УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8215 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
87 188 317

Співчуваю воїнам 128-ї бригади, будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося, - Умєров

свічка,свіча

Ввечері 4 листопада міністр оборони Рустем Умєров висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128-ї бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів".

У Статкомі ЗСУ також зазначили: "Противник вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Наразі триває з’ясування обставин. Збройні Сили України співчувають кожній сім’ї, чиїх рідних забрала російська агресія".

Як повідомляли 4 листопада соцмережі у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

Автор: 

втрати (4452) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) Умєров Рустем (659)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+111
Шикування, блд... Мотиватори ху єві.
показати весь коментар
04.11.2023 23:01 Відповісти
+107
В трагедії зі 128 винен ворог!
Але всю показуху з нагородженнями і шикуваннями, майже в центрі бойових дій,бо у пдрса боневтіка яйця огого(насправді ні) і він типу нагороди роздає на нулі, започаткувала ОПшна пі*арасня, на чолі з головним уклоністом наркоманом. Це їх провина теж!
показати весь коментар
04.11.2023 23:06 Відповісти
+71
"шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії"
-----------
Якому дов*****у спало на думку проводити це у прифронтовій зоні?
показати весь коментар
04.11.2023 23:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Співчуваю воїнам 128-ї бригади, будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося, - Умєров Джерело:
Співчування від міністрів, депутатів не потрібні, вони повинні робити все щоб були меньші втрати серед захисників народу, якщо вони-б перед тім як стати міністрами, депутатами, мерами повоювали, хочаб побували фронті, на передку в окопах декілька місяців і заличилися живими і здоровими, вони б не крали і не отримували відкати, а всі кошти використовували на допомогум захисникам України. А так одні слова , а на ділі для кого війна, а для кого мити рідна.
показати весь коментар
05.11.2023 14:57 Відповісти
Ворог не тільки терорист, пане Умеров! Він і окупант, і завойовник, і підлий кацап і т. д.
Чи хтось того не знав з командирів??!!
Чи це секрет?? ХТО ДАВ ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ??
показати весь коментар
05.11.2023 15:50 Відповісти
Це точно,все по чернігівськи,одні ті самі граблі.
показати весь коментар
05.11.2023 15:52 Відповісти
Головотяпство попросту
показати весь коментар
05.11.2023 16:24 Відповісти
--ЗЕ- каліч-- все понти (задля власного : собі СЛАВУ --рокотаху !!! ) під відосики знімають ?! ( Давно відомо : чим вищий керманич--тим більшої шкоди чекайте від нього...) А тут іще й дурість НЕ сусвітня ... ( НЕ виключена і зрада ...) а саме : у зоні враження -- рашо--раклів--- шикувати підрозділ для випендрювання. якогось тило-диванного віоєнно-начальничка... За всієї НЕприязні до радянського кінематографу варто згадати улюблений к/ф наших батьків : " Все...що можу !!! " у головній ролі командарма --Григорій Жженов . Після жахливо--виснажливого . танкового бою з німчурою він НЕ шикував під лінійку героїв (які знищили танкову армаду ).-- а особисто ниряв по роздовбаних окопах і власноруч закріпляв ордени на груди воїнам . промовляючи : -- Все. що можу !!! Все . що можу ! !!
Думаю. що було б цілком справедливо : щоб за даної трагедії сам ЗЕ- чудило -- доставив батькам загиблих наших героїв--захисників ...І мав нагоду подивитися їм у вічі !!! ( оскільки вже взявся . одноосібно. ігноруючи комдива Залужного --наставляти своїх бездарних ЗЕ-- угодників !!! )
показати весь коментар
05.11.2023 17:04 Відповісти
Батьки загиблих, навряд чи б погодились, щоб ця неголена істотка, була поруч з тілами їхніх синів
показати весь коментар
06.11.2023 09:11 Відповісти
Коли вже Єрмак буде за гратами?

Тільки з його точення могли здати місце та час шикування!

Повний бред, коли на нульовий влаштувують такі шикуваня. Тільки Єрмак може таке налуштвати!
показати весь коментар
05.11.2023 17:30 Відповісти
Треба цього офіцера вдягти в парадну форму і на предок щоб всі солдати йому ще й честь там віддавали.
показати весь коментар
05.11.2023 18:31 Відповісти
BBC

"Всі пишуть - "загинули Герої". Хоча правильно писати - "Герої стали жертвами". Жертвами чиїхось амбіцій, зверхності, популізму", - пише про трагедію у 128-й бригаді військовий Іван Савицький.

Закарпаття поглинув траур, біль тут відчувається всюди.

Через брак деталей про трагедію, розгублені люди шукають будь-яку інформацію, щоб дізнатися, чи живі їхні рідні та знайомі.
показати весь коментар
05.11.2023 18:34 Відповісти
З'ясовувати всі обставини того, що сталося, треба починати з міністра оборони Умєрова.
Якщо цей Умєров може влазити без погодження з Залужним в кадрову політику командування збройними силами України, то тоді саме на Умєрові лежить і вся повнота відповідальності за життя і безглузду загибель військовослужбовців ЗСУ.
Умєров повинен сісти в тюрму за масову загибель найкращих військовослужбовців ЗСУ. Він повинен або визнати свою безпорадність в керуванні особовим складом ЗСУ, куди він влазить через голову безпосереднього командування, або вказати суду на осіб, які його незаконно примушують це робити.
показати весь коментар
05.11.2023 18:35 Відповісти
И по старой совковой традиции...невиновных наказать, непричастных наградить, о погибших забыть.
показати весь коментар
05.11.2023 22:16 Відповісти
співчуває. Гереоя йому. І всій опі. Не викликали ж до себе нагородити. І самі не поїхали. І винних нема. І дітей нема.
показати весь коментар
06.11.2023 04:26 Відповісти
больше 10 человек не должно собираться. Правила как во вреия ковида
Одно и тоже 100 раз. Село в Харьковской области ничему не научило.
показати весь коментар
06.11.2023 07:55 Відповісти
Наш ворог - підступний терорист, який заховався в ОПі
показати весь коментар
06.11.2023 10:08 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 