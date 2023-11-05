Атака російських військ на Авдіївку. ВIДЕО

Зведеною групою "Luftwaffe" роти ударних БПАК 129-ої окремої бригади територіальної оборони у взаємодії з бійцями 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", засобами вогневого ураження старшого начальника ОСУВ "Таврія" та групою FPV було виявлено та знищено 2С4 "Тюльпан" з розрахунком. До того ж наші воїні пошкодили ворожу самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та ВВС-1А "Сонцепьок", Бійці ліквідували особовий склад росіян чисельністю до роти.

Про це йдеться у репортажі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

"Тільки за 10 жовтня було виявлено, прослідковано та відпрацьовано на заборону дії більш ніж 85 одиниць техніки противника з особовим складом в колонах від 3-х до 35-ти. Група "Luftwaffe" забезпечила безперервну картину поля бою всіма екіпажами 24/7", - йдеться у дописі під відео.

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