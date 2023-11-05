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Новини Війна
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Україна готує масштабну зимову атаку БпЛА, - Генштаб

зсу,безпілотник

ЗСУ готуються масштабно атакувати дронами-камікадзе територію ворога. Під ударом опиняться тимчасово окупований Крим, а також низка регіонів країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов в ексклюзивному матеріалі  Independent.

"Крим та прикордонні райони в Росії зіткнуться з новим повітряним бомбардуванням, а Київ прицілився до військових баз та інфраструктури володимира путіна", - йдеться в матеріал.

Атаки дронів ЗСУ "завдадуть чимало проблем" Росії в найближчі кілька місяців.

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Баранов зазначив Independent, що Україна хоче закріпити "значні успіхи" за останні кілька тижнів, коли деякі з критично важливих військових об'єктів і військово-морських об'єктів Росії були атаковані українськими безпілотними літальними апаратами.



Автор: 

Баранов Сергій (9) безпілотник (4357) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+65
А накуя про це трубити?
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05.11.2023 08:03 Відповісти
+33
Маякують кацапам щоб ті готувались...

Точно так як кожен день зе-гнида разом з дєрьмаком верещали "скоро наступ, скоро наступ (типу - будуйте укріплення)" і відтягували наступ під різними приводами...
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05.11.2023 08:09 Відповісти
+32
Це як наркОманський півроку трубив про пабедний наступ
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05.11.2023 08:07 Відповісти
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А накуя про це трубити?
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05.11.2023 08:03 Відповісти
Це як наркОманський півроку трубив про пабедний наступ
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05.11.2023 08:07 Відповісти
ну, так хгаспадіну баранаву, треба ж своїх попередити!!!! 😡😡
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05.11.2023 08:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o https://www.youtube.com/watch?v=AdgvTneZt1o

СРОЧНО! The New York Times о Залужном и Хоренко, POLITICO о Зеленском и переговорах
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05.11.2023 08:19 Відповісти
як офіс Вови відчитав Залужного ...
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05.11.2023 08:20 Відповісти
Готуйте, проводьте, але нах...я про це об"являти?
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05.11.2023 09:25 Відповісти
Маякують кацапам щоб ті готувались...

Точно так як кожен день зе-гнида разом з дєрьмаком верещали "скоро наступ, скоро наступ (типу - будуйте укріплення)" і відтягували наступ під різними приводами...
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05.11.2023 08:09 Відповісти
Так, за наявність українських гнид не буду дискутувати. Але й союзнички (в першу чергу америкоїди) спеціально постачали зброю піпеточно-крапельним методом, (перш за все, не були вчасно надані F-16). Тому контрнаступ захлинувся, тому ЗСУ втратили вбитими і пораненими стільки людей. Зе-гниди + зитрожопі партнери + час для рашки на підготовку та недієві санкції => маємо провал контрнаступу
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05.11.2023 09:44 Відповісти
Шо ти фігню дєрьмаковську розповсюджуєш...

Амери поставляють майже все що запрошує ВСУ та спроможні взяти ЗСУ.

Якби навіть навесні було прийнято рішення про поставки F-16, то майже рік потрібен для налагодження інфраструктури і навчанню що пілотів, що обслуги.
Тому, коли амери валували - у вас все є - чому ви не наступаєте - а з ОПи перділи - немає літаків - то дурням на вуха локшина.
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05.11.2023 11:43 Відповісти
фигню вы написали
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05.11.2023 23:48 Відповісти
глибоко продуманий і обґрунтований комент.

