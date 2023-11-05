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Атака российских войск на Авдеевку. ВИДЕО

Сводной группой "Luftwaffe" роты ударных БПАК 129-й отдельной бригады территориальной обороны во взаимодействии с бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ", средствами огневого поражения старшего начальника ОСГВ "Таврія" и группой FPV был обнаружен и уничтожен 2С4 "Тюльпан" с расчетом. Также наши воины повредили вражескую самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и ВВС-1А "Сонцепек", бойцы ликвидировали личный состав россиян численностью до роты.

Об этом идет речь в репортаже главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на ютуб-канале Бутусов Плюс.

"Только за 10 октября было обнаружено, отслежено и отработано на запрет действия более 85 единиц техники противника с личным составом в колоннах от 3-х до 35-ти. Группа "Luftwaffe" обеспечила непрерывную картину поля боя всеми экипажами 24/7", - говорится в сообщении под видео.

Также читайте: рф потеряла примерно 200 единиц бронетехники во время штурма Авдеевки, - британская разведка

Автор: 

Бутусов Юрий (4386) Авдеевка (2444)


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Чую через своїх родичів та друзів натужні невдоволення чималої частини проросійських жителів Донецька щодо того,що окупанти не в змозі взяти Авдіївку вже 10-й рік.Бо саме Авдіївка - загроза рашистам в деокупації ближчим часом мого рідного Донецька.Слава ЗСУ та її місцевим патріотам!
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05.11.2023 09:57 Ответить
Підтверждую. З Авдіївки ведеться контрбатарейни вогонь та знищення виявленних точок скупчення кацапів в Київському районі міста (в першу чергу). Прорашистським мешканцям це дуже недовподоби. Їх там піднакрутили з потужним наступом кацавермахту, було піднесення, а на виході не те, що очікувалось.
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05.11.2023 16:07 Ответить
Да-а-а... Під таким наглядом ніякі несподівані атаки неможливо проводити.
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05.11.2023 10:55 Ответить
интересно, а где прятался весь это металлолом до этапа начала атаки? неужели нет никакой возможности срывать рашистский замысел атаки упреждающим уничтожением техники?
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05.11.2023 16:21 Ответить
 
 