Украина готовит масштабную зимнюю атаку БПЛА, - Генштаб
ВСУ готовятся масштабно атаковать дронами-камикадзе территорию врага. Под ударом окажутся временно оккупированный Крым, а также ряд регионов страны-агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов в эксклюзивном материале Independent.
"Крым и приграничные районы россии столкнутся с новой воздушной бомбардировкой, а Киев прицелился к военным базам и инфраструктуре владимира путина", - говорится в материал.
Атаки дронов ВСУ "принесут немало проблем" россии в ближайшие несколько месяцев.
Баранов отметил Independent, что Украина хочет закрепить "значительные успехи" за последние несколько недель, когда некоторые из критически важных военных и военно-морских объектов россии были атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами.
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СРОЧНО! The New York Times о Залужном и Хоренко, POLITICO о Зеленском и переговорах
Точно так як кожен день зе-гнида разом з дєрьмаком верещали "скоро наступ, скоро наступ (типу - будуйте укріплення)" і відтягували наступ під різними приводами...
Амери поставляють майже все що запрошує ВСУ та спроможні взяти ЗСУ.
Якби навіть навесні було прийнято рішення про поставки F-16, то майже рік потрібен для налагодження інфраструктури і навчанню що пілотів, що обслуги.
Тому, коли амери валували - у вас все є - чому ви не наступаєте - а з ОПи перділи - немає літаків - то дурням на вуха локшина.
Здалеку видно що розумна людина написала...
ви ж бачите, що на вищих посадах у нас кремлівські адепти, треба доповісти
"бенефіс шапіто".
@DPSU_ua
ВІДЕО) Антидроновою рушницею прикордонники припинили «тютюновий вояж»
Добре що люди в каментах почали пояснювати.
І так у нас скрізь.
Чи можна виграти війну ???
UNBR0KENко боневтікович
@unbrokenko
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38 хв
На фронті бронікив і касок досі не вистачає, а ви рушницями за 20к баксів 200 долларові збитки у вигляді податків зупиняєте.
АНТИДРОНОВИМИ ***** РУШНИЦЯМИ у той час коли з усіх прасок виють що їх не вистачає, що треба більше, треба самим вироблять ахахахах ********
А тих довпойопів, які дали зелене світло для відправки антидронових рушниць на кордон, я б виганяв би з державної служби
Наступ на сході був вдалий тому що про нього знало обмежене коло людей!
Війскковий після важкого поранення був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) до Києва.
Після проходження комісії Сергій направився на вокзал де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години.
Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!.
Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.
Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми.
Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину.
***
Просто виродки.
Ну слів вже немає.
В країні вже такий бєспрєдєл, таке дно…
У Києві «поліцейський» побив військового
Для чого розповсюджувати брехливу інформацію?
По перше: поліцейський розмовляв солов'їною.
По друге: порушники комендантської години надто ви*обувалися. Хоч і військові.
По третє: поліцейський також був військовим і приймав участь у бойових діях.
Бачив відео. Поліцію повністю підтримую. Навіть якщо надавали по ниркам порушнику.
Х.з. що краще...
Приділить трішки уваги резонансній справі. З власним баченням.
Таков путь.
І шо? Пройшло вже ледь не 3 місяці, хтось чув про нові успіхи цих дронів? В тебе може бути навіть супер-пупер зброя, яка хоч самого Пуйла знищить точково, але якщо вона успішно застосовується раз у півроку, то майже ніяк не допоможе у війні.