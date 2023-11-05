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В Одессе слышны взрывы, Воздушные силы информируют о ракетной опасности

онікс

В Одессе слышны взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"ВНИМАНИЕ! Одесчина - ракетная опасность!", - говорится в сообщении.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" - пишет в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Больше информации пока не известно.

Читайте также: Взрывы в Одессе: рашисты ударили ракетами по судоремонтному заводу, повреждены админздание и техника предприятия, двое раненых

Автор: 

взрыв (6814) Одесса (7929) ракеты (3620)


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Топ комментарии
+4
Второй год войны скоро закончится а наши партнёры даже ПВО боятся дать
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05.11.2023 15:58 Ответить
+4
Тримайтеся... А у нас давненько нічого не було. Але я не наївний: впевнений - накопичують ракети і чекають морозів
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05.11.2023 16:51 Ответить
+3
один был, минут десять назад
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05.11.2023 15:52 Ответить
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один был, минут десять назад
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05.11.2023 15:52 Ответить
Тримайтеся... А у нас давненько нічого не було. Але я не наївний: впевнений - накопичують ракети і чекають морозів
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05.11.2023 16:51 Ответить
говорят договорняк есть. Они не трогают ракетными обстрелами, мы не кошмарим их аэропорты дронами
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05.11.2023 23:03 Ответить
Не знаю, сперечатися не буду. Але і вас записувати у вороги народу теж не буду. Бо сам є учасником бойових дій - багато чого від нас не залежить
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05.11.2023 23:22 Ответить
Второй год войны скоро закончится а наши партнёры даже ПВО боятся дать
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05.11.2023 15:58 Ответить
Не знаю чего ваши партнери боятися, наши регулярно дают ПВО
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05.11.2023 16:59 Ответить
непогана порада, але останнім часом перебувати в безпечному місці на початок прильотів майже неможливо - вибухи лунають за мить до початку самої тривоги. а потім зазвичай бігти вже нікуди і не треба...
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05.11.2023 16:38 Ответить
Мабуть щось балістичне чи надзвукове.
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05.11.2023 16:59 Ответить
"Онікси" летять над поверхнею моря і майже невидимі для радарів
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05.11.2023 17:15 Ответить
на цей раз більше схоже на калібри...
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05.11.2023 17:17 Ответить
Звісно вам видніше
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05.11.2023 17:20 Ответить
помилився, пишуть про х-31п... трохи менша, та веде охоту на рлс... якщо так - вночі може бути продовження((
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05.11.2023 18:18 Ответить
нєнє!
адесса єто атдєльноє мєсто, со своєй культурой.
чи нє? що там оті євреї, з адесси, мотиляють туда сюда, між тельавівом та варшавою?
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05.11.2023 18:43 Ответить
Був всього один не дуже сильний вибух південніше Чорноморська і це все. Ніяких вибухів в Одесі і близько не було. У когось вже від страху звукові галюцинації.
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05.11.2023 19:35 Ответить
Коли прилітало в Затоку, теж непогано було чутно... Над морем звук долає відстані без перешкод... Але інфополе стає більш розмитим. Коли вітання передали судноремонтному, чомусь писали про Одесу, але ж це було не там...
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05.11.2023 20:15 Ответить
 
 