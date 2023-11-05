В Одессе слышны взрывы, Воздушные силы информируют о ракетной опасности
В Одессе слышны взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"ВНИМАНИЕ! Одесчина - ракетная опасность!", - говорится в сообщении.
"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" - пишет в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Больше информации пока не известно.
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+4 Igor Mazut
показать весь комментарий05.11.2023 15:58 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий05.11.2023 15:52 Ответить Ссылка
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адесса єто атдєльноє мєсто, со своєй культурой.
чи нє? що там оті євреї, з адесси, мотиляють туда сюда, між тельавівом та варшавою?