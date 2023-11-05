Мені треба 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що він не може керувати цією війною, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що він не може керувати цією війною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на NBC.
Відповідаючи на запитання ведучої на каналі NBC, що "колишній президент Трамп заявив, що приблизно через 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну", Зеленський відповів: "Я запрошую президента Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може керувати цією війною.
"Він не може принести мир через Путіна. Якщо ви не готові віддати нашу незалежність, то він не зможе із цим впоратися. Так, йому дуже раді. Він може приїхати в Україну", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, він не мав контактів з Трампом після того, як він залишив посаду президента.
"Ні, не було. Ось чому йому дуже раді", - сказав Зеленський.
Повна версія інтерв'ю Зеленського телеканалу NBC:
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А разве Зеленский свободно владеет английским?
А если с переводчиком, то тот язык и голову себе сломает, чтобы понять, что говорит Зеля.
Тем более в течении 24 минут.
Ніт. До гестапо це ще не дотягує.
От якби через гугло-перекладач та включити Поплавського, то якраз би дотягнуло!
а Трампу пояснять і без тебе , вискочка 😠
Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.
На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
Але спочатку випусти з в'язниці Червінського, поверни назад Хоренка, Марченка, Кривоноса, оголоси загальну мобілізацію!
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid05yg2DBukhetefNsRhWTmk6kvA5rtMux7sAPst8E9jZnVZUSCQF9kBnfNWdhQPEGFl?__cft__[0]=AZVfDznEjIqRRdOf-0-493r2pDQV5jEFHG8z3BYr0vg74Ysyo3-KOfm0s3gnrOctnN3UHfqUHM3lmQeJcNIoFASBbgCzaRga36GGefX6GPFG3GHLg4kgsO1O_Az5iFkmfHTfVOj67IjovCpIMKVbfFNIF8MD75GjaHyptWHO4MvWuVvpPqva3WiDJvPRAa8N2vo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.
На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
Тільки завершився безкоштовний лендліз, який 16 місяців пояснювали, чому він не потрібний
а сьогодні просимо на гірших умовах оренду
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670
Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."
"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
Ось що треба почути зЕ... Нажаль він не зрозуміє натяк....
Россия однозначно сломает свои зубы об демократию и свободу ...!
НАРКОМАНІЯ це ЗЛО!!!