Наслідки обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Минулої доби противник атакував деокуповані території з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА.
Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу поліція Херсонщини зафіксувала 9 воєнних злочинів російських окупантів, загинули 2 людини, ще 7 поранені.
У Зміївці близько опівдня окупанти скинули з БпЛА вибуховий заряд. В результаті вибуху травми отримав 52-річний місцевий житель. В тяжкому стані його госпіталізували до лікарні. У Качкарівці в результаті обстрілу поранено 62-річного місцевого жителя.
У Бериславі ворог скинув з БпЛА боєприпас, травми отримали 43-річний поліцейський і 47-річний місцевий житель. З численними пораненнями їх доправили до лікарні.
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