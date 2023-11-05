В российском Ростове-на-Дону были слышны взрывы. ВИДЕО
В российском Ростове-на-Дону местные жители сообщают о взрывах поздним вечером 4 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Российские Telegram-каналы выложили видео с взрывом в Ростове-на-Дону.
В настоящее время официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.
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Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швець
https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
ТОБТО, ВІН ЩЕ Й НА ГЕНЕРАЛІ КОМАНДЮЧОГО ССО абідку сиграл?