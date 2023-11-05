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Мені треба 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що він не може керувати цією війною, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що він не може керувати цією війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на NBC.

Відповідаючи на запитання ведучої на каналі NBC, що "колишній президент Трамп заявив, що приблизно через 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну", Зеленський відповів: "Я запрошую президента Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може керувати цією війною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обіцяє закінчити війну РФ проти України за один день: "Це займе 24 години"

"Він не може принести мир через Путіна. Якщо ви не готові віддати нашу незалежність, то він не зможе із цим впоратися. Так, йому дуже раді. Він може приїхати в Україну", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він не мав контактів з Трампом після того, як він залишив посаду президента.

"Ні, не було. Ось чому йому дуже раді", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський закликав Трампа презентувати його мирний план закінчення війни

Повна версія інтерв'ю Зеленського телеканалу NBC:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": путін є "fucking terrorist", - Зеленський в інтерв’ю американському каналу NBC. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Трамп Дональд (6138)


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Топ коментарі
+71
Блд, не давайте Вові говорити без папірчика....
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05.11.2023 18:57 Відповісти
+58
Дурачок. І повний неадекват.
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05.11.2023 18:58 Відповісти
+46
ПАСМАТРЕТЬ В ГЛАЗА ТРАМПУ - 2 СЕЗОН стощего на коленях клована ( С Трампом можна й стоячи)
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05.11.2023 18:57 Відповісти
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Мені треба 24 хвилини, щоб пояснити Трампу ...
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А разве Зеленский свободно владеет английским?
А если с переводчиком, то тот язык и голову себе сломает, чтобы понять, что говорит Зеля.
Тем более в течении 24 минут.
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05.11.2023 22:33 Відповісти
А гугло-перекладач навіщо?! Хай і герр Трумп відчує пекельні лінгвістичні борошна перекладу!
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06.11.2023 00:14 Відповісти
та то вже рівень катівень гестапо)))
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06.11.2023 02:49 Відповісти

Ніт. До гестапо це ще не дотягує.
От якби через гугло-перекладач та включити Поплавського, то якраз би дотягнуло!
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06.11.2023 17:23 Відповісти
Вова , краще йди зі своєі посади разом з Єрмаком ,
а Трампу пояснять і без тебе , вискочка 😠
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05.11.2023 22:34 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/38462 Борислав Береза :

Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.

На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
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05.11.2023 22:35 Відповісти
Соперники достоины друг другу.
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05.11.2023 22:36 Відповісти
буратінка, все, що тобі потрібно, це міцна мотузка та шмат мила!
Але спочатку випусти з в'язниці Червінського, поверни назад Хоренка, Марченка, Кривоноса, оголоси загальну мобілізацію!
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05.11.2023 22:45 Відповісти
І Ви підете тоді на фронт ?
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06.11.2023 07:54 Відповісти
Так - так, звісно ... Тебе треба перевести в палату до великих мислітелів, бо державних діячів ти вже переріс...
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05.11.2023 22:47 Відповісти
Коли він вже заткнеться?
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05.11.2023 22:59 Відповісти
Та да ,так і є Зебіли з вами не безпечно жити однією Країною . Від вас вмирають нормальні люди,
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05.11.2023 23:01 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVfDznEjIqRRdOf-0-493r2pDQV5jEFHG8z3BYr0vg74Ysyo3-KOfm0s3gnrOctnN3UHfqUHM3lmQeJcNIoFASBbgCzaRga36GGefX6GPFG3GHLg4kgsO1O_Az5iFkmfHTfVOj67IjovCpIMKVbfFNIF8MD75GjaHyptWHO4MvWuVvpPqva3WiDJvPRAa8N2vo&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid05yg2DBukhetefNsRhWTmk6kvA5rtMux7sAPst8E9jZnVZUSCQF9kBnfNWdhQPEGFl?__cft__[0]=AZVfDznEjIqRRdOf-0-493r2pDQV5jEFHG8z3BYr0vg74Ysyo3-KOfm0s3gnrOctnN3UHfqUHM3lmQeJcNIoFASBbgCzaRga36GGefX6GPFG3GHLg4kgsO1O_Az5iFkmfHTfVOj67IjovCpIMKVbfFNIF8MD75GjaHyptWHO4MvWuVvpPqva3WiDJvPRAa8N2vo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Нова шедевральна ідея від творців "Треба просто перестати стреляти" та "Подивитися в очі Путіну". Якщо людина таке каже, то вона так і не збагнула, що таке реальна політика. Він не розуміє, що у Тампа свій порядок денний і його не хвилюють пояснення Зеленського. А якщо розуміє і все одне говорить, то так і не готовий відмовитися від популізму. І це біда. Для нього. Для нас. Для України.

На Банковій так і не позбулися звички до простих рішень.
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05.11.2023 23:03 Відповісти
Що змінилось?
Тільки завершився безкоштовний лендліз, який 16 місяців пояснювали, чому він не потрібний
а сьогодні просимо на гірших умовах оренду

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670

Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."

"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
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05.11.2023 23:26 Відповісти
Дєбіл....
Ось що треба почути зЕ... Нажаль він не зрозуміє натяк....
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05.11.2023 23:36 Відповісти
Все дадут Украине однозначно ибо и Трамп и Байден не пойдут на политическое поражение никогда..! Вспомните они всегда говорят-"не дадим" но дают и будут давать вооружение ,всегда..!
Россия однозначно сломает свои зубы об демократию и свободу ...!
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06.11.2023 00:03 Відповісти
всех пабидим, все дадут. чего ты не сходил в тцк, красавец?
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06.11.2023 03:41 Відповісти
Стесняюсь спрсить- ,,свобода"- это когда границы закрыты,хотя по Конституции должны быть открытыми это когда мужчин ловят на улицах и они ночью за 15 минут проходят ВЛК а утром уже в части,это когда призывников избивают в ТЦК? Или свобода- это когда закрыты все телеканалы ,,опозиции", и по ящику крутят лохомарафон.? А демократия- это,осмелюсь предположить,когда бабушку сажают за лайк в соцсети?
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06.11.2023 08:40 Відповісти
Воно знов меле якусь фігню.Навіщо йому трамп,навіщо цей урод збирається приглашати його в Украіну(недай бог трапм знову стане презідентом).Це самовпевнений ідіот і дегенерат.
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06.11.2023 04:01 Відповісти
стендапер Kyiv
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06.11.2023 09:52 Відповісти
Він клінічний імбіцил.
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06.11.2023 15:11 Відповісти
Ти вже п..ар в очко х..йлу зазирав...
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06.11.2023 15:14 Відповісти
Ну... Уйлу же Зеленський у 2020 році вже "ПОЯСНИВ" як закінчити війну та зійтися "десь посередині"!
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06.11.2023 16:30 Відповісти
Дітки, подивіться на нашого президента та назавжди запам'ятайте:
НАРКОМАНІЯ це ЗЛО!!!
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06.11.2023 16:34 Відповісти
боже какой же он жалкий
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19.01.2024 23:08 Відповісти
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