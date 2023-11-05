В Одессе слышны взрывы, Воздушные силы информируют о ракетной опасности

В Одессе слышны взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"ВНИМАНИЕ! Одесчина - ракетная опасность!", - говорится в сообщении.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" - пишет в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Больше информации пока не известно.

Читайте также: Взрывы в Одессе: рашисты ударили ракетами по судоремонтному заводу, повреждены админздание и техника предприятия, двое раненых