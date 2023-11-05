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Новости Война
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Украина готовит масштабную зимнюю атаку БПЛА, - Генштаб

зсу,беспилотник

ВСУ готовятся масштабно атаковать дронами-камикадзе территорию врага. Под ударом окажутся временно оккупированный Крым, а также ряд регионов страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов в эксклюзивном материале Independent.

"Крым и приграничные районы россии столкнутся с новой воздушной бомбардировкой, а Киев прицелился к военным базам и инфраструктуре владимира путина", - говорится в материал.

Атаки дронов ВСУ "принесут немало проблем" россии в ближайшие несколько месяцев.

Также читайте: В Украине сейчас образцов вооружения больше, чем в НАТО, - Генштаб ВСУ

Баранов отметил Independent, что Украина хочет закрепить "значительные успехи" за последние несколько недель, когда некоторые из критически важных военных и военно-морских объектов россии были атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами.



Автор: 

Баранов (40) беспилотник (3783) ВСУ (6700)


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Топ комментарии
+65
А накуя про це трубити?
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05.11.2023 08:03 Ответить
+33
Маякують кацапам щоб ті готувались...

Точно так як кожен день зе-гнида разом з дєрьмаком верещали "скоро наступ, скоро наступ (типу - будуйте укріплення)" і відтягували наступ під різними приводами...
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05.11.2023 08:09 Ответить
+32
Це як наркОманський півроку трубив про пабедний наступ
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05.11.2023 08:07 Ответить
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А накуя про це трубити?
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05.11.2023 08:03 Ответить
Це як наркОманський півроку трубив про пабедний наступ
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05.11.2023 08:07 Ответить
ну, так хгаспадіну баранаву, треба ж своїх попередити!!!! 😡😡
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05.11.2023 08:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o

СРОЧНО! The New York Times о Залужном и Хоренко, POLITICO о Зеленском и переговорах
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05.11.2023 08:19 Ответить
як офіс Вови відчитав Залужного ...
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05.11.2023 08:20 Ответить
Готуйте, проводьте, але нах...я про це об"являти?
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05.11.2023 09:25 Ответить
Маякують кацапам щоб ті готувались...

Точно так як кожен день зе-гнида разом з дєрьмаком верещали "скоро наступ, скоро наступ (типу - будуйте укріплення)" і відтягували наступ під різними приводами...
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05.11.2023 08:09 Ответить
Так, за наявність українських гнид не буду дискутувати. Але й союзнички (в першу чергу америкоїди) спеціально постачали зброю піпеточно-крапельним методом, (перш за все, не були вчасно надані F-16). Тому контрнаступ захлинувся, тому ЗСУ втратили вбитими і пораненими стільки людей. Зе-гниди + зитрожопі партнери + час для рашки на підготовку та недієві санкції => маємо провал контрнаступу
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05.11.2023 09:44 Ответить
Шо ти фігню дєрьмаковську розповсюджуєш...

Амери поставляють майже все що запрошує ВСУ та спроможні взяти ЗСУ.

Якби навіть навесні було прийнято рішення про поставки F-16, то майже рік потрібен для налагодження інфраструктури і навчанню що пілотів, що обслуги.
Тому, коли амери валували - у вас все є - чому ви не наступаєте - а з ОПи перділи - немає літаків - то дурням на вуха локшина.
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05.11.2023 11:43 Ответить
фигню вы написали
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05.11.2023 23:48 Ответить
глибоко продуманий і обґрунтований комент.

