путін є "fucking terrorist", - Зеленський в інтерв’ю американському каналу NBC. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський нецензурно вилаявся на адресу російського диктатора володимира путіна
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net, він зробив це в інтерв'ю американському каналу NBC.
Зеленський наголосив, що ціна цієї війни велика, тому що Україна втрачає "кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей".
"Але ми не готові віддати свою свободу цьому "fucking" терористу путіну. Ось чому ми воюємо", – заявив Зеленський.
Топ коментарі
+38 kelt kant
показати весь коментар05.11.2023 23:22 Відповісти Посилання
+35 сергей юрко
показати весь коментар05.11.2023 23:06 Відповісти Посилання
+33 Dima Kr
показати весь коментар05.11.2023 23:17 Відповісти Посилання
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Но риторика из бравурной перешла в истеричную, и это меня пугает