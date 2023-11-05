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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби противник атакував деокуповані території з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу поліція Херсонщини зафіксувала 9 воєнних злочинів російських окупантів, загинули 2 людини, ще 7 поранені.

У Зміївці близько опівдня окупанти скинули з БпЛА вибуховий заряд. В результаті вибуху травми отримав 52-річний місцевий житель. В тяжкому стані його госпіталізували до лікарні. У Качкарівці в результаті обстрілу поранено 62-річного місцевого жителя. 

У Бериславі ворог скинув з БпЛА боєприпас, травми отримали 43-річний поліцейський і 47-річний місцевий житель. З численними пораненнями їх доправили до лікарні.

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обстріл (29262) Херсон (3445) Херсонська область (5888)


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