Здалеку видно що розумна людина написала...
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05.11.2023 23:55 Ответить
Тому що в більшості своїй командування це клінічні дегенерати і зрадники .
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05.11.2023 08:19 Ответить
Жуті на кацапів наганяють
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05.11.2023 08:19 Ответить
Рейтинги падають
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05.11.2023 08:27 Ответить
Та вже б відразу розказав і чим і звідки,і куди битимуть,і скільки дронів,якої дальності,яким зарядом,от же ж чудо
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05.11.2023 08:29 Ответить
Цим чудакам язики поривати б.
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05.11.2023 14:22 Ответить
Дивіться старий радянський мульт "Ограблєніє по-італьянскі"...
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05.11.2023 08:29 Ответить
Где все знали, что Марио собирается грабить банк, и постоянно напоминали ему, включая охранника в банке, что пора уже грабить, а то задолжал всем вокруг, пора долги отдавать.
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05.11.2023 08:51 Ответить
Як нафуя, щоб і ворог теж міг вчасно підготуватись,
ви ж бачите, що на вищих посадах у нас кремлівські адепти, треба доповісти
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05.11.2023 09:07 Ответить
Бо він Баранов! Що прізвище нічого не говорить хоча ніколи не звертала на це уваги
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05.11.2023 09:08 Ответить
Це - елементи психологічних спеціальних операцій, чи - державна зрада у вигляді розкриття реальних операцій, які тільки плануються?
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05.11.2023 08:03 Ответить
Піар,і піар не генштабу,а піар влади.
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05.11.2023 08:05 Ответить
Нема слів, досить уже балаболити
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05.11.2023 08:05 Ответить
а шо ше готує Україна, де як і коли???? га, хгаспадін баранафф???? ***** блдь!!!!! 😡😡😡😡
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05.11.2023 08:06 Ответить
Бо треба хоч якось рейтинг зеленої недовлади піднімати, якій летить у прірву .
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05.11.2023 08:11 Ответить
Краще мабуть мовчки це робити, Невже це не зрозуміло?(,
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05.11.2023 08:07 Ответить
А чего точные цели этих "атак" не огласили? Ну что бы "напугать" россиян по полной.
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05.11.2023 08:08 Ответить
Інтріга...
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05.11.2023 08:22 Ответить
Люди хвилюються не про дронові атаки, а про те що країною та армією керують такі довпойопи.
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05.11.2023 08:20 Ответить
Вумний наріТ вибрав, терпіть...
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05.11.2023 08:23 Ответить
Ну то нехай вумний наРот і терпить, чому всі інші повинні це робити?
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05.11.2023 09:04 Ответить
Іншого наРоту у нас для нас нема. На жаль
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05.11.2023 09:06 Ответить
11млн проголосувавших свідків сватів це не весь народ, а просто пару відсотків долпойопів більшість яких вже втікли з України.
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05.11.2023 09:13 Ответить
11 млн.ів на пару відсотків ніяк не тягне. На жаль
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05.11.2023 09:18 Ответить
Ну так ми ж проігнорували вибори, а Вумний наріТ ніт...
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05.11.2023 09:23 Ответить
Піднімають бойовий дух чи відволікають від проYобів?
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05.11.2023 08:10 Ответить
то наступ то звільнення Криму тепер атака БПЛА,а на кінець-аншлаг опу
"бенефіс шапіто".
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05.11.2023 08:12 Ответить
Кацапи кажуть- "балтун находка для врага".... схоже не чули деякі чи це новий спосіб передати інформацію від внутрішніх ворогів?
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05.11.2023 08:15 Ответить
Шо за треш, лаври будьонава не дають спокою? Де це бл так колись воювали щоб розказувати все наперед ворогу?
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05.11.2023 08:16 Ответить
Держприкордонслужба
@DPSU_ua
ВІДЕО) Антидроновою рушницею прикордонники припинили «тютюновий вояж»
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05.11.2023 08:18 Ответить
Оце написали пост і не розуміють як зганьбились.
Добре що люди в каментах почали пояснювати.
І так у нас скрізь.
Чи можна виграти війну ???

UNBR0KENко боневтікович
@unbrokenko
·
38 хв
На фронті бронікив і касок досі не вистачає, а ви рушницями за 20к баксів 200 долларові збитки у вигляді податків зупиняєте.
АНТИДРОНОВИМИ ***** РУШНИЦЯМИ у той час коли з усіх прасок виють що їх не вистачає, що треба більше, треба самим вироблять ахахахах ********
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05.11.2023 08:20 Ответить
Я думав ми донатимо на антидрон.рушниці щоб вони рятували життя нашим Героям під Авдіївкою а виявляється що вони на стражі кармана ЗЕмародерів .
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05.11.2023 08:22 Ответить
???? Вони працюють
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05.11.2023 08:25 Ответить
Взагалі не бачу нічого кримінального у тому, що цігарети вироблені в Україні перекидають через кордон. Держава навпаки мала б сприяти розвитку вітчизняної економіки, бо це робочі місця тут і зараз.
А тих довпойопів, які дали зелене світло для відправки антидронових рушниць на кордон, я б виганяв би з державної служби
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05.11.2023 08:46 Ответить
Дії цього баранова (не дарма таке прізвище) цілком вписуються в поведінку тупорилого ішака - першим щось зморозити, щоб попіатирись. Ну коли ці зелені гниди вже почнуть хоть трохи дружити з тим, що мало б бути в голові? Питання, звичайно, риторичне.
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05.11.2023 08:21 Ответить
О, про контрнаступ пів-року трубили-все пішло коту під хвіст. Тепер починають про дронові атаки трубити-хочуть і тут в каналізацію спустити(це треба туди владу спустити!)
Наступ на сході був вдалий тому що про нього знало обмежене коло людей!
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05.11.2023 08:26 Ответить
А тим часом мусора москалогаварящіє у Києві знущаються над військовими і показують усю свою споавжню москальстку сутність....❗️У Києві «поліцейський» побив військового ветерана прямо у відділку поліції!

Війскковий після важкого поранення був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) до Києва.
Після проходження комісії Сергій направився на вокзал де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години.

Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!.

Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.

Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми.
Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину.

***
Просто виродки.
Ну слів вже немає.
В країні вже такий бєспрєдєл, таке дно…
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05.11.2023 08:37 Ответить
А скільки такої мусарні у тилу! Воювати кажуть нікому?https://www.youtube.com/watch?v=0uCIYrQMNQc
У Києві «поліцейський» побив військового
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05.11.2023 08:50 Ответить
Кацап іді дамой, водкі нєт.

