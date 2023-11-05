Атака российских войск на Авдеевку. ВИДЕО

Сводной группой "Luftwaffe" роты ударных БПАК 129-й отдельной бригады территориальной обороны во взаимодействии с бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ", средствами огневого поражения старшего начальника ОСГВ "Таврія" и группой FPV был обнаружен и уничтожен 2С4 "Тюльпан" с расчетом. Также наши воины повредили вражескую самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и ВВС-1А "Сонцепек", бойцы ликвидировали личный состав россиян численностью до роты.

Об этом идет речь в репортаже главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на ютуб-канале Бутусов Плюс.

"Только за 10 октября было обнаружено, отслежено и отработано на запрет действия более 85 единиц техники противника с личным составом в колоннах от 3-х до 35-ти. Группа "Luftwaffe" обеспечила непрерывную картину поля боя всеми экипажами 24/7", - говорится в сообщении под видео.

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