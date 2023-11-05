путін є "fucking terrorist", - Зеленський в інтерв’ю американському каналу NBC. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський нецензурно вилаявся на адресу російського диктатора володимира путіна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net, він зробив це в інтерв'ю американському каналу NBC.

Зеленський наголосив, що ціна цієї війни велика, тому що Україна втрачає "кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей".

"Але ми не готові віддати свою свободу цьому "fucking" терористу путіну. Ось чому ми воюємо", – заявив Зеленський.

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