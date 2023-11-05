Россияне ударили из беспилотника по Бериславу Херсонской области, двое раненых

Оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство вблизи магазина в Бериславе Херсонской области, два человека ранены.

Об этом в фейсбуке сообщила Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия из беспилотника ударила по Бериславу. Около 15:00 оккупанты сбросили взрывной предмет возле продуктового магазина. Пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 61-летнего мужчины диагностировали ранения руки, а у 53-летнего – травмы ног. Пострадавшие находятся в больнице, где медики оказывают им помощь.

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