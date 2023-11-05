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Новости Война
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Около Авдеевки за последние сутки ВСУ ликвидировали 212 российских захватчиков

война,Всу

Армия рф в минувшие сутки продолжила наступление в районе Авдеевки, оккупанты активно подтягивают свои резервы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наши воины успешно противодействуют всем атакам врага. Замечу, что каких-то стратегических успехов россияне не достигли. Что касается ситуации возле Авдеевки, то там оккупанты активно подтягивают свои резервы. И ежедневно несут большие потери в живой силе. Только за минувшие сутки на этом направлении российские оккупанты потеряли 212 человек", - сказал Фитьо.

По его словам, сейчас на всех направлениях российские военные как можно больше привлекают военную технику для обеспечения своих штурмовых действий, потому что понимают, что вскоре пойдут дожди, которые усложнят продвижение по бездорожью.

Смотрите: Атака российских войск на Авдеевку. ВИДЕО

"На Лимано-Купянском направлении враг пытается найти слабые места в нашей обороне. Там не прекращаются его атаки. За минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений, также оккупанты совершили один авиаудар и применили 11 дронов-камикадзе. Цель россиян - неизменна, и заключается в захвате Купянска, так как это крупный узловой центр", - добавил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск.

Автор: 

армия РФ (19715) уничтожение (7280) Авдеевка (2444)


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ТелеМарафет он и есть ТелеМарафет. Во заливают ... как можно было мертвых ордынцев посчитать с точностью до одного жмура? Мели ЗЕемеля, пока твоя зелёная неделя! ГАНЬБА!
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05.11.2023 12:45 Ответить
Круглым цифрам мало доверия.
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05.11.2023 13:46 Ответить
Можливо, ОСНАЗ ВСУ перехопив повідомлення орків у вищі штаби про свої втрати, тоді все ОК
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05.11.2023 14:54 Ответить
 
 