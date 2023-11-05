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Враг обстреливает пограничье и пытается использовать ДРГ в Сумской области, - Госпогранслужба

рф,дрг

Враг на границе с нашим государством не прекращает обстрелов, от которых больше всего страдают Черниговская, Сумская и Харьковская области.

На Сумщине пограничники фиксируют попытки врага использовать ДРГ. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В отличие от границы с Беларусью ситуация на границе с россией значительно отличается. Она напряженная, потому что враг не прекращает обстреливать Украину со своей территории. Например, за прошлый месяц наши пограничные наряды зафиксировали около 1800 обстрелов, которые россия совершила по территории Украины. Это - по Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. Вдобавок к этому, на Сумском направлении враг пытается использовать ДРГ", - сказал Демченко.

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По его словам, украинские воины понимают угрозу применения ДРГ и максимально усиливают свое внимание, в фортификационном отношении укрепляется пограничье на максимальной близости к границе, но проводить инженерные работы непосредственно по линии границы невозможно из-за обстрелов. Для разоблачения ДРГ применяют БПЛА, мониторящие ситуацию. При обнаружении диверсантов сразу открывают огонь, и они отходят за линию границы.

По данным спикера ГПСУ, за последнее время ситуация на границе с Беларусью не изменилась и остается контролируемой со стороны ГПСУ.

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"Мы не отмечаем того, что у россии на теории РБ есть какие-то силы, способные совершить какие-то действия в отношении Украины. Какое-то время назад россия вывела из Беларуси свои подразделения, находившиеся на беларусских полигонах, где проходили обучение или подготовку. В рамках новых ротаций рф в РБ военных не завозит", - добавил спикер ГПСУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6587) Сумская область (3340) Демченко Андрей (298) ДРГ (104)


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Любі цензорята, зробіть щоб можно було заходить на сайт через фейсбук. Непрацює ця функція уже тривалий час
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05.11.2023 11:01 Ответить
Єдині новини? Усі знають про усе, та іще з ноткою брехні
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05.11.2023 11:07 Ответить
Лізуть і лізуть! Отримали по пиці і всеодно лізуть. Наче щури з тонучого корабля.
І тут проблема не у путіні, шойгу чи патрушеві з герасимовим. Це усі московити. Та сама ситуація в Секторі Гази: ХАМАС=Палестина. І знищити тероризм що там, що на московії, при цьому не чіпати так зване "мирне населення", просто не можливо.
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05.11.2023 11:17 Ответить
Безвізовий режим також зроби свою справу.Ну тепеер,може коли в ЄС вступить Україна ,то змусять закрити кордон,якщо війна з 2014року не навчила.
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05.11.2023 11:23 Ответить
Постійні обстріли і дрг але не зона бойових дій 👍
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05.11.2023 11:31 Ответить
Треба не відганяти вогнем. Трошки почекати. Відрізати від "дороги дАмой", і знищити. Або полонити. Треба міняти тактику боротьби з ворогом. Пасивна оборона призводить до нарощування бажання ворога лізти і лізти. Повторюємо помилки "перемир'я на Донбасі". І що в підсумку маємо ? Ворог знахбнів, бачачи беззубість України. Пішли вабанк - війною.
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05.11.2023 12:11 Ответить
Характерно що на кордоні офіційно нема бойових дій, лише стабілізаційні. А це бойові і виплати родинам загиблих, котрих дуже і дуже багато.
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05.11.2023 12:30 Ответить
 
 