Росіяни вдарили з безпілотника по Бериславу на Херсонщині, двоє поранених
Окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій поблизу магазину у Бериславі на Херсонщині, двоє осіб поранені.
Про це у фейсбуці повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія з безпілотника вдарила по Бериславу. Близько 15:00 окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей", - Ідеться в повідомленні.
Зазначається, що у 61-річного чоловіка діагностували поранення руки, а у 53-річного – травми ніг. Постраждалі знаходяться у лікарні, де медики надають їм допомогу.
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