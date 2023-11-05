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Атака російських військ на Авдіївку. ВIДЕО

Зведеною групою "Luftwaffe" роти ударних БПАК 129-ої окремої бригади територіальної оборони у взаємодії з бійцями 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", засобами вогневого ураження старшого начальника ОСУВ "Таврія" та групою FPV було виявлено та знищено 2С4 "Тюльпан" з розрахунком. До того ж наші воїні пошкодили ворожу самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та ВВС-1А "Сонцепьок", Бійці ліквідували особовий склад росіян чисельністю до роти.

Про це йдеться у репортажі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

"Тільки за 10 жовтня було виявлено, прослідковано та відпрацьовано на заборону дії більш ніж 85 одиниць техніки противника з особовим складом в колонах від 3-х до 35-ти. Група "Luftwaffe" забезпечила безперервну картину поля бою всіма екіпажами 24/7", - йдеться у дописі під відео.

Дивіться: У російському Ростові-на-Дону було чути вибухи. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3617) Авдіївка (2342)


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Чую через своїх родичів та друзів натужні невдоволення чималої частини проросійських жителів Донецька щодо того,що окупанти не в змозі взяти Авдіївку вже 10-й рік.Бо саме Авдіївка - загроза рашистам в деокупації ближчим часом мого рідного Донецька.Слава ЗСУ та її місцевим патріотам!
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05.11.2023 09:57 Відповісти
Підтверждую. З Авдіївки ведеться контрбатарейни вогонь та знищення виявленних точок скупчення кацапів в Київському районі міста (в першу чергу). Прорашистським мешканцям це дуже недовподоби. Їх там піднакрутили з потужним наступом кацавермахту, було піднесення, а на виході не те, що очікувалось.
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05.11.2023 16:07 Відповісти
Да-а-а... Під таким наглядом ніякі несподівані атаки неможливо проводити.
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05.11.2023 10:55 Відповісти
интересно, а где прятался весь это металлолом до этапа начала атаки? неужели нет никакой возможности срывать рашистский замысел атаки упреждающим уничтожением техники?
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05.11.2023 16:21 Відповісти
 
 