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путін є "fucking terrorist", - Зеленський в інтерв’ю американському каналу NBC. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський нецензурно вилаявся на адресу російського диктатора володимира путіна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net, він зробив це  в інтерв'ю американському каналу NBC.

Зеленський наголосив, що ціна цієї війни велика, тому що Україна втрачає "кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей".

"Але ми не готові віддати свою свободу цьому "fucking" терористу путіну. Ось чому ми воюємо", – заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені треба 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що він не може керувати цією війною, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) путін володимир (24129)


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Топ коментарі
+38
Гидота ЗЕлена, ти б хоч щось почитав про свого зе-лідора, який теж тискав руку путіну та ще й зазирав йому в очко очі:
Володимир Зеленський на зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 р. потиснув руку Володимиру Путіну. Про це Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1". На питання журналістки, що після зустрічі лишилась одна інтрига, чи потиснув він руку Путіну, Зеленський відповів ствердно. "Так, як можна інакше зустрічатись на найвищому рівні, починати діалог і про щось домовлятися".
Але, на відміну від твого зе-лідора, Порошенко не допустив широкомасштабної агресії *****, за Порошенка зростала з кожним роком економіка, працювала 24/7 оборонна промисловість, розвивався малий та середній бізнес, бо перевірки бізнеса були заборонені законом з 2014 по 2019, була свобода слова, коли журналісти були присутні навіть на кожному засіданні кабінету міністрів, а 5 Президент не боявся вживу виступати перед будь-якою авдиторією та відповідати на будь-які запитання. І при цьому народ вільно їздив за кордон, бо отримали безвіз, після 2016 постійно відмічався ріст іноземних інвестицій в реальнийсектор економіки України, а ВВП зростав щорічно з 2016 темпами, співставними з Польщею та більшими, ніж у кацапів майже у 2 рази. І саме таку розвиваючуюся країну, зі зростаючою економікою, з розвиваючуюся оборонною промисловістю, Порошенко передав твоєму зе-лідору. Що з того всього зараз лишилося сподіваюся навіть ти в змозі оцінити ...
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05.11.2023 23:22 Відповісти
+35
Навпаки. Всім відома історія (в переказі Олланда, а потім і Меркель підтвердила), як Порошенко взяв Путіна за грудки, а той так абідєлся, що втік на кілька годин, що попереживати і заспокоїти себе "Са мной так никто нє пасмєл паступать за паследніє 50 лєт"
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05.11.2023 23:06 Відповісти
+33
А зеля тим часом пісюном махав на концертах і казав на коліна стане якщо треба,ілі єта другоє ?
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05.11.2023 23:17 Відповісти
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я боюсь, что у него сдают нервы.
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06.11.2023 00:34 Відповісти
Він народився зашуганим. Все його смердюче життя це боротьба з комплексом неповноцінності - балабольство як декомпенсація інтелектуальних та фізичних вад. Йому дуже страшно і насамперед за себе. Ним керує саме тваринний страх, а не розум. Чим довше він буде на посаді тим більше ганебних проявів його "я" ми побачимо...
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06.11.2023 00:45 Відповісти
вроде он подписал закон о през. выборах 2024. Так что нам недолго мучиться осталось (Если наши дебилы его снова не переизберут).
Но риторика из бравурной перешла в истеричную, и это меня пугает
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06.11.2023 00:49 Відповісти
Вибори без розблокування ЗМІ протягом як мінімум року не мають сенсу. "Єдині новини" це "єдиний кандидат".
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06.11.2023 01:02 Відповісти
Прочитайте книгу "Чорна рада".
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06.11.2023 02:57 Відповісти
Parole, parole, parole... Ну сказав і сказав. Це як в совєцьком анекдоті про демократію, коли у відповідь американцю, що той на площі перед Білим домом може свого президента на х%й послати, совєцька людина відповіла, що і вона може на красной площаді теж послати на х%й президента Америки.
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06.11.2023 01:45 Відповісти
Як повiрити в цi слова:....Зеленський наголосив, що ціна цієї війни велика, тому що Україна втрачає "кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей"... А тим часом дозволяе своiм чинушам так обходиться з БОЙОВИМ ГЕНЕРАЛОМ В. Хоренко. А що таких людей багато в Украiнi..?
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06.11.2023 02:09 Відповісти
путін є "fucking terrorist", місцевим і запоребриковим щурам це не подобаєгться. хазяїна абідели
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06.11.2023 05:56 Відповісти
і сказав "fucking" піаніст,абідємшісь ...
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06.11.2023 10:40 Відповісти
Я раніше не підтримувала Зеленського, але зараз він сказав все правильно. Упевнена, що ті хто зараз тут на сайті нападає на нього за цю фразу є 5-ю колоною, або російським провокатором
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06.11.2023 10:55 Відповісти
Бг-ггг... секта невiгласних клоунов возбудилась...ХЕХ...
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06.11.2023 11:13 Відповісти
Тупорилий ішак уже забув, як мріяв зустрітись з ****** та домовитись. Тепер це чмо вдає із себе великого патріота та критика.
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06.11.2023 07:36 Відповісти
То Украина прости...ка,то Путин **...й террорист.Какая твоя роль?
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06.11.2023 07:37 Відповісти
Воно ще й лаятись може...мабуть йому в дитинстві ніхто не казав як що буде лаятися то не виросте.... Ось і резльтат півтора метра зеленого лайна..... тьфу.....лядь...
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06.11.2023 07:47 Відповісти
****, клоун. ******** з дєрьмаком під Авдіївку копати укріплення, які ви не зробили
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06.11.2023 08:05 Відповісти
лапаты дай им
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06.11.2023 08:09 Відповісти
попрошу на Цензоре не выражаться
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06.11.2023 08:08 Відповісти
так, на використовувати слова "путін"
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06.11.2023 08:17 Відповісти
Мабуть заглянув в очі.
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06.11.2023 08:22 Відповісти
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06.11.2023 08:47 Відповісти
Недоразумение очутилось вдруг в кресле президента. И все благодаря усилиям нашей родной украинской "элиты", которая 30 лет срала в мозг нашему народу!
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06.11.2023 09:44 Відповісти
Воно так звикло сцяти в очі лохторату, що продовжує так само сцяти в очі наших союзників.
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06.11.2023 10:52 Відповісти
Здається, що деяким коментаторам тут головний ворог не путін, а Зеленський. Хоча конструктиво я готова критикувати Зеленського. Комусь тут не сподоболася, що їх царя путіна образили
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06.11.2023 10:58 Відповісти
Факинь, оба.
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06.11.2023 11:14 Відповісти
Вот и всплыло мам Римы воспитание...
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06.11.2023 11:18 Відповісти
Зебилы, не выпускайте гундосика в эфир , без писульки... Напомню: вава выиграл выборы за счет того, шо карабас-барабас запретил ему на людях открывать рота - сошел за умного.
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06.11.2023 11:20 Відповісти
Патріота з себе корчить...
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06.11.2023 12:57 Відповісти
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