Здалеку видно що розумна людина написала...
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05.11.2023 23:55 Відповісти
Тому що в більшості своїй командування це клінічні дегенерати і зрадники .
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05.11.2023 08:19 Відповісти
Жуті на кацапів наганяють
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05.11.2023 08:19 Відповісти
Рейтинги падають
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05.11.2023 08:27 Відповісти
Та вже б відразу розказав і чим і звідки,і куди битимуть,і скільки дронів,якої дальності,яким зарядом,от же ж чудо
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05.11.2023 08:29 Відповісти
Цим чудакам язики поривати б.
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05.11.2023 14:22 Відповісти
Дивіться старий радянський мульт "Ограблєніє по-італьянскі"...
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05.11.2023 08:29 Відповісти
Где все знали, что Марио собирается грабить банк, и постоянно напоминали ему, включая охранника в банке, что пора уже грабить, а то задолжал всем вокруг, пора долги отдавать.
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05.11.2023 08:51 Відповісти
Як нафуя, щоб і ворог теж міг вчасно підготуватись,
ви ж бачите, що на вищих посадах у нас кремлівські адепти, треба доповісти
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05.11.2023 09:07 Відповісти
Бо він Баранов! Що прізвище нічого не говорить хоча ніколи не звертала на це уваги
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05.11.2023 09:08 Відповісти
Це - елементи психологічних спеціальних операцій, чи - державна зрада у вигляді розкриття реальних операцій, які тільки плануються?
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05.11.2023 08:03 Відповісти
Піар,і піар не генштабу,а піар влади.
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05.11.2023 08:05 Відповісти
Нема слів, досить уже балаболити
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05.11.2023 08:05 Відповісти
а шо ше готує Україна, де як і коли???? га, хгаспадін баранафф???? ***** блдь!!!!! 😡😡😡😡
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05.11.2023 08:06 Відповісти
Бо треба хоч якось рейтинг зеленої недовлади піднімати, якій летить у прірву .
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05.11.2023 08:11 Відповісти
Краще мабуть мовчки це робити, Невже це не зрозуміло?(,
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05.11.2023 08:07 Відповісти
А чего точные цели этих "атак" не огласили? Ну что бы "напугать" россиян по полной.
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05.11.2023 08:08 Відповісти
Інтріга...
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05.11.2023 08:22 Відповісти
Люди хвилюються не про дронові атаки, а про те що країною та армією керують такі довпойопи.
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05.11.2023 08:20 Відповісти
Вумний наріТ вибрав, терпіть...
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05.11.2023 08:23 Відповісти
Ну то нехай вумний наРот і терпить, чому всі інші повинні це робити?
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05.11.2023 09:04 Відповісти
Іншого наРоту у нас для нас нема. На жаль
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05.11.2023 09:06 Відповісти
11млн проголосувавших свідків сватів це не весь народ, а просто пару відсотків долпойопів більшість яких вже втікли з України.
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05.11.2023 09:13 Відповісти
11 млн.ів на пару відсотків ніяк не тягне. На жаль
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05.11.2023 09:18 Відповісти
Ну так ми ж проігнорували вибори, а Вумний наріТ ніт...
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05.11.2023 09:23 Відповісти
Піднімають бойовий дух чи відволікають від проYобів?
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05.11.2023 08:10 Відповісти
то наступ то звільнення Криму тепер атака БПЛА,а на кінець-аншлаг опу
"бенефіс шапіто".
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05.11.2023 08:12 Відповісти
Кацапи кажуть- "балтун находка для врага".... схоже не чули деякі чи це новий спосіб передати інформацію від внутрішніх ворогів?
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05.11.2023 08:15 Відповісти
Шо за треш, лаври будьонава не дають спокою? Де це бл так колись воювали щоб розказувати все наперед ворогу?
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05.11.2023 08:16 Відповісти
Держприкордонслужба
@DPSU_ua
ВІДЕО) Антидроновою рушницею прикордонники припинили «тютюновий вояж»
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05.11.2023 08:18 Відповісти
Оце написали пост і не розуміють як зганьбились.
Добре що люди в каментах почали пояснювати.
І так у нас скрізь.
Чи можна виграти війну ???

UNBR0KENко боневтікович
@unbrokenko
·
38 хв
На фронті бронікив і касок досі не вистачає, а ви рушницями за 20к баксів 200 долларові збитки у вигляді податків зупиняєте.
АНТИДРОНОВИМИ ***** РУШНИЦЯМИ у той час коли з усіх прасок виють що їх не вистачає, що треба більше, треба самим вироблять ахахахах ********
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05.11.2023 08:20 Відповісти
Я думав ми донатимо на антидрон.рушниці щоб вони рятували життя нашим Героям під Авдіївкою а виявляється що вони на стражі кармана ЗЕмародерів .
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05.11.2023 08:22 Відповісти
???? Вони працюють
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05.11.2023 08:25 Відповісти
Взагалі не бачу нічого кримінального у тому, що цігарети вироблені в Україні перекидають через кордон. Держава навпаки мала б сприяти розвитку вітчизняної економіки, бо це робочі місця тут і зараз.
А тих довпойопів, які дали зелене світло для відправки антидронових рушниць на кордон, я б виганяв би з державної служби
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05.11.2023 08:46 Відповісти
Дії цього баранова (не дарма таке прізвище) цілком вписуються в поведінку тупорилого ішака - першим щось зморозити, щоб попіатирись. Ну коли ці зелені гниди вже почнуть хоть трохи дружити з тим, що мало б бути в голові? Питання, звичайно, риторичне.
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05.11.2023 08:21 Відповісти
О, про контрнаступ пів-року трубили-все пішло коту під хвіст. Тепер починають про дронові атаки трубити-хочуть і тут в каналізацію спустити(це треба туди владу спустити!)
Наступ на сході був вдалий тому що про нього знало обмежене коло людей!
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05.11.2023 08:26 Відповісти
А тим часом мусора москалогаварящіє у Києві знущаються над військовими і показують усю свою споавжню москальстку сутність....❗️У Києві «поліцейський» побив військового ветерана прямо у відділку поліції!

Війскковий після важкого поранення був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) до Києва.
Після проходження комісії Сергій направився на вокзал де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години.

Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!.

Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.

Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми.
Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину.

***
Просто виродки.
Ну слів вже немає.
В країні вже такий бєспрєдєл, таке дно…
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05.11.2023 08:37 Відповісти
А скільки такої мусарні у тилу! Воювати кажуть нікому?https://www.youtube.com/watch?v=0uCIYrQMNQc
У Києві «поліцейський» побив військового
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05.11.2023 08:50 Відповісти
Кацап іді дамой, водкі нєт.

