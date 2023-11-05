В Одесі чути вибухи, Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку

В Одесі чути вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"УВАГА! Одещина - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", - пише у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Більше інформації наразі не відомо.

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