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Новини
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На Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресивну війну рф проти України

обсє

Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ 30 листопада-1 грудня у Північній Македонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ОБСЄ.

Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 держав-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі. Вона пройде у Скоп'є, столиці Північної Македонії, з 30 листопада до 1 грудня.

Очікується, що в центрі уваги глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ буде агресивна війна РФ проти України.

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Автор: 

Македонія (117) ОБСЄ (3512)


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2 рік повномаштабного вторгнення ОБСЄ, досі щось обговаоює, ***** це який сюр. Безхребетні організації
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05.11.2023 08:31 Відповісти
Як гієна відчуває трупний сморід та біжить на нього, так ОБСЄ вже відчуває "мирні перемовини" з рф та готує збіговисько під виглядом "обговорення"
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05.11.2023 08:41 Відповісти
Вони там ще не заїбались обговорювати?
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05.11.2023 09:29 Відповісти
если вам кажется, что ваша жизнь лишена смысла, вспомните, что кто-то работает в ООН.
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05.11.2023 09:49 Відповісти
Таим зарплати і преференції такі, що всі смисли вібразу на поверхні.
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05.11.2023 14:29 Відповісти
Очікується, що в центрі уваги глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ буде агресивна війна РФ проти України.
А буває лагідна війна ??
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05.11.2023 11:02 Відповісти
Ше одна бригада дармоїдів щось там обговорюють... Цікаво, а їх хтось, взагалі, коли небуть слухає?
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05.11.2023 18:31 Відповісти
 
 