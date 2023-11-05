Мені треба 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що він не може керувати цією війною, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що він не може керувати цією війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на NBC.

Відповідаючи на запитання ведучої на каналі NBC, що "колишній президент Трамп заявив, що приблизно через 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну", Зеленський відповів: "Я запрошую президента Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може керувати цією війною.

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"Він не може принести мир через Путіна. Якщо ви не готові віддати нашу незалежність, то він не зможе із цим впоратися. Так, йому дуже раді. Він може приїхати в Україну", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він не мав контактів з Трампом після того, як він залишив посаду президента.

"Ні, не було. Ось чому йому дуже раді", - сказав Зеленський.

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Повна версія інтерв'ю Зеленського телеканалу NBC:

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