Для чого розповсюджувати брехливу інформацію?
По перше: поліцейський розмовляв солов'їною.
По друге: порушники комендантської години надто ви*обувалися. Хоч і військові.
По третє: поліцейський також був військовим і приймав участь у бойових діях.

Бачив відео. Поліцію повністю підтримую. Навіть якщо надавали по ниркам порушнику.
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05.11.2023 10:37 Відповісти
Необучаемые...
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05.11.2023 08:37 Відповісти
Це так як і про контрнаступ тринділи пів року? Щоб кацапня змогла підготуватися? Якщо агент не може передати інфу не помітно, то можна сказати це публічно
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05.11.2023 08:38 Відповісти
Баранов одним словом...
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05.11.2023 08:38 Відповісти
Кацап'є теж сидіти просто так не буде, тож зима буде "веселою"(((
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05.11.2023 08:40 Відповісти
Вже був "патужний вєрєсєнь". Тепер, бачу, анонсують "мощную зіму".
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05.11.2023 08:42 Відповісти
Если бы победы давались за работу языком,то мы бы уже были межгалактической империей.
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05.11.2023 09:00 Відповісти
великими буквами напишіть ...і кількість
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05.11.2023 09:05 Відповісти
Не хвались ідучи на рать!..
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05.11.2023 09:08 Відповісти
Немає слів!((
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05.11.2023 09:12 Відповісти
Очередной трёп.
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05.11.2023 09:18 Відповісти
Тут одне з двох. Або намагаються обманути і ніхто нічого не готує, або пистливі дебіли.
Х.з. що краще...
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05.11.2023 09:22 Відповісти
Вже про контрнаступ болтали. Чомусь до 2019 року дії Генштабу ніхто не знав, а зараз зібрали дебілів-генералів, які ні на що не здатні окрім болтовні.
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05.11.2023 09:24 Відповісти
Ви ще карти викладіть!А краще Лукашенко поштою вишліть , він в них розбирається!
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05.11.2023 09:28 Відповісти
Тай пуйло пречудово карти читає, особливо 17 століття
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05.11.2023 10:20 Відповісти
Так Лукашенко проффессор по картах , куд до нього пулу!
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05.11.2023 10:24 Відповісти
Це дійсно супер, алескажіть мені - роzzіяни теж такі оголошення у пресі роблять? Яка ціль подібних камінг-аутів?
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05.11.2023 09:46 Відповісти
Цензор вже можна публікувати, ТСН опублікувало. https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-policeyskiy-zhorstoko-pobiv-viyskovogo-u-viddilku-policiyi-socmerezhi-video-2443930.html https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-policeyskiy-zhorstoko-pobiv-viyskovogo-u-viddilku-policiyi-socmerezhi-video-2443930.html


Приділить трішки уваги резонансній справі. З власним баченням.
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05.11.2023 09:53 Відповісти
Дебіли бл….ь
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05.11.2023 10:07 Відповісти
Шановні - війна це брехня і маніпуляції. Раз кажуть, значить так треба. Хай кацапи тепер думають, гадають ))
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05.11.2023 10:07 Відповісти
Це що --звіт фсб,згідно оманських домовленостей? Ідіот і базіка.
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05.11.2023 10:08 Відповісти
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швец
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05.11.2023 10:08 Відповісти
Когда во главе страны артист, все превращается в шоу... А для любого шоу пиар очень важен.
Таков путь.
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05.11.2023 10:15 Відповісти
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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05.11.2023 10:29 Відповісти
Це якраз той випадок, коли прізвище характеризує його власника
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05.11.2023 10:50 Відповісти
Зимова атака! Лижи у fischersports покупаете? ( зимой же только на лыжах).
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05.11.2023 11:00 Відповісти
Того нічого не буде, бо з сьогоднішнього ранку вони вже почнуть готуватися до зустрічі.
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05.11.2023 11:07 Відповісти
Це як коли прилетіли дрони під Тверью и ізинищи скількись там ІЛів. Так потім різного рода ікспьорди ледь не 2 тижні розказували які тепер Україна має вумні т точні дрони, ледь не вся Расія тепер в небезпеці.
І шо? Пройшло вже ледь не 3 місяці, хтось чув про нові успіхи цих дронів? В тебе може бути навіть супер-пупер зброя, яка хоч самого Пуйла знищить точково, але якщо вона успішно застосовується раз у півроку, то майже ніяк не допоможе у війні.
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05.11.2023 11:31 Відповісти
Якісь барани просто... нау*я триндіти?
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05.11.2023 12:34 Відповісти
Минуточку! Будьте добры, помедленнее. Я записываю!

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05.11.2023 12:58 Відповісти
Навіщо це висвітлювати? Щоб росіяки заздалегідь підготували РЕБ та ППО для приземлення БПЛА від ЗСУ?
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05.11.2023 13:06 Відповісти
Ну ну, цікаво коли у росії на повну запрацюють заводи з виробництва шахедів, ви теж будете трубити що це не страшно 🤦🤦🤦
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05.11.2023 15:01 Відповісти
 
 