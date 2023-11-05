Последствия обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки противник атаковал деоккупированные территории из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БПЛА.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки полиция Херсонщины зафиксировала 9 военных преступлений российских оккупантов, погибли 2 человека, еще 7 ранены.

В Змиевке около полудня оккупанты сбросили с БПЛА взрывной заряд. В результате взрыва травмы получил 52-летний местный житель. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. В Качкаровке в результате обстрела ранен 62-летний местный житель.

В Бериславе враг сбросил с БПЛА боеприпас, травмы получили 43-летний полицейский и 47-летний местный житель. С многочисленными ранениями их доставили в больницу.

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