Україна готує масштабну зимову атаку БпЛА, - Генштаб

ЗСУ готуються масштабно атакувати дронами-камікадзе територію ворога. Під ударом опиняться тимчасово окупований Крим, а також низка регіонів країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов в ексклюзивному матеріалі Independent.

"Крим та прикордонні райони в Росії зіткнуться з новим повітряним бомбардуванням, а Київ прицілився до військових баз та інфраструктури володимира путіна", - йдеться в матеріал.

Атаки дронів ЗСУ "завдадуть чимало проблем" Росії в найближчі кілька місяців.

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Баранов зазначив Independent, що Україна хоче закріпити "значні успіхи" за останні кілька тижнів, коли деякі з критично важливих військових об'єктів і військово-морських об'єктів Росії були атаковані українськими безпілотними літальними апаратами.





