомі.
Якщо цей Умєров може влазити без погодження з Залужним в кадрову політику командування збройними силами України, то тоді саме на Умєрові лежить і вся повнота відповідальності за життя і безглузду загибель військовослужбовців ЗСУ.
Умєров повинен сісти в тюрму за масову загибель найкращих військовослужбовців ЗСУ. Він повинен або визнати свою безпорадність в керуванні особовим складом ЗСУ, куди він влазить через голову безпосереднього командування, або вказати суду на осіб, які його незаконно примушують це робити.
Одно и тоже 100 раз. Село в Харьковской области ничему не научило.