На Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресивну війну рф проти України
Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ 30 листопада-1 грудня у Північній Македонії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ОБСЄ.
Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 держав-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі. Вона пройде у Скоп'є, столиці Північної Македонії, з 30 листопада до 1 грудня.
Очікується, що в центрі уваги глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ буде агресивна війна РФ проти України.
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А буває лагідна війна ??