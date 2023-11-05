ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, просунулися біля Кліщіївки, - ISW
4 листопада українські війська продовжили наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бахмутському напрямках
Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема українські сили просунулися вздовж лісової лінії на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і закріплюються в цьому районі.
Водночас 4 листопада армія рф продовжила наступальні операції в районі Авдіївки й домоглася підтверджених успіхів. На геолокаційних кадрах, опублікованих 3 і 4 листопада, видно, що російські війська незначно просунулися в напрямку залізниці на південний схід від Степового (8 км на північний захід від Авдіївки), а також на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки).
Крім того, в огляді ISW стверджується, що станом на 4 листопада українські сили контратакували російські наступи на Авдіївському напрямку, зокрема біля залізниці на північ від Авдіївки.
Аналітики ISW також повідомляють, що російські війська рили тунелі, щоб знищити українські позиції і завдати раптового удару на Авдіївському напрямку. У такого роду операціях було задіяно нерегулярне збройне формування "Дика дивізія", частково укомплектоване колишніми бойовиками ПВК "Вагнер", які викопали 160-метровий тунель до українських позицій поблизу Авдіївки.
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