Для чого розповсюджувати брехливу інформацію?
По перше: поліцейський розмовляв солов'їною.
По друге: порушники комендантської години надто ви*обувалися. Хоч і військові.
По третє: поліцейський також був військовим і приймав участь у бойових діях.

Бачив відео. Поліцію повністю підтримую. Навіть якщо надавали по ниркам порушнику.
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05.11.2023 10:37 Ответить
Необучаемые...
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05.11.2023 08:37 Ответить
Це так як і про контрнаступ тринділи пів року? Щоб кацапня змогла підготуватися? Якщо агент не може передати інфу не помітно, то можна сказати це публічно
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05.11.2023 08:38 Ответить
Баранов одним словом...
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05.11.2023 08:38 Ответить
Кацап'є теж сидіти просто так не буде, тож зима буде "веселою"(((
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05.11.2023 08:40 Ответить
Вже був "патужний вєрєсєнь". Тепер, бачу, анонсують "мощную зіму".
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05.11.2023 08:42 Ответить
Если бы победы давались за работу языком,то мы бы уже были межгалактической империей.
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05.11.2023 09:00 Ответить
великими буквами напишіть ...і кількість
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05.11.2023 09:05 Ответить
Не хвались ідучи на рать!..
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05.11.2023 09:08 Ответить
Немає слів!((
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05.11.2023 09:12 Ответить
Очередной трёп.
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05.11.2023 09:18 Ответить
Тут одне з двох. Або намагаються обманути і ніхто нічого не готує, або пистливі дебіли.
Х.з. що краще...
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05.11.2023 09:22 Ответить
Вже про контрнаступ болтали. Чомусь до 2019 року дії Генштабу ніхто не знав, а зараз зібрали дебілів-генералів, які ні на що не здатні окрім болтовні.
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05.11.2023 09:24 Ответить
Ви ще карти викладіть!А краще Лукашенко поштою вишліть , він в них розбирається!
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05.11.2023 09:28 Ответить
Тай пуйло пречудово карти читає, особливо 17 століття
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05.11.2023 10:20 Ответить
Так Лукашенко проффессор по картах , куд до нього пулу!
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05.11.2023 10:24 Ответить
Це дійсно супер, алескажіть мені - роzzіяни теж такі оголошення у пресі роблять? Яка ціль подібних камінг-аутів?
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05.11.2023 09:46 Ответить
Цензор вже можна публікувати, ТСН опублікувало. https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-policeyskiy-zhorstoko-pobiv-viyskovogo-u-viddilku-policiyi-socmerezhi-video-2443930.html https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-policeyskiy-zhorstoko-pobiv-viyskovogo-u-viddilku-policiyi-socmerezhi-video-2443930.html


Приділить трішки уваги резонансній справі. З власним баченням.
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05.11.2023 09:53 Ответить
Дебіли бл….ь
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05.11.2023 10:07 Ответить
Шановні - війна це брехня і маніпуляції. Раз кажуть, значить так треба. Хай кацапи тепер думають, гадають ))
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05.11.2023 10:07 Ответить
Це що --звіт фсб,згідно оманських домовленостей? Ідіот і базіка.
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05.11.2023 10:08 Ответить
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швец
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05.11.2023 10:08 Ответить
Когда во главе страны артист, все превращается в шоу... А для любого шоу пиар очень важен.
Таков путь.
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05.11.2023 10:15 Ответить
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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05.11.2023 10:29 Ответить
Це якраз той випадок, коли прізвище характеризує його власника
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05.11.2023 10:50 Ответить
Зимова атака! Лижи у fischersports покупаете? ( зимой же только на лыжах).
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05.11.2023 11:00 Ответить
Того нічого не буде, бо з сьогоднішнього ранку вони вже почнуть готуватися до зустрічі.
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05.11.2023 11:07 Ответить
Це як коли прилетіли дрони під Тверью и ізинищи скількись там ІЛів. Так потім різного рода ікспьорди ледь не 2 тижні розказували які тепер Україна має вумні т точні дрони, ледь не вся Расія тепер в небезпеці.
І шо? Пройшло вже ледь не 3 місяці, хтось чув про нові успіхи цих дронів? В тебе може бути навіть супер-пупер зброя, яка хоч самого Пуйла знищить точково, але якщо вона успішно застосовується раз у півроку, то майже ніяк не допоможе у війні.
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05.11.2023 11:31 Ответить
Якісь барани просто... нау*я триндіти?
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05.11.2023 12:34 Ответить
Минуточку! Будьте добры, помедленнее. Я записываю!

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05.11.2023 12:58 Ответить
Навіщо це висвітлювати? Щоб росіяки заздалегідь підготували РЕБ та ППО для приземлення БПЛА від ЗСУ?
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05.11.2023 13:06 Ответить
Ну ну, цікаво коли у росії на повну запрацюють заводи з виробництва шахедів, ви теж будете трубити що це не страшно 🤦🤦🤦
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05.11.2023 15:01 Ответить
 
 