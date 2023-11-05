Россияне ударили из беспилотника по Бериславу Херсонской области, двое раненых
Оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство вблизи магазина в Бериславе Херсонской области, два человека ранены.
Об этом в фейсбуке сообщила Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия из беспилотника ударила по Бериславу. Около 15:00 оккупанты сбросили взрывной предмет возле продуктового магазина. Пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 61-летнего мужчины диагностировали ранения руки, а у 53-летнего – травмы ног. Пострадавшие находятся в больнице, где медики оказывают им помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль