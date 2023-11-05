Враг обстреливает пограничье и пытается использовать ДРГ в Сумской области, - Госпогранслужба

Враг на границе с нашим государством не прекращает обстрелов, от которых больше всего страдают Черниговская, Сумская и Харьковская области.

На Сумщине пограничники фиксируют попытки врага использовать ДРГ. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В отличие от границы с Беларусью ситуация на границе с россией значительно отличается. Она напряженная, потому что враг не прекращает обстреливать Украину со своей территории. Например, за прошлый месяц наши пограничные наряды зафиксировали около 1800 обстрелов, которые россия совершила по территории Украины. Это - по Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. Вдобавок к этому, на Сумском направлении враг пытается использовать ДРГ", - сказал Демченко.

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По его словам, украинские воины понимают угрозу применения ДРГ и максимально усиливают свое внимание, в фортификационном отношении укрепляется пограничье на максимальной близости к границе, но проводить инженерные работы непосредственно по линии границы невозможно из-за обстрелов. Для разоблачения ДРГ применяют БПЛА, мониторящие ситуацию. При обнаружении диверсантов сразу открывают огонь, и они отходят за линию границы.

По данным спикера ГПСУ, за последнее время ситуация на границе с Беларусью не изменилась и остается контролируемой со стороны ГПСУ.

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"Мы не отмечаем того, что у россии на теории РБ есть какие-то силы, способные совершить какие-то действия в отношении Украины. Какое-то время назад россия вывела из Беларуси свои подразделения, находившиеся на беларусских полигонах, где проходили обучение или подготовку. В рамках новых ротаций рф в РБ военных не завозит", - добавил спикер ГПСУ.