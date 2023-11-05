РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11287 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
9 350 17

В российском Ростове-на-Дону были слышны взрывы. ВИДЕО

В российском Ростове-на-Дону местные жители сообщают о взрывах поздним вечером 4 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Российские Telegram-каналы выложили видео с взрывом в Ростове-на-Дону.

В настоящее время официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

Читайте также: В россии прошли неудачные испытания ракет-носителей ядерного оружия "Ярс" и "Булава", - ГУР

Автор: 

взрыв (6814) россия (96231)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
05.11.2023 00:53 Ответить
+12
Знов пару шибок вибито? Коли потвори у владі почнуть нарешті масово виробляти чи купувати , щоб серьозну шкоду наносити
показать весь комментарий
05.11.2023 00:40 Ответить
+7
Це не петиція,котра не можлива зараз в Україні! Давайте просто кожен підтримає на блозі Швеця, де він ,доречі ,дає повністю історію цієї групи військ та заслуги її воїнів та командуючого Хоренко .
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швець
https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
показать весь комментарий
05.11.2023 01:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов пару шибок вибито? Коли потвори у владі почнуть нарешті масово виробляти чи купувати , щоб серьозну шкоду наносити
показать весь комментарий
05.11.2023 00:40 Ответить
Навіщо писати маячню
показать весь комментарий
05.11.2023 03:53 Ответить
Що значить маячню? Це вiйна, а не маячня.
показать весь комментарий
05.11.2023 08:00 Ответить
не спать!
показать весь комментарий
05.11.2023 00:49 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2023 00:53 Ответить
пшьол вон подлячина
показать весь комментарий
05.11.2023 01:24 Ответить
Це не петиція,котра не можлива зараз в Україні! Давайте просто кожен підтримає на блозі Швеця, де він ,доречі ,дає повністю історію цієї групи військ та заслуги її воїнів та командуючого Хоренко .
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швець
https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
показать весь комментарий
05.11.2023 01:22 Ответить
підари ці -дєрьмаки,умєрови,зеленські!
показать весь комментарий
05.11.2023 01:33 Ответить
Ганапольский на своїй для Рашки «Ганапольськой правда» в суботу - йому на його дзвінок на Банкову там пояснили , чому Зеленський заперечив в суботу слова Залужного про патовість ситуації: тому що !!!!! образився на те ,що Залужний вийшов на ЕКОНОМІСТ без його дозволу .

ТОБТО, ВІН ЩЕ Й НА ГЕНЕРАЛІ КОМАНДЮЧОГО ССО абідку сиграл?
показать весь комментарий
05.11.2023 07:03 Ответить
34 листопада, а це коли?
показать весь комментарий
05.11.2023 03:54 Ответить
После миллиардв деревьев
показать весь комментарий
05.11.2023 05:48 Ответить
У Цензора новий календар?
показать весь комментарий
05.11.2023 06:00 Ответить
Хтось пiтарду кинув
показать весь комментарий
05.11.2023 07:27 Ответить
У США порахували кількість жертв у разі ядерного удару по https://patrioty.org.ua/politic/u-ssha-porakhuvaly-kilkist-zhertv-u-razi-iadernoho-udaru-po-moskvi-i-sankt-peterburhu-489787.html Москві і Санкт-Петербургу.
показать весь комментарий
05.11.2023 07:58 Ответить
Гойда!!!
показать весь комментарий
05.11.2023 09:03 Ответить
 
 