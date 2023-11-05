УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8391 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
701 0

Росіяни вдарили з безпілотника по Бериславу на Херсонщині, двоє поранених

вибух

Окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій поблизу магазину у Бериславі на Херсонщині, двоє осіб поранені.

Про це у фейсбуці повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ. 

"Російська армія з безпілотника вдарила по Бериславу. Близько 15:00 окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей", - Ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у 61-річного чоловіка діагностували поранення руки, а у 53-річного – травми ніг. Постраждалі знаходяться у лікарні, де медики надають їм допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

обстріл (29262) Берислав (194) Херсонська область (5888)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 