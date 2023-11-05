У російському Ростові-на-Дону було чути вибухи. ВIДЕО
У російському Ростові-на-Дону місцеві жителі повідомляють про вибухи пізнім вечором 34 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .
російські Telegram-канали виклали відео з вибухом у Ростові-на-Дону.
На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.
Топ коментарі
+21 Олександр Дніпро
показати весь коментар05.11.2023 00:53 Відповісти Посилання
+12 Deceiver Deceiver
показати весь коментар05.11.2023 00:40 Відповісти Посилання
+7 Наталия Гончар
показати весь коментар05.11.2023 01:22 Відповісти Посилання
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Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швець
https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
ТОБТО, ВІН ЩЕ Й НА ГЕНЕРАЛІ КОМАНДЮЧОГО ССО абідку сиграл?