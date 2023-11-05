Около Авдеевки за последние сутки ВСУ ликвидировали 212 российских захватчиков

Армия рф в минувшие сутки продолжила наступление в районе Авдеевки, оккупанты активно подтягивают свои резервы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наши воины успешно противодействуют всем атакам врага. Замечу, что каких-то стратегических успехов россияне не достигли. Что касается ситуации возле Авдеевки, то там оккупанты активно подтягивают свои резервы. И ежедневно несут большие потери в живой силе. Только за минувшие сутки на этом направлении российские оккупанты потеряли 212 человек", - сказал Фитьо.

По его словам, сейчас на всех направлениях российские военные как можно больше привлекают военную технику для обеспечения своих штурмовых действий, потому что понимают, что вскоре пойдут дожди, которые усложнят продвижение по бездорожью.

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"На Лимано-Купянском направлении враг пытается найти слабые места в нашей обороне. Там не прекращаются его атаки. За минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений, также оккупанты совершили один авиаудар и применили 11 дронов-камикадзе. Цель россиян - неизменна, и заключается в захвате Купянска, так как это крупный узловой центр", - добавил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск.