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Новини
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В Одесі чути вибухи, Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку

онікс

В Одесі чути вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"УВАГА! Одещина - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", - пише у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Більше інформації наразі не відомо.

Також читайте: росія має достатній ракетний потенціал, може одночасно запустити до 56 ракет "Калібр", - ОК "Південь"

Автор: 

вибух (4526) Одеса (5507) ракети (4078)


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Топ коментарі
+4
Второй год войны скоро закончится а наши партнёры даже ПВО боятся дать
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05.11.2023 15:58 Відповісти
+4
Тримайтеся... А у нас давненько нічого не було. Але я не наївний: впевнений - накопичують ракети і чекають морозів
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05.11.2023 16:51 Відповісти
+3
один был, минут десять назад
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05.11.2023 15:52 Відповісти
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один был, минут десять назад
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05.11.2023 15:52 Відповісти
Тримайтеся... А у нас давненько нічого не було. Але я не наївний: впевнений - накопичують ракети і чекають морозів
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05.11.2023 16:51 Відповісти
говорят договорняк есть. Они не трогают ракетными обстрелами, мы не кошмарим их аэропорты дронами
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05.11.2023 23:03 Відповісти
Не знаю, сперечатися не буду. Але і вас записувати у вороги народу теж не буду. Бо сам є учасником бойових дій - багато чого від нас не залежить
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05.11.2023 23:22 Відповісти
Второй год войны скоро закончится а наши партнёры даже ПВО боятся дать
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05.11.2023 15:58 Відповісти
Не знаю чего ваши партнери боятися, наши регулярно дают ПВО
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05.11.2023 16:59 Відповісти
непогана порада, але останнім часом перебувати в безпечному місці на початок прильотів майже неможливо - вибухи лунають за мить до початку самої тривоги. а потім зазвичай бігти вже нікуди і не треба...
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05.11.2023 16:38 Відповісти
Мабуть щось балістичне чи надзвукове.
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05.11.2023 16:59 Відповісти
"Онікси" летять над поверхнею моря і майже невидимі для радарів
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05.11.2023 17:15 Відповісти
на цей раз більше схоже на калібри...
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05.11.2023 17:17 Відповісти
Звісно вам видніше
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05.11.2023 17:20 Відповісти
помилився, пишуть про х-31п... трохи менша, та веде охоту на рлс... якщо так - вночі може бути продовження((
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05.11.2023 18:18 Відповісти
нєнє!
адесса єто атдєльноє мєсто, со своєй культурой.
чи нє? що там оті євреї, з адесси, мотиляють туда сюда, між тельавівом та варшавою?
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05.11.2023 18:43 Відповісти
Був всього один не дуже сильний вибух південніше Чорноморська і це все. Ніяких вибухів в Одесі і близько не було. У когось вже від страху звукові галюцинації.
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05.11.2023 19:35 Відповісти
Коли прилітало в Затоку, теж непогано було чутно... Над морем звук долає відстані без перешкод... Але інфополе стає більш розмитим. Коли вітання передали судноремонтному, чомусь писали про Одесу, але ж це було не там...
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05.11.2023 20:15 Відповісти
 
 