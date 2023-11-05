Росіяни вдарили з безпілотника по Бериславу на Херсонщині, двоє поранених

Окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій поблизу магазину у Бериславі на Херсонщині, двоє осіб поранені.

Про це у фейсбуці повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія з безпілотника вдарила по Бериславу. Близько 15:00 окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей", - Ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у 61-річного чоловіка діагностували поранення руки, а у 53-річного – травми ніг. Постраждалі знаходяться у лікарні, де медики надають їм допомогу.

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