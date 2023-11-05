На Совете министров ОБСЕ обсудят агрессивную войну рф против Украины

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ состоится 30 ноября-1 декабря в Северной Македонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. Она пройдет в Скопье, столице Северной Македонии, с 30 ноября по 1 декабря.

Ожидаемо, что в центре внимания глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ будет агрессивная война рф против Украины.

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