У російському Ростові-на-Дону було чути вибухи. ВIДЕО

У російському Ростові-на-Дону місцеві жителі повідомляють про вибухи пізнім вечором 34 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

російські Telegram-канали виклали відео з вибухом у Ростові-на-Дону.

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада заявила про роботу ППО під Курськом