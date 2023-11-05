В российском Ростове-на-Дону были слышны взрывы. ВИДЕО

В российском Ростове-на-Дону местные жители сообщают о взрывах поздним вечером 4 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Российские Telegram-каналы выложили видео с взрывом в Ростове-на-Дону.

В настоящее время официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

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