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Мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, что он не может управлять этой войной, - Зеленский

трамп,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не может управлять этой войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на NBC.

Отвечая на вопрос ведущей на канале NBC, что "бывший президент Трамп заявил, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну", Зеленский ответил: "Я приглашаю президента Трампа, если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной".

"Он не может принести мир из-за Путина. Если вы не готовы отдать нашу независимость, он не сможет с этим справиться. Да, ему очень рады. Он может приехать в Украину", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, у него не было контактов с Трампом после того, как он покинул пост президента.

"Нет, не было. Вот почему ему очень рады", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) Трамп Дональд (5682)


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Топ комментарии
+71
Блд, не давайте Вові говорити без папірчика....
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05.11.2023 18:57 Ответить
+58
Дурачок. І повний неадекват.
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05.11.2023 18:58 Ответить
+46
ПАСМАТРЕТЬ В ГЛАЗА ТРАМПУ - 2 СЕЗОН стощего на коленях клована ( С Трампом можна й стоячи)
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05.11.2023 18:57 Ответить
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Страница 3 из 3
Мені треба 24 хвилини, щоб пояснити Трампу ...
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А разве Зеленский свободно владеет английским?
А если с переводчиком, то тот язык и голову себе сломает, чтобы понять, что говорит Зеля.
Тем более в течении 24 минут.
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05.11.2023 22:33 Ответить
А гугло-перекладач навіщо?! Хай і герр Трумп відчує пекельні лінгвістичні борошна перекладу!
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06.11.2023 00:14 Ответить
та то вже рівень катівень гестапо)))
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06.11.2023 02:49 Ответить

Ніт. До гестапо це ще не дотягує.
От якби через гугло-перекладач та включити Поплавського, то якраз би дотягнуло!
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06.11.2023 17:23 Ответить
Вова , краще йди зі своєі посади разом з Єрмаком ,
а Трампу пояснять і без тебе , вискочка 😠
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05.11.2023 22:34 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/38462 Борислав Береза :

Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.

На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
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05.11.2023 22:35 Ответить
Соперники достоины друг другу.
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05.11.2023 22:36 Ответить
буратінка, все, що тобі потрібно, це міцна мотузка та шмат мила!
Але спочатку випусти з в'язниці Червінського, поверни назад Хоренка, Марченка, Кривоноса, оголоси загальну мобілізацію!
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05.11.2023 22:45 Ответить
І Ви підете тоді на фронт ?
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06.11.2023 07:54 Ответить
Так - так, звісно ... Тебе треба перевести в палату до великих мислітелів, бо державних діячів ти вже переріс...
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05.11.2023 22:47 Ответить
Коли він вже заткнеться?
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05.11.2023 22:59 Ответить
Та да ,так і є Зебіли з вами не безпечно жити однією Країною . Від вас вмирають нормальні люди,
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05.11.2023 23:01 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVfDznEjIqRRdOf-0-493r2pDQV5jEFHG8z3BYr0vg74Ysyo3-KOfm0s3gnrOctnN3UHfqUHM3lmQeJcNIoFASBbgCzaRga36GGefX6GPFG3GHLg4kgsO1O_Az5iFkmfHTfVOj67IjovCpIMKVbfFNIF8MD75GjaHyptWHO4MvWuVvpPqva3WiDJvPRAa8N2vo&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid05yg2DBukhetefNsRhWTmk6kvA5rtMux7sAPst8E9jZnVZUSCQF9kBnfNWdhQPEGFl?__cft__[0]=AZVfDznEjIqRRdOf-0-493r2pDQV5jEFHG8z3BYr0vg74Ysyo3-KOfm0s3gnrOctnN3UHfqUHM3lmQeJcNIoFASBbgCzaRga36GGefX6GPFG3GHLg4kgsO1O_Az5iFkmfHTfVOj67IjovCpIMKVbfFNIF8MD75GjaHyptWHO4MvWuVvpPqva3WiDJvPRAa8N2vo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.

На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
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05.11.2023 23:03 Ответить
Що змінилось?
Тільки завершився безкоштовний лендліз, який 16 місяців пояснювали, чому він не потрібний
а сьогодні просимо на гірших умовах оренду

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670

Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."

"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
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05.11.2023 23:26 Ответить
Дєбіл....
Ось що треба почути зЕ... Нажаль він не зрозуміє натяк....
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05.11.2023 23:36 Ответить
Все дадут Украине однозначно ибо и Трамп и Байден не пойдут на политическое поражение никогда..! Вспомните они всегда говорят-"не дадим" но дают и будут давать вооружение ,всегда..!
Россия однозначно сломает свои зубы об демократию и свободу ...!
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06.11.2023 00:03 Ответить
всех пабидим, все дадут. чего ты не сходил в тцк, красавец?
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06.11.2023 03:41 Ответить
Стесняюсь спрсить- ,,свобода"- это когда границы закрыты,хотя по Конституции должны быть открытыми это когда мужчин ловят на улицах и они ночью за 15 минут проходят ВЛК а утром уже в части,это когда призывников избивают в ТЦК? Или свобода- это когда закрыты все телеканалы ,,опозиции", и по ящику крутят лохомарафон.? А демократия- это,осмелюсь предположить,когда бабушку сажают за лайк в соцсети?
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06.11.2023 08:40 Ответить
Воно знов меле якусь фігню.Навіщо йому трамп,навіщо цей урод збирається приглашати його в Украіну(недай бог трапм знову стане презідентом).Це самовпевнений ідіот і дегенерат.
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06.11.2023 04:01 Ответить
стендапер Kyiv
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06.11.2023 09:52 Ответить
Він клінічний імбіцил.
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06.11.2023 15:11 Ответить
Ти вже п..ар в очко х..йлу зазирав...
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06.11.2023 15:14 Ответить
Ну... Уйлу же Зеленський у 2020 році вже "ПОЯСНИВ" як закінчити війну та зійтися "десь посередині"!
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06.11.2023 16:30 Ответить
Дітки, подивіться на нашого президента та назавжди запам'ятайте:
НАРКОМАНІЯ це ЗЛО!!!
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06.11.2023 16:34 Ответить
боже какой же он жалкий
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19.01.2024 23:08 Ответить
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