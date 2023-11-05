Мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, что он не может управлять этой войной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не может управлять этой войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на NBC.

Отвечая на вопрос ведущей на канале NBC, что "бывший президент Трамп заявил, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну", Зеленский ответил: "Я приглашаю президента Трампа, если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной".

"Он не может принести мир из-за Путина. Если вы не готовы отдать нашу независимость, он не сможет с этим справиться. Да, ему очень рады. Он может приехать в Украину", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, у него не было контактов с Трампом после того, как он покинул пост президента.

"Нет, не было. Вот почему ему очень рады", - сказал Зеленский.