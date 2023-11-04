Співчуваю воїнам 128-ї бригади, будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося, - Умєров

Ввечері 4 листопада міністр оборони Рустем Умєров висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128-ї бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів".

У Статкомі ЗСУ також зазначили: "Противник вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.



Наразі триває з’ясування обставин. Збройні Сили України співчувають кожній сім’ї, чиїх рідних забрала російська агресія".

Як повідомляли 4 листопада соцмережі у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.