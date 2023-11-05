В Одесі чути вибухи, Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку
В Одесі чути вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"УВАГА! Одещина - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.
"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", - пише у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Більше інформації наразі не відомо.
Топ коментарі
+4 Igor Mazut
показати весь коментар05.11.2023 15:58 Відповісти Посилання
+4 Евгений Magirus
показати весь коментар05.11.2023 16:51 Відповісти Посилання
+3 alexandr shamov
показати весь коментар05.11.2023 15:52 Відповісти Посилання
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адесса єто атдєльноє мєсто, со своєй культурой.
чи нє? що там оті євреї, з адесси, мотиляють туда сюда, між тельавівом та варшавою?