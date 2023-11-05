Мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, что он не может управлять этой войной, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не может управлять этой войной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на NBC.
Отвечая на вопрос ведущей на канале NBC, что "бывший президент Трамп заявил, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну", Зеленский ответил: "Я приглашаю президента Трампа, если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной".
"Он не может принести мир из-за Путина. Если вы не готовы отдать нашу независимость, он не сможет с этим справиться. Да, ему очень рады. Он может приехать в Украину", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, у него не было контактов с Трампом после того, как он покинул пост президента.
"Нет, не было. Вот почему ему очень рады", - сказал Зеленский.
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А разве Зеленский свободно владеет английским?
А если с переводчиком, то тот язык и голову себе сломает, чтобы понять, что говорит Зеля.
Тем более в течении 24 минут.
Ніт. До гестапо це ще не дотягує.
От якби через гугло-перекладач та включити Поплавського, то якраз би дотягнуло!
а Трампу пояснять і без тебе , вискочка 😠
Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.
На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
Але спочатку випусти з в'язниці Червінського, поверни назад Хоренка, Марченка, Кривоноса, оголоси загальну мобілізацію!
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid05yg2DBukhetefNsRhWTmk6kvA5rtMux7sAPst8E9jZnVZUSCQF9kBnfNWdhQPEGFl?__cft__[0]=AZVfDznEjIqRRdOf-0-493r2pDQV5jEFHG8z3BYr0vg74Ysyo3-KOfm0s3gnrOctnN3UHfqUHM3lmQeJcNIoFASBbgCzaRga36GGefX6GPFG3GHLg4kgsO1O_Az5iFkmfHTfVOj67IjovCpIMKVbfFNIF8MD75GjaHyptWHO4MvWuVvpPqva3WiDJvPRAa8N2vo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.
На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
Тільки завершився безкоштовний лендліз, який 16 місяців пояснювали, чому він не потрібний
а сьогодні просимо на гірших умовах оренду
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670
Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."
"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
Ось що треба почути зЕ... Нажаль він не зрозуміє натяк....
Россия однозначно сломает свои зубы об демократию и свободу ...!
НАРКОМАНІЯ це ЗЛО!!!