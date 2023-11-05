ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, продвинулись возле Клещиевки, - ISW

4 ноября украинские войска продолжили наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В частности, украинские силы продвинулись вдоль лесной линии на севере от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и закрепляются в этом районе.

В то же время 4 ноября армия россии продолжила наступательные операции в районе Авдеевки и добилась подтвержденных успехов. На геолокационных кадрах, опубликованных 3 и 4 ноября, видно, что российские войска незначительно продвинулись в направлении железной дороги на юго-восток от Степного (8 км на северо-запад от Авдеевки), а также на запад от Красногоровки (9 км на север от Авдеевки).

Кроме того, в обзоре ISW утверждается, что по состоянию на 4 ноября украинские силы контратаковали российские наступления на Авдеевском направлении, в том числе около железной дороги на север от Авдеевки.

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Аналитики ISW также сообщают, что российские войска рыли тоннели, чтобы уничтожить украинские позиции и нанести внезапный удар на Авдеевском направлении. В такого рода операциях было задействовано нерегулярное вооруженное формирование "Дикая дивизия", частично укомплектованное бывшими боевиками ЧВК "Вагнер", выкопавшими 160-метровый тоннель к украинским позициям около Авдеевки.