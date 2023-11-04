Співчуваю воїнам 128-ї бригади, будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося, - Умєров
Ввечері 4 листопада міністр оборони Рустем Умєров висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128-ї бригади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів".
У Статкомі ЗСУ також зазначили: "Противник вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
Наразі триває з’ясування обставин. Збройні Сили України співчувають кожній сім’ї, чиїх рідних забрала російська агресія".
Як повідомляли 4 листопада соцмережі у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
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Співчування від міністрів, депутатів не потрібні, вони повинні робити все щоб були меньші втрати серед захисників народу, якщо вони-б перед тім як стати міністрами, депутатами, мерами повоювали, хочаб побували фронті, на передку в окопах декілька місяців і заличилися живими і здоровими, вони б не крали і не отримували відкати, а всі кошти використовували на допомогум захисникам України. А так одні слова , а на ділі для кого війна, а для кого мити рідна.
Чи хтось того не знав з командирів??!!
Чи це секрет?? ХТО ДАВ ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ??
Думаю. що було б цілком справедливо : щоб за даної трагедії сам ЗЕ- чудило -- доставив батькам загиблих наших героїв--захисників ...І мав нагоду подивитися їм у вічі !!! ( оскільки вже взявся . одноосібно. ігноруючи комдива Залужного --наставляти своїх бездарних ЗЕ-- угодників !!! )
Тільки з його точення могли здати місце та час шикування!
Повний бред, коли на нульовий влаштувують такі шикуваня. Тільки Єрмак може таке налуштвати!
"Всі пишуть - "загинули Герої". Хоча правильно писати - "Герої стали жертвами". Жертвами чиїхось амбіцій, зверхності, популізму", - пише про трагедію у 128-й бригаді військовий Іван Савицький.
Закарпаття поглинув траур, біль тут відчувається всюди.
Через брак деталей про трагедію, розгублені люди шукають будь-яку інформацію, щоб дізнатися, чи живі їхні рідні та знайомі.
Якщо цей Умєров може влазити без погодження з Залужним в кадрову політику командування збройними силами України, то тоді саме на Умєрові лежить і вся повнота відповідальності за життя і безглузду загибель військовослужбовців ЗСУ.
Умєров повинен сісти в тюрму за масову загибель найкращих військовослужбовців ЗСУ. Він повинен або визнати свою безпорадність в керуванні особовим складом ЗСУ, куди він влазить через голову безпосереднього командування, або вказати суду на осіб, які його незаконно примушують це робити.
Одно и тоже 100 раз. Село в Харьковской области ничему не научило.