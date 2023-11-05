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На Совете министров ОБСЕ обсудят агрессивную войну рф против Украины

обсе

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ состоится 30 ноября-1 декабря в Северной Македонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. Она пройдет в Скопье, столице Северной Македонии, с 30 ноября по 1 декабря.

Ожидаемо, что в центре внимания глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ будет агрессивная война рф против Украины.

Также читайте: США в ОБСЕ рассказали о зверствах россиян в Украине: Такое пренебрежение к человечности трудно представить

Автор: 

Македония (106) ОБСЕ (4885)


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2 рік повномаштабного вторгнення ОБСЄ, досі щось обговаоює, ***** це який сюр. Безхребетні організації
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05.11.2023 08:31 Ответить
Як гієна відчуває трупний сморід та біжить на нього, так ОБСЄ вже відчуває "мирні перемовини" з рф та готує збіговисько під виглядом "обговорення"
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05.11.2023 08:41 Ответить
Вони там ще не заїбались обговорювати?
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05.11.2023 09:29 Ответить
если вам кажется, что ваша жизнь лишена смысла, вспомните, что кто-то работает в ООН.
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05.11.2023 09:49 Ответить
Таим зарплати і преференції такі, що всі смисли вібразу на поверхні.
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05.11.2023 14:29 Ответить
Очікується, що в центрі уваги глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ буде агресивна війна РФ проти України.
А буває лагідна війна ??
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05.11.2023 11:02 Ответить
Ше одна бригада дармоїдів щось там обговорюють... Цікаво, а їх хтось, взагалі, коли небуть слухає?
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05.11.2023 18:31 Ответить
 
 