УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10129 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
9 350 17

У російському Ростові-на-Дону було чути вибухи. ВIДЕО

У російському Ростові-на-Дону місцеві жителі повідомляють про вибухи пізнім вечором 34 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

російські Telegram-канали виклали відео з вибухом у Ростові-на-Дону.

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада заявила про роботу ППО під Курськом

Автор: 

вибух (4526) росія (66125)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
05.11.2023 00:53 Відповісти
+12
Знов пару шибок вибито? Коли потвори у владі почнуть нарешті масово виробляти чи купувати , щоб серьозну шкоду наносити
показати весь коментар
05.11.2023 00:40 Відповісти
+7
Це не петиція,котра не можлива зараз в Україні! Давайте просто кожен підтримає на блозі Швеця, де він ,доречі ,дає повністю історію цієї групи військ та заслуги її воїнів та командуючого Хоренко .
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швець
https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
показати весь коментар
05.11.2023 01:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знов пару шибок вибито? Коли потвори у владі почнуть нарешті масово виробляти чи купувати , щоб серьозну шкоду наносити
показати весь коментар
05.11.2023 00:40 Відповісти
Навіщо писати маячню
показати весь коментар
05.11.2023 03:53 Відповісти
Що значить маячню? Це вiйна, а не маячня.
показати весь коментар
05.11.2023 08:00 Відповісти
не спать!
показати весь коментар
05.11.2023 00:49 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 00:53 Відповісти
пшьол вон подлячина
показати весь коментар
05.11.2023 01:24 Відповісти
Це не петиція,котра не можлива зараз в Україні! Давайте просто кожен підтримає на блозі Швеця, де він ,доречі ,дає повністю історію цієї групи військ та заслуги її воїнів та командуючого Хоренко .
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швець
https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
показати весь коментар
05.11.2023 01:22 Відповісти
підари ці -дєрьмаки,умєрови,зеленські!
показати весь коментар
05.11.2023 01:33 Відповісти
Ганапольский на своїй для Рашки «Ганапольськой правда» в суботу - йому на його дзвінок на Банкову там пояснили , чому Зеленський заперечив в суботу слова Залужного про патовість ситуації: тому що !!!!! образився на те ,що Залужний вийшов на ЕКОНОМІСТ без його дозволу .

ТОБТО, ВІН ЩЕ Й НА ГЕНЕРАЛІ КОМАНДЮЧОГО ССО абідку сиграл?
показати весь коментар
05.11.2023 07:03 Відповісти
34 листопада, а це коли?
показати весь коментар
05.11.2023 03:54 Відповісти
После миллиардв деревьев
показати весь коментар
05.11.2023 05:48 Відповісти
У Цензора новий календар?
показати весь коментар
05.11.2023 06:00 Відповісти
Хтось пiтарду кинув
показати весь коментар
05.11.2023 07:27 Відповісти
У США порахували кількість жертв у разі ядерного удару по https://patrioty.org.ua/politic/u-ssha-porakhuvaly-kilkist-zhertv-u-razi-iadernoho-udaru-po-moskvi-i-sankt-peterburhu-489787.html Москві і Санкт-Петербургу.
показати весь коментар
05.11.2023 07:58 Відповісти
Гойда!!!
показати весь коментар
05.11.2023 09:03 Відповісти